Giriş Tarihi: 19.11.2024 07:07
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024
07:12
SON DAKİKA | FETÖ’cü polisin mahkeme oyunu! “Garson”dan açığa alındı, soruşturma sürerken görevine döndü
Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 6 yılda şifrelerini kırdığı 'Garson' kod adlı mahrem sorumluya ait SD karttan çıkan bilgiler doğrultusunda tespit edilerek pasif göreve çekilen özel harekat polisi; mahkemelerin, dijital verileri ve beyanlarının tek başına delil sayılamayacağına ilişkin kararlarındaki boşluktan faydalanarak dava açtı. Erzincan İdare Mahkemesi, personelin branşına dönüşünü ve parasal haklarının yasal faiziyle birlikte tahsil edilmesine karar verdi. Sosyal medya üzerinden "Polis Mevzuat" adıyla paylaşım yapan bir hesap dikkat çekti.