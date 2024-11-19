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Haberler Galeri SON DAKİKA | FETÖ’cü polisin mahkeme oyunu! “Garson”dan açığa alındı, soruşturma sürerken görevine döndü
Giriş Tarihi: 19.11.2024 07:07 Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 07:12

SON DAKİKA | FETÖ’cü polisin mahkeme oyunu! “Garson”dan açığa alındı, soruşturma sürerken görevine döndü

Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 6 yılda şifrelerini kırdığı 'Garson' kod adlı mahrem sorumluya ait SD karttan çıkan bilgiler doğrultusunda tespit edilerek pasif göreve çekilen özel harekat polisi; mahkemelerin, dijital verileri ve beyanlarının tek başına delil sayılamayacağına ilişkin kararlarındaki boşluktan faydalanarak dava açtı. Erzincan İdare Mahkemesi, personelin branşına dönüşünü ve parasal haklarının yasal faiziyle birlikte tahsil edilmesine karar verdi. Sosyal medya üzerinden "Polis Mevzuat" adıyla paylaşım yapan bir hesap dikkat çekti.

ÖMER ÇETİN
SON DAKİKA | FETÖ’cü polisin mahkeme oyunu! Garsondan açığa alındı, soruşturma sürerken görevine döndü

Son dakika haberi: Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı'na Milli İstihbarat Teşkilatı'nın şifrelerini kırdığı 'Garson' kod adlı mahrem sorumluya ait SD kartlarla ilgili yeni bilgiler teslim edilmesinin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 28 Aralık 2023'de yaptığı açıklamada, FETÖ ile irtibatlı olduğu belirlenen risk grubundaki 445 aktif emniyet mensubunun açığa alındığını duyurmuştu.

SON DAKİKA | FETÖ’cü polisin mahkeme oyunu! Garsondan açığa alındı, soruşturma sürerken görevine döndü

Emniyet Genel Müdürlüğü, Garson'dan çıkan veriler doğrultusunda yeni listeler İstihbarat Başkanlığı, Özel Harekat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'na hızla gönderdi. Özel Harekat Başkanlığı listenin gelmesiyle birlikte harekete geçerek, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü iktisatlı 1100 özel harekat personelini branştan çıkartarak pasif görevlere gönderdi.

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SON DAKİKA | FETÖ’cü polisin mahkeme oyunu! Garsondan açığa alındı, soruşturma sürerken görevine döndü

ÖZEL HAREKAT BRANŞDAN ÇIKARILDI

Pasif göreve çekilenler arasında, "Kırmızı Kategori Risk 1" grubunda yer aldığı belirtilen ve Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli O.Z. isimli özel harekat polisi de Emniyet Hizmetleri Branş Yönetmeliği'nin "idari ve asayişle ilgili yönetim planlaması" kapsamında 3 Ocak 2024'te özel harekat branşından çıkarıldı.

SON DAKİKA | FETÖ’cü polisin mahkeme oyunu! Garsondan açığa alındı, soruşturma sürerken görevine döndü

MAHKEMELERİN EMSAL KARARLARINDAKİ BOŞLUKTAN YARARLANDI

Özel harekat branşından çıkarılan polis memuru O.Z, mahkemelerin gizli tanık "Garson"un dijital verileri ve beyanlarının tek başına delil sayılamayacağına ilişkin emsal kararları doğrultusunda avukatı aracılığıyla Erzincan İdare Mahkemesi'ne başvurarak, yoksun kaldığı özel haklarının iadesini ve parasal haklarının yasal faiziyle birlikte tahsil edilmesini talep etti.

SON DAKİKA | FETÖ’cü polisin mahkeme oyunu! Garsondan açığa alındı, soruşturma sürerken görevine döndü

O.Z'nin avukatı, polisin FETÖ ile irtibatlı ve iltisaklı olan ve "Kırmızı Kategori Risk 1" grubunda yer almasını göremezden gelerek yaptığı savunmada "Müvekkilim, görevinde başarılı olmasına ve sicili temiz olmasına rağmen branştan çıkarılma işlemine tabi tutulmuştur.

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