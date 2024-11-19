SON DAKİKA | FETÖ’cü polisin mahkeme oyunu! “Garson”dan açığa alındı, soruşturma sürerken görevine döndü

O.Z'nin avukatı, polisin FETÖ ile irtibatlı ve iltisaklı olan ve "Kırmızı Kategori Risk 1" grubunda yer almasını göremezden gelerek yaptığı savunmada "Müvekkilim, görevinde başarılı olmasına ve sicili temiz olmasına rağmen branştan çıkarılma işlemine tabi tutulmuştur.



