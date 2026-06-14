SON DAKİKA | FETÖ’nün kozmik ihaneti! MİT’i ele geçirmek için ‘32. derece’ Mason locası planı...

"FILEMAKER" İLE DİJİTAL AV VE VİŞNELİK'TEKİ KOZMİK OFİS



Teşkilat içindeki sızma faaliyetlerini "Alperen" (öğrenci) ve "Alper" (öğretmen) hiyerarşisiyle yürüten örgüt, 2011'den itibaren ihaneti dijitalleştirdi. "Filemaker" adlı özel bir veri tabanı programıyla tüm MİT çalışanları; etnik kökenlerinden harcamalarına, eşlerinin giyim tarzından zaaflarına kadar tek tek fişlendi. Kurum çalışanları "Müspet, Menfi, Orta ve Vasat" diye kategorize edilerek adeta bir sürek avı başlatıldı. 2013 yılında ise skandal bir hamleyle ODTÜ Vişnelik Tesisleri yakınında bir "kozmik ofis" kiralayan mahrem yapı, buradan Emniyet Genel Müdürlüğü sistemlerine sızarak yasa dışı dinlemeler ve istihbarat taramaları gerçekleştirdi.