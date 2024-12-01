Giriş Tarihi: 01.12.2024 06:46
Güncelleme Tarihi: 01.12.2024
06:47
SON DAKİKA | Firari CHP’li isim DEM’in ihalecisi çıktı! Terör örgütünün partisine 83 milyonluk kıyak
Son dakika haberi: Esenyurt Belediyesi'nin kaynaklarını terör örgütüne aktardığı suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkartılan ve firari olan Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın'ın "DEM Parti'nin ihalecisi" olduğu ortaya çıktı. Esenyurt'ta firari Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın'ın DEM Partili belediyelere 83 milyon 824 bin 828 Türk Lirası değerinde mal ve hizmet satışı yaptığı tespit edildi