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Haberler Galeri SON DAKİKA | Firari CHP’li isim DEM’in ihalecisi çıktı! Terör örgütünün partisine 83 milyonluk kıyak
Giriş Tarihi: 01.12.2024 06:46 Güncelleme Tarihi: 01.12.2024 06:47

SON DAKİKA | Firari CHP’li isim DEM’in ihalecisi çıktı! Terör örgütünün partisine 83 milyonluk kıyak

Son dakika haberi: Esenyurt Belediyesi'nin kaynaklarını terör örgütüne aktardığı suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkartılan ve firari olan Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın'ın "DEM Parti'nin ihalecisi" olduğu ortaya çıktı. Esenyurt'ta firari Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın'ın DEM Partili belediyelere 83 milyon 824 bin 828 Türk Lirası değerinde mal ve hizmet satışı yaptığı tespit edildi

YUSUF ÖZDEMİR
SON DAKİKA | Firari CHP’li isim DEM’in ihalecisi çıktı! Terör örgütünün partisine 83 milyonluk kıyak

Son dakika haberi: Tutuklu eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tarafından atanan Yalçın'ın, üzerine kayıtlı şirketler ile 2020-2024 yılları arasında DEM Parti Genel Merkezi ve DEM Partili belediyelere toplam 84 milyon lira bedelli mal ve hizmet satışı yaptığı belirlendi.

SON DAKİKA | Firari CHP’li isim DEM’in ihalecisi çıktı! Terör örgütünün partisine 83 milyonluk kıyak

Terör örgütüne finansman aktarıldığı yönündeki iddiaların araştırılmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Osman Yalçın'ın hesapları üzerinde mali polis tarafından detaylı inceleme yapıldı. İncelemede Yalçın'ın üzerine kayıtlı "Beştaş Parke İmalatı San. ve Tic. Ltd. Şti." ve "Atlastaş Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti." isimli 2 ayrı şirket olduğu belirlendi.

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SON DAKİKA | Firari CHP’li isim DEM’in ihalecisi çıktı! Terör örgütünün partisine 83 milyonluk kıyak

Söz konusu 2 şirketin iş ve işlemlerine yönelik derinleştirilen incelemede, Yalçın'ın DEM Parti ile yoğun şekilde ticari ilişkisi olduğu belirlendi. Yalçın'ın şirketlerinin 2020 ile 2024 yılları arasında DEM Parti Genel Merkezi ve DEM Partili belediyelere toplam 83 milyon 824 bin 828 Türk Lirası değerinde mal ve hizmet satışı yaptığı tespit edildi.

SON DAKİKA | Firari CHP’li isim DEM’in ihalecisi çıktı! Terör örgütünün partisine 83 milyonluk kıyak

DEM'E 4 YILDA 83.8 MİLYON LİRALIK KAYNAK

Osman Yalçın'ın şirketlerinin DEM Parti Genel Merkezi ve DEM Partili belediyelere mal ve hizmet satışı karşılığında kestiği fatura bilgileri şöyle:
İpekyolu Belediyesi 565 bin 950 TL.

SON DAKİKA | Firari CHP’li isim DEM’in ihalecisi çıktı! Terör örgütünün partisine 83 milyonluk kıyak

Van Büyükşehir Belediyesi 32 milyon 270 bin TL.
DEM Parti Genel Merkezi 28 milyon 93 bin TL
Malazgirt Belediyesi 6 bin 600 TL
DEM Parti Genel Merkezi 16 milyon 791 bin TL

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