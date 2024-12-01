SON DAKİKA | Firari CHP’li isim DEM’in ihalecisi çıktı! Terör örgütünün partisine 83 milyonluk kıyak

Söz konusu 2 şirketin iş ve işlemlerine yönelik derinleştirilen incelemede, Yalçın'ın DEM Parti ile yoğun şekilde ticari ilişkisi olduğu belirlendi. Yalçın'ın şirketlerinin 2020 ile 2024 yılları arasında DEM Parti Genel Merkezi ve DEM Partili belediyelere toplam 83 milyon 824 bin 828 Türk Lirası değerinde mal ve hizmet satışı yaptığı tespit edildi.



