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Haberler Galeri SON DAKİKA | Fondaş Ruşen Çakır FETÖ dergisinde darbe girişimini 30 yıl önce kaleme almış: Gülen’e ‘FETÖ elebaşı’ diyememiş!
Giriş Tarihi: 18.12.2024 12:01 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 12:04

SON DAKİKA | Fondaş Ruşen Çakır FETÖ dergisinde darbe girişimini 30 yıl önce kaleme almış: Gülen’e ‘FETÖ elebaşı’ diyememiş!

SON DAKİKA | Muhalefete yakınlığı ile bilinen fondaş gazeteci Ruşen Çakır, Avrupa ve ABD'li vakıflar tarafından 15 milyon lira fon aldı. Skandalları bitmek bilmeyen Çakır'ın FETÖ'nün yayın organı olan ve 1986'da kapatılan yayın organı Nokta dergisindeki yazısı ortaya çıktı. FETÖ'nün darbe girişimini 30 yıl öncesinden kaleme alan Çakır'ın Gülen'e FETÖ elebaşı diyemeyişi ve "Fetullah Hoca nerde olursa olsun kendisini eve kapatıp 2000'li yıllara kadar dişini sıktığı söylenebilir" ifadelerini kullanması dikkatlerden kaçmadı.

UMAY SENA SÜMER
SON DAKİKA | Fondaş Ruşen Çakır FETÖ dergisinde darbe girişimini 30 yıl önce kaleme almış: Gülen’e ‘FETÖ elebaşı’ diyememiş!

Avrupa ve ABD'li vakıflar tarafından milyonlar aktarılan Ruşen Çakır'ın FETÖ'nün yayın organlarından "Nokta" dergisinde kaleme aldığı yazı ortaya çıktı.

SON DAKİKA | Fondaş Ruşen Çakır FETÖ dergisinde darbe girişimini 30 yıl önce kaleme almış: Gülen’e ‘FETÖ elebaşı’ diyememiş!

Dergi'nin 28 Aralık 1986'da yayınlanan 51. sayısında Ruşen Çakır'ın 'Orduya sızan dinci gruplar: Fetullahçılar' başlıklı yazısında üç askeri lisede yapılan Fetullahçı olduğu tespit edilen 66 öğrencinin okuldan atıldığına değindi yazısında Gülen hakkında dikkat çekici ifadelere yer aldı.

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SON DAKİKA | Fondaş Ruşen Çakır FETÖ dergisinde darbe girişimini 30 yıl önce kaleme almış: Gülen’e ‘FETÖ elebaşı’ diyememiş!

"2000'Lİ YILLARA KADAR DİŞİNİ SIKTIĞI SÖYLENEBİLİR"

Çakır'ın 15 Temmuz hain darbe girişiminden tam 30 yıl önce yayımlanan yazısında Gülen hakkında "Nokta'nın tespitlerine göre, Fetullah Hoca İzmir'deki evinde uzun süredir görünmüyordu.

SON DAKİKA | Fondaş Ruşen Çakır FETÖ dergisinde darbe girişimini 30 yıl önce kaleme almış: Gülen’e ‘FETÖ elebaşı’ diyememiş!

Sık sık geldiği İstanbul'da da. Erzurum'a gitmiş. Nerde olursa olsun, kendisini bir eve kapatıp 2000'li yıllara kadar dişini sıktığı söylenebilir" yazdı.

SON DAKİKA | Fondaş Ruşen Çakır FETÖ dergisinde darbe girişimini 30 yıl önce kaleme almış: Gülen’e ‘FETÖ elebaşı’ diyememiş!

Çakır'ın 30 yıl önceden kaleme aldığı yazıyla, Fetullahçı Terör örgütünün 2000'li yıllarda devlete karşı kumpas ve darbe girişimlerine yaptığı hazırlıkları örgütün yayın organında duyurduğu yorumu yapıldı.

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