Giriş Tarihi: 18.12.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024
12:04
SON DAKİKA | Fondaş Ruşen Çakır FETÖ dergisinde darbe girişimini 30 yıl önce kaleme almış: Gülen’e ‘FETÖ elebaşı’ diyememiş!
SON DAKİKA | Muhalefete yakınlığı ile bilinen fondaş gazeteci Ruşen Çakır, Avrupa ve ABD'li vakıflar tarafından 15 milyon lira fon aldı. Skandalları bitmek bilmeyen Çakır'ın FETÖ'nün yayın organı olan ve 1986'da kapatılan yayın organı Nokta dergisindeki yazısı ortaya çıktı. FETÖ'nün darbe girişimini 30 yıl öncesinden kaleme alan Çakır'ın Gülen'e FETÖ elebaşı diyemeyişi ve "Fetullah Hoca nerde olursa olsun kendisini eve kapatıp 2000'li yıllara kadar dişini sıktığı söylenebilir" ifadelerini kullanması dikkatlerden kaçmadı.