Giriş Tarihi: 28.12.2023 18:03
Güncelleme Tarihi: 28.12.2023
18:11
SON DAKİKA: 'Garson' şifresi kırıldı! 445 kripto açığa alındı: İşte Emniyet'teki FETÖ temizliğinin perde arkası!
Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 6 yılda şifrelerini kırdığı 'Garson' kod adlı mahrem sorumluya ait SD kartlarla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı'na teslim edilen verilerde yapılan çalışmalar sonucunda 3 bin kripto FETÖ emniyet personelinden tespit edilen 445 kişi açığa alınarak idari soruşturma başlatıldı. İşte detaylar...