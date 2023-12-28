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Haberler Galeri SON DAKİKA: 'Garson' şifresi kırıldı! 445 kripto açığa alındı: İşte Emniyet'teki FETÖ temizliğinin perde arkası!
Giriş Tarihi: 28.12.2023 18:03 Güncelleme Tarihi: 28.12.2023 18:11

SON DAKİKA: 'Garson' şifresi kırıldı! 445 kripto açığa alındı: İşte Emniyet'teki FETÖ temizliğinin perde arkası!

Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 6 yılda şifrelerini kırdığı 'Garson' kod adlı mahrem sorumluya ait SD kartlarla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı'na teslim edilen verilerde yapılan çalışmalar sonucunda 3 bin kripto FETÖ emniyet personelinden tespit edilen 445 kişi açığa alınarak idari soruşturma başlatıldı. İşte detaylar...

ÖMER ÇETİN
SON DAKİKA: ’Garson’ şifresi kırıldı! 445 kripto açığa alındı: İşte Emniyet’teki FETÖ temizliğinin perde arkası!

Son dakika haberi... Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) "Garson" kod adlı gizli tanıktan 2017'de ele geçirdiği AES 256 bit ile şifrelenmiş hard disk içinde bulunan FETÖ'nün 16 yıllık emniyet mahrem yapılanmasının bilgilerini, süper hızlı işlemcilere sahip devasa bilgisayarlarla 6 yılda kırmayı başarmıştı.

SON DAKİKA: ’Garson’ şifresi kırıldı! 445 kripto açığa alındı: İşte Emniyet’teki FETÖ temizliğinin perde arkası!

3 BİN KRİPTO DEŞİFRE EDİLDİ

Veriler Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı'na sunulmuştu.

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SON DAKİKA: ’Garson’ şifresi kırıldı! 445 kripto açığa alındı: İşte Emniyet’teki FETÖ temizliğinin perde arkası!

KOM Başkanlığı, gizli tanık 'Garson'dan elde edilen ve MİT'in şifresini kırdığı 57 bin belgenin detaylı incelemesinde sona doğru doğru yaklaştı.

SON DAKİKA: ’Garson’ şifresi kırıldı! 445 kripto açığa alındı: İşte Emniyet’teki FETÖ temizliğinin perde arkası!

FETÖ'den herhangi bir işlem görmemiş yaklaşık 3 bin kripto emniyet personeli daha deşifre oldu.

SON DAKİKA: ’Garson’ şifresi kırıldı! 445 kripto açığa alındı: İşte Emniyet’teki FETÖ temizliğinin perde arkası!

445 EMNİYET MENSUBU AÇIĞA ALINDI

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında; FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen komiser ve polis memurlarının aralarında bulunduğu 445 aktif emniyet mensubunu açığa alarak idari soruşturma başlattı.

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