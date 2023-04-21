Son dakika: Genar Araştırma Şirketi seçim anketi sonucunu paylaştı! Başkan Erdoğan ve AK Parti fark attı: Dikkat çeken sonuçlar...

Son dakika haberleri: 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne kısa bir süre kala anket şirketleri vatandaşın nabzını yoklamaya devam ediyor. Genar Araştırma Şirketi tarafından yapılan kamuoyu araştırmasının sonuçları da vatandaşla paylaşıldı. Ankette vatandaşlara "Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kim kazanır?" ve "Bugün bir milletvekili genel seçimi yapılacak olsa hangi partiye oy verirsiniz?" soruları yöneltildi. Ortaya çıkan tabloda, Başkan Erdoğan, ve AK Parti anketten birinci olarak çıktı. İşte son dakika seçim anketi haberinin detayları…