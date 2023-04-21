Son dakika: Genar Araştırma Şirketi seçim anketi sonucunu paylaştı! Başkan Erdoğan ve AK Parti fark attı: Dikkat çeken sonuçlar...

Son dakika haberleri: Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne hazırlanıyor. Seçimlere kısa bir süre kalırken, anket şirketleri de vatandaşın nabzını yoklamaya devam ediyor. Genar Araştırma şirketi tarafından yapılan son seçim anketinin sonuçları paylaşıldı. Ankette vatandaşlara "Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kim kazanır?" ve "Bugün bir milletvekili genel seçimi yapılacak olsa hangi partiye oy verirsiniz?" soruları yöneltildi. Anket sonuçlarına göre; AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan rakiplerine fark attı. Peki Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? İşte son dakika seçim anketi haberinin detayları...