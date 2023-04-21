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Haberler Galeri Son dakika: Genar Araştırma Şirketi seçim anketi sonucunu paylaştı! Başkan Erdoğan ve AK Parti fark attı: Dikkat çeken sonuçlar...
Giriş Tarihi: 21.04.2023 10:33 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 10:48

Son dakika: Genar Araştırma Şirketi seçim anketi sonucunu paylaştı! Başkan Erdoğan ve AK Parti fark attı: Dikkat çeken sonuçlar...

Son dakika haberleri: 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne kısa bir süre kala anket şirketleri vatandaşın nabzını yoklamaya devam ediyor. Genar Araştırma Şirketi tarafından yapılan kamuoyu araştırmasının sonuçları da vatandaşla paylaşıldı. Ankette vatandaşlara "Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kim kazanır?" ve "Bugün bir milletvekili genel seçimi yapılacak olsa hangi partiye oy verirsiniz?" soruları yöneltildi. Ortaya çıkan tabloda, Başkan Erdoğan, ve AK Parti anketten birinci olarak çıktı. İşte son dakika seçim anketi haberinin detayları…

Son dakika: Genar Araştırma Şirketi seçim anketi sonucunu paylaştı! Başkan Erdoğan ve AK Parti fark attı: Dikkat çeken sonuçlar...

Son dakika haberleri: Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne hazırlanıyor. Seçimlere kısa bir süre kalırken, anket şirketleri de vatandaşın nabzını yoklamaya devam ediyor. Genar Araştırma şirketi tarafından yapılan son seçim anketinin sonuçları paylaşıldı. Ankette vatandaşlara "Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kim kazanır?" ve "Bugün bir milletvekili genel seçimi yapılacak olsa hangi partiye oy verirsiniz?" soruları yöneltildi. Anket sonuçlarına göre; AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan rakiplerine fark attı. Peki Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? İşte son dakika seçim anketi haberinin detayları...

Son dakika: Genar Araştırma Şirketi seçim anketi sonucunu paylaştı! Başkan Erdoğan ve AK Parti fark attı: Dikkat çeken sonuçlar...

Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, Nisan ayı anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaşıldı. Anket sonuçları incelendiğinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin açık ara önde olduğu görüldü.

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Son dakika: Genar Araştırma Şirketi seçim anketi sonucunu paylaştı! Başkan Erdoğan ve AK Parti fark attı: Dikkat çeken sonuçlar...

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ

Araştırmaya katılan vatandaşlara ilk olarak "Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kim kazanır?" sorusu yöneltildi. Vatandaşlar yüzde 54 ile Başkan Erdoğan'ın kazanacağını belirtirken Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanabileceğini düşünenlerin oranı yüzde 41,8 olarak ölçüldü.

Son dakika: Genar Araştırma Şirketi seçim anketi sonucunu paylaştı! Başkan Erdoğan ve AK Parti fark attı: Dikkat çeken sonuçlar...

Ankette Muharrem İnce, yüzde 3.1, Sinan Oğan ise yüzde 1.1 oranında oy aldı.

Son dakika: Genar Araştırma Şirketi seçim anketi sonucunu paylaştı! Başkan Erdoğan ve AK Parti fark attı: Dikkat çeken sonuçlar...

Aynı vatandaşlara bu kez Milletvekili Genel Seçiminde kime oy verecekleri de soruldu. AK Parti'yi destekleyenlerin yüzde 98,2'si Başkan Erdoğan'ın seçimi kazanacağını ifade ederken, MHP'ye oy verenlerin yüzde 83.7'si de aynı şekilde Başkan Erdoğan'ın seçimden zaferle çıkacağını düşündüklerini kaydetti.

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