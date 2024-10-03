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Haberler Galeri SON DAKİKA: Gerilimin yükseldiği dönemde kritik MGK! Gündem: İsrail’in saldırganlığı ve bölgeye yayılan savaş
Giriş Tarihi: 03.10.2024 07:08 Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 07:09

SON DAKİKA: Gerilimin yükseldiği dönemde kritik MGK! Gündem: İsrail’in saldırganlığı ve bölgeye yayılan savaş

Son dakika haberi: MGK, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor. İsrail'in Filistin'de uyguladığı katliamın ardından Lübnan'a karadan saldırması, İran'ın füze yağdırması ve yaşanan güncel gelişmeler kritik MGK'da ele alınacak. Ortadoğu'da gerilim tırmanırken Türkiye'nin pozisyonu, olası risk ve tedbirler masaya yatırılacak

BETÜL USTA
SON DAKİKA: Gerilimin yükseldiği dönemde kritik MGK! Gündem: İsrail’in saldırganlığı ve bölgeye yayılan savaş

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ortadoğu'da artan gerilimi "İsrail yönetiminin, tamamen dini bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer, bizim vatan topraklarımız olacak" sözleriyle değerlendirmesinin ardından kritik Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bugün toplanıyor.

SON DAKİKA: Gerilimin yükseldiği dönemde kritik MGK! Gündem: İsrail’in saldırganlığı ve bölgeye yayılan savaş

İsrail'in Filistin'de uyguladığı katliamın ardından Lübnan'a karadan saldırması, İran'ın Tel Aviv'e füze yağdırması ve yaşanan diğer güncel gelişmeler kritik MGK'da ele alınacak.

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SON DAKİKA: Gerilimin yükseldiği dönemde kritik MGK! Gündem: İsrail’in saldırganlığı ve bölgeye yayılan savaş

Ortadoğu'da gerilim tırmanırken Türkiye'nin pozisyonu, olası risk, tehdit ve tedbirler masaya yatırılacak.

SON DAKİKA: Gerilimin yükseldiği dönemde kritik MGK! Gündem: İsrail’in saldırganlığı ve bölgeye yayılan savaş

SINIR ÖTESİ OPERASYONLAR

MGK'da ayrıca Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler, Irak'ın ve Suriye'nin Kuzeyi'nde yürütülen sınır ötesi operasyonlar, Ukrayna Savaşı ve Kara Harp Okulu mezuniyetinde bazı teğmenlerin gerçekleştirdiği alternatif yemin töreni konularının gündeme gelmesi bekleniyor.

SON DAKİKA: Gerilimin yükseldiği dönemde kritik MGK! Gündem: İsrail’in saldırganlığı ve bölgeye yayılan savaş

BÖLGESEL SAVAŞ RİSKİ

İsrail'in Gazze'de 41 binden fazla sivili katlederek insanlık suçu işlemesinin ardından Türkiye'nin 7 Ekim'den bu yana uyardığı bölgesel savaş riskinin boyutları görülmeye başladı.

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