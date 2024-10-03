Giriş Tarihi: 03.10.2024 07:08
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024
07:09
SON DAKİKA: Gerilimin yükseldiği dönemde kritik MGK! Gündem: İsrail’in saldırganlığı ve bölgeye yayılan savaş
Son dakika haberi: MGK, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor. İsrail'in Filistin'de uyguladığı katliamın ardından Lübnan'a karadan saldırması, İran'ın füze yağdırması ve yaşanan güncel gelişmeler kritik MGK'da ele alınacak. Ortadoğu'da gerilim tırmanırken Türkiye'nin pozisyonu, olası risk ve tedbirler masaya yatırılacak