SON DAKİKA: Gerilimin yükseldiği dönemde kritik MGK! Gündem: İsrail’in saldırganlığı ve bölgeye yayılan savaş

SINIR ÖTESİ OPERASYONLAR



MGK'da ayrıca Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler, Irak'ın ve Suriye'nin Kuzeyi'nde yürütülen sınır ötesi operasyonlar, Ukrayna Savaşı ve Kara Harp Okulu mezuniyetinde bazı teğmenlerin gerçekleştirdiği alternatif yemin töreni konularının gündeme gelmesi bekleniyor.



