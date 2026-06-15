SON DAKİKA… Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel cephesine çarpıcı hamle: Odaları boşaltıldı isimleri tabeladan kaldırıldı!

Eğer Emir, "grup başkanvekili" sıfatıyla yarın grup toplantısı için Kılıçdaroğlu yerine Özgür Özel'in adını bildirirse Genel Merkez'in bunu "disiplin" suçu olarak değerlendireceği iddia edildi. Tüm bu gelişmelerin ardından CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'den "Bu hafta CHP grup toplantısı yapılmayacaktır" açıklaması geldi.