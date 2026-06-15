SON DAKİKA… Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel cephesine çarpıcı hamle: Odaları boşaltıldı isimleri tabeladan kaldırıldı!
SON DAKİKA… Mutlak butlan sonrası parçalanmanın eşiğine gelen CHP'de 'arınma' başladı. "Hesap soracağım" çıkışı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e yakın 9 ismi ihraç talebiyle disipline yolladı! Listede yer alan Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkanvekilliği düşürülürken bugün çarpıcı bir gelişme yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla 2 ismin odaları boşaltıldı, isimleri tabeladan kaldırıldı! CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise yarın yapılması beklenen grup toplantısı ile ilgili son gelişmeyi paylaştı. İşte detaylar