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  • SON DAKİKA… Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel cephesine çarpıcı hamle: Odaları boşaltıldı isimleri tabeladan kaldırıldı!

SON DAKİKA… Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel cephesine çarpıcı hamle: Odaları boşaltıldı isimleri tabeladan kaldırıldı!

SON DAKİKA… Mutlak butlan sonrası parçalanmanın eşiğine gelen CHP'de 'arınma' başladı. "Hesap soracağım" çıkışı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e yakın 9 ismi ihraç talebiyle disipline yolladı! Listede yer alan Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkanvekilliği düşürülürken bugün çarpıcı bir gelişme yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla 2 ismin odaları boşaltıldı, isimleri tabeladan kaldırıldı! CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise yarın yapılması beklenen grup toplantısı ile ilgili son gelişmeyi paylaştı. İşte detaylar

01 SON DAKİKA… Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel cephesine çarpıcı hamle: Odaları boşaltıldı isimleri tabeladan kaldırıldı!

SON DAKİKA… Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde bölünme sinyalleri yükseldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve dönüşü ile koltuklarını kaybeden Özgür Özel ve ekibinin hamleler gerilimin fitilini ateşledi.

02 SON DAKİKA… Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel cephesine çarpıcı hamle: Odaları boşaltıldı isimleri tabeladan kaldırıldı!

Her fırsatta arınma mesajı veren ve "Partiyi pavyon masalarına düşürenlerden hesap soracağım" diyen Kemal Kılıçdaroğlu Özel ve ekibinin üzerini çizdi.

03 SON DAKİKA… Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel cephesine çarpıcı hamle: Odaları boşaltıldı isimleri tabeladan kaldırıldı!

ÖZEL'E YAKIN 9 İSİM İÇİN İHRAÇ TALEBİ

Geçtiğimiz hafta grup toplantısı öncesi yaşanan gerilimin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun topladığı MYK sonrası 9 isim için ihraç istendi. O isimler, Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Özgür Karabat, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut, Veli Ağbaba ve Turan Taşkın Özer'di…

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04 SON DAKİKA… Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel cephesine çarpıcı hamle: Odaları boşaltıldı isimleri tabeladan kaldırıldı!

CHP Sözcüsü Müslim Sarı '9 arkadaşımız tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi" demişti.

05 SON DAKİKA… Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel cephesine çarpıcı hamle: Odaları boşaltıldı isimleri tabeladan kaldırıldı!

YARINKİ GRUP TOPLANTISINDA KİM KONUŞACAK?

Kılıçdaroğlu'nun ihraç kararı sonrası Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekilliği düşürüldü, isimleri TBMM sitesinden de silindi. Tüm bu yaşanan gelişmelerin ardından gözler CHP'nin yarın yapacağı grup toplantısına çevrildi.

06 SON DAKİKA… Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel cephesine çarpıcı hamle: Odaları boşaltıldı isimleri tabeladan kaldırıldı!

ODALARI BOŞALTILDI… TABELALARI KALDIRILDI

Grupta Kemal Kılıçdaroğlu'nun mu yoksa Özgür Özel'in mi yapacağı merak edilirken, Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir hamle geldi. Öyle ki Ali Mahir Başarır ile Gökhan Günaydın'ın odalarının boşaltıldığı isimlerinin de tabeladan kaldırıldı öğrenildi.

07 SON DAKİKA… Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel cephesine çarpıcı hamle: Odaları boşaltıldı isimleri tabeladan kaldırıldı!

SIRADA MURAT EMİR Mİ VAR?

CHP'de grup başkanvekili olarak kalan tek isim olan Murat Emir'in de grup başkanvekilliğinin düşürüleceği gündeme geldi.

08 SON DAKİKA… Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel cephesine çarpıcı hamle: Odaları boşaltıldı isimleri tabeladan kaldırıldı!

Eğer Emir, "grup başkanvekili" sıfatıyla yarın grup toplantısı için Kılıçdaroğlu yerine Özgür Özel'in adını bildirirse Genel Merkez'in bunu "disiplin" suçu olarak değerlendireceği iddia edildi. Tüm bu gelişmelerin ardından CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'den "Bu hafta CHP grup toplantısı yapılmayacaktır" açıklaması geldi.

#ÖZGÜR ÖZEL #ALİ MAHİR BAŞARIR #CHP #KEMAL KILIÇDAROĞLU

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