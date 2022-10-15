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Haberler Galeri Son dakika haberi: Bartın Amasra'daki maden ocağında şehit düşen madencilerin fotoğrafları
Giriş Tarihi: 15.10.2022 11:08 Güncelleme Tarihi: 15.10.2022 11:57

Son dakika haberi: Bartın Amasra'daki maden ocağında şehit düşen madencilerin fotoğrafları

Son dakika haberi: Türkiye dün akşam Bartın Amasra'dan gelen haberle sarsıldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde, dün 18.15 sularında maden ocağında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre grizu patlaması olduğu tespit edilirken, korkunç kazada 40 vatandaşımız hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan patlamanın yaşandığı haberinin gelmesiyle birlikte olay yerine hareket eden İçişleri Bakanı Soylu ilerleyen saatlerde maden şehitlerinin isimlerini açıkladı.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Son dakika haberi: Bartın Amasra’daki maden ocağında şehit düşen madencilerin fotoğrafları

Türkiye dün akşam Bartın Amasra'dan gelen haberle sarsıldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde, dün 18.15 sularında maden ocağında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre grizu patlaması olduğu tespit edilirken, korkunç kazada 40 vatandaşımız hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan patlamanın yaşandığı haberinin gelmesiyle birlikte olay yerine hareket eden İçişleri Bakanı Soylu ilerleyen saatlerde maden şehitlerinin isimlerini açıkladı.

Son dakika haberi: Bartın Amasra’daki maden ocağında şehit düşen madencilerin fotoğrafları

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağı dün 18.15 sıralarında korkunç bir patlama meydana geldi.

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Son dakika haberi: Bartın Amasra’daki maden ocağında şehit düşen madencilerin fotoğrafları

Olayın hemen ardından bölgeye AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin intikal etti. Bakanlar çalışmaları yerinden inceledi.

Son dakika haberi: Bartın Amasra’daki maden ocağında şehit düşen madencilerin fotoğrafları

40 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Amasra'da meydana gelen maden ocağı patlamasıyla ilgili olarak can kaybının 28'e ulaştığını bildirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, patlama sonrasında içeride kalan maden işçilerinin yerlerini bildiklerini söyledi. Ne yazık bugün 11.40 sularında yapılan son açıklamayla şehit sayımızın 40'a yükseldiği öğrenildi.

Son dakika haberi: Bartın Amasra’daki maden ocağında şehit düşen madencilerin fotoğrafları

Bakan Soylu madenden yaralı olarak kurtarılan 6 madencinin ambulans uçakla İstanbul'da Çam ve Sakura Şehir Hastanesine götürüldüğünü açıkladı. Bakan Soylu diğer yaralı madencilerden 3'ünün Bartın Devlet Hastanesi'nde 2'sinin özel hastanede olmak üzere Bartın'da tedavi gördüğünü açıkladı.

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