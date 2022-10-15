Son dakika haberi: Bartın Amasra’daki maden ocağında şehit düşen madencilerin fotoğrafları

Türkiye dün akşam Bartın Amasra'dan gelen haberle sarsıldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde, dün 18.15 sularında maden ocağında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre grizu patlaması olduğu tespit edilirken, korkunç kazada 40 vatandaşımız hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan patlamanın yaşandığı haberinin gelmesiyle birlikte olay yerine hareket eden İçişleri Bakanı Soylu ilerleyen saatlerde maden şehitlerinin isimlerini açıkladı.