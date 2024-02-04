Giriş Tarihi: 04.02.2024 08:25
Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
10:08
SON DAKİKA HABERİ | Gaziantep'te helikopter düştü: 2 pilot şehit oldu | İlk görüntüler geldi
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu akşam Gaziantep Havalimanına gitmek için Hatay Havalimanından havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopterimiz, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğramıştır" açıklamasında bulundu. Bakan Yerlikaya, 2 pilotumuzun şehit olduğunu, bir teknisyenimizin de yaralandığını duyurdu. Öte yandan, kaza kırıma uğrayan polis helikopterinin gece saatlerinde cep telefonu ile çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.