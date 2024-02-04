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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ | Gaziantep'te helikopter düştü: 2 pilot şehit oldu | İlk görüntüler geldi
Giriş Tarihi: 04.02.2024 08:25 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 10:08

SON DAKİKA HABERİ | Gaziantep'te helikopter düştü: 2 pilot şehit oldu | İlk görüntüler geldi

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu akşam Gaziantep Havalimanına gitmek için Hatay Havalimanından havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopterimiz, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğramıştır" açıklamasında bulundu. Bakan Yerlikaya, 2 pilotumuzun şehit olduğunu, bir teknisyenimizin de yaralandığını duyurdu. Öte yandan, kaza kırıma uğrayan polis helikopterinin gece saatlerinde cep telefonu ile çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

SON DAKİKA HABERİ | Gaziantep’te helikopter düştü: 2 pilot şehit oldu | İlk görüntüler geldi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı helikopterin, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğraması sonucu 2 pilotun şehit olduğunu bildirdi.

SON DAKİKA HABERİ | Gaziantep’te helikopter düştü: 2 pilot şehit oldu | İlk görüntüler geldi

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam Gaziantep Havalimanı'na gitmek için Hatay Havalimanı'ndan havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopterimiz, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğramıştır.

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SON DAKİKA HABERİ | Gaziantep’te helikopter düştü: 2 pilot şehit oldu | İlk görüntüler geldi

En son saat 22.49'da Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'nin temas ettiği helikopterimizde bulunan 2 pilotumuz şehit olmuş, teknisyenimiz yaralanmıştır." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERİ | Gaziantep’te helikopter düştü: 2 pilot şehit oldu | İlk görüntüler geldi

Olay yerine çok sayıda sağlık, arama kurtarma, UMKE, AFAD ve jandarma ekibi yönlendirildi. Yapılan çalışmaların ardından bulunduğu yerden kurtarılan teknisyen, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SON DAKİKA HABERİ | Gaziantep’te helikopter düştü: 2 pilot şehit oldu | İlk görüntüler geldi

ŞEHİT PİLOTLARIN İSMİ BELLİ OLDU

Emniyet Genel Müdürlüğü, Gaziantep'te helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 2 pilot için taziye mesajı yayınladı.

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