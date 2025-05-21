Giriş Tarihi: 21.05.2025 07:38
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
07:40
Son dakika haberi: İstanbul'da toplu taşımada kaos kapıda! Özel halk otobüsleri yarın kontak kapatacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kamu iştiraki İETT'ye bağlı sefer yapan Özel Halk Otobüs sahipleri yarın (22 Mayıs) kontak kapatma kararı aldı. Daha önce 4 kez alacaklarını tahsil etmek ve seslerini duyurabilmek için İBB Başkanlık binasının bulundu ana hizmet yerleşkesinin önünde protesto düzenleyen esnaf, İBB yönetiminin verdiği sözleri tutmadığını belirterek kontak kapatma kararı aldı.