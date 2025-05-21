Son dakika haberi: İstanbul’da toplu taşımada kaos kapıda! Özel halk otobüsleri yarın kontak kapatacak

'SÖZLERİNİ TUTMADILAR'



İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, yaptığı açıklamada 4 aydır herhangi bir ödeme alamadıklarını belirterek, "İBB'den toplamda 5 milyar TL'den fazla alacağımız var. En son bize ayın 15'inde 500 milyon lira ödeme yapılacağı taahhüt edildi. Ancak Mayıs'ın 15'ine geldiğimizde bu ödeme yapılmadı. Görüşmelerimizde bu miktarın ödenemeyeceği bildirildi" dedi.