Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Kabine üyeleri yerel yöneticileri seçmek için oylarını kullanıyor... "Bugün demokrasimizin bayram günü"
Giriş Tarihi: 31.03.2024 11:50 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 11:55

Son dakika haberi: Kabine üyeleri yerel yöneticileri seçmek için oylarını kullanıyor... "Bugün demokrasimizin bayram günü"

Son dakika haberi: Türkiye bugün sandık başında, 5 yıl görev yapacak yeni yerel yöneticilerini belirliyor. Bugün 61 milyon 441 bin 882 seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için bugün sandık başında, 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın yanı sıra il genel meclisi ve belediye meclisi üyelerini belirliyor. Doğu illerinde sabah saat 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi diğer illerde ise 08.00'de başladı. YSK Başkanı Ahmet Yener, yaptığı açıklamada, seçimlerde herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını bildirdi. Yener, "Sorunsuz bir şekilde oy kullanma devam ediyor" dedi. Siyasi parti genel başkanları, yerel yönetimde yarışan adaylar ve bakanlar da kayıtlı oldukları sandıklarda oy kullanma işlemlerini gerçekleştiriyor. Ankara'da oyunu kullanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugün demokrasimizin bayram günü. Bizler de her vatandaşımız gibi vatandaşlık görevimizi yerine getirdik" dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise "Bugün söz de, karar da milletin. Hep beraber aziz milletimizin kararının sandığa güzellikle tecelli etmesi için gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Kabine üyeleri yerel yöneticileri seçmek için oylarını kullanıyor... Bugün demokrasimizin bayram günü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eşi Rahmi Göktaş ile Gazi Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı. Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oyunu kullanmak üzere Gazi Anadolu Lisesi'ndeki "4135" numaralı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya giren Bakan Göktaş, sandık görevlilerini selamlayarak oy pusulasını ve zarfını teslim aldı. Daha sonra kabine geçerek oyunu kullanan Göktaş, zarfını sandığa attıktan sonra mührü teslim ederek imzalarını attı.

Son dakika haberi: Kabine üyeleri yerel yöneticileri seçmek için oylarını kullanıyor... Bugün demokrasimizin bayram günü

"Türkiye'nin kazanacağı bir seçim olacağına yürekten inanıyorum"

Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, seçim gününün demokrasi bayramı olduğunu belirterek, "Bizler de her vatandaş gibi vatandaşlık görevimizi yerine getirdik, oyumuzu kullandık. Sonuçların ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye'nin kazanacağı bir seçim olacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Kabine üyeleri yerel yöneticileri seçmek için oylarını kullanıyor... Bugün demokrasimizin bayram günü

Bakan Yumaklı: Seçimler her zaman demokrasi bayramı olmuştur

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, oyunu Çankaya Şehit Feramil Ferhat Kaya Anadolu Lisesi'nde 3259 numaralı sandıkta kullandı. Çıkışta açıklama yapan Bakan Yumaklı, "Seçimler her zaman için ülkemizde bir demokrasi bayramı olmuştur. Milletimiz çok yoğun bir katılım oranıyla iradesini sandığa yansıtmıştır.

Son dakika haberi: Kabine üyeleri yerel yöneticileri seçmek için oylarını kullanıyor... Bugün demokrasimizin bayram günü

Bu seçimde de öyle olacağını umuyorum. Bütün vatandaşlarımızın huzur içerisinde bir seçim süreci geçireceğini düşünüyorum. İnşallah yine yüksek bir katılım oranıyla milletimiz iradesini sandığa yansıtacaktır. Ben bu süreç içerisinde görev yapan bütün kamu görevlilerine, sandık görevlilerine ve diğer görevlilere kolaylıklar, başarılar diliyorum. Huzurla bu sürecin de sonuçlanarak tamamlanmasını ve sonuçların ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Kabine üyeleri yerel yöneticileri seçmek için oylarını kullanıyor... Bugün demokrasimizin bayram günü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Söz de karar da milletin

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri çerçevesinde oy kullanmak için Çankaya İlkokulu'na geldi. Eşi Hatice Nur Yerlikaya ile birlikte 1151 numaralı sandıkta oy kullanan Bakan Yerlikaya, kabin sırası beklediği esnada bir süre gazetecilerle sohbet etti. Zarfı sandığa eşi ile birlikte attıktan sonra açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya şunları dedi:

SON DAKİKA