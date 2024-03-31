Giriş Tarihi: 31.03.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
11:55
Son dakika haberi: Kabine üyeleri yerel yöneticileri seçmek için oylarını kullanıyor... "Bugün demokrasimizin bayram günü"
Son dakika haberi: Türkiye bugün sandık başında, 5 yıl görev yapacak yeni yerel yöneticilerini belirliyor. Bugün 61 milyon 441 bin 882 seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için bugün sandık başında, 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın yanı sıra il genel meclisi ve belediye meclisi üyelerini belirliyor. Doğu illerinde sabah saat 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi diğer illerde ise 08.00'de başladı. YSK Başkanı Ahmet Yener, yaptığı açıklamada, seçimlerde herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını bildirdi. Yener, "Sorunsuz bir şekilde oy kullanma devam ediyor" dedi. Siyasi parti genel başkanları, yerel yönetimde yarışan adaylar ve bakanlar da kayıtlı oldukları sandıklarda oy kullanma işlemlerini gerçekleştiriyor. Ankara'da oyunu kullanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugün demokrasimizin bayram günü. Bizler de her vatandaşımız gibi vatandaşlık görevimizi yerine getirdik" dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise "Bugün söz de, karar da milletin. Hep beraber aziz milletimizin kararının sandığa güzellikle tecelli etmesi için gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.