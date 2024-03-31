Son dakika haberi: Kabine üyeleri yerel yöneticileri seçmek için oylarını kullanıyor... "Bugün demokrasimizin bayram günü"

Bu seçimde de öyle olacağını umuyorum. Bütün vatandaşlarımızın huzur içerisinde bir seçim süreci geçireceğini düşünüyorum. İnşallah yine yüksek bir katılım oranıyla milletimiz iradesini sandığa yansıtacaktır. Ben bu süreç içerisinde görev yapan bütün kamu görevlilerine, sandık görevlilerine ve diğer görevlilere kolaylıklar, başarılar diliyorum. Huzurla bu sürecin de sonuçlanarak tamamlanmasını ve sonuçların ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.