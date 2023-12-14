Giriş Tarihi: 14.12.2023 10:15
Güncelleme Tarihi: 14.12.2023
10:35
Son dakika haberi: Fenomenlere operasyon! Sosyal medyada pornografik yayın yapıyorlardı, 6 gözaltı
Son dakika haberi: Sosyal medyada müstehcen yayınlar yapan sosyal medya fenomenlerine yönelik yapılan çalışmalarda Ahlak Büro Amirliği ekiplerince aralarında fenomen Yağmur Şimşek, Kübra Y. Narin G. ve Kadriye D.'nin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Onlyfans hesapları üzerinden yaptıkları pornografik yayınların farklı mecralarda da yayılması üzerine 6 fenomene müstehcenlikten işlem yapıldı.