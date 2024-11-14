Giriş Tarihi: 14.11.2024 06:29
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024
06:32
SON DAKİKA | Hani sponsorlar karşılamıştı?! İmamoğlu'nun Paris gezisinin faturası İBB’nin kasasından çıktı
Son dakika haberi: İstanbullular, İSKİ'nin fatura vurgunu ve 4 ayda zamlanan İSPARK, Halk Ekmek, Hamidiye Su ücretlerine isyan ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Fransa'da sefa sürdü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ağustos ayında organize ettiği, CHP'li yöneticiler ve ailelerinin de katıldığı Paris gezisinin masraflarını İBB'nin ödediğine ilişkin ihale kayıtları ortaya çıktı. Kayıtlara göre organizasyon için İBB kasasından 12 milyon 114 bin 697 Türk Lirası ödendi