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Haberler Galeri SON DAKİKA | Hani sponsorlar karşılamıştı?! İmamoğlu'nun Paris gezisinin faturası İBB’nin kasasından çıktı
Giriş Tarihi: 14.11.2024 06:29 Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 06:32

SON DAKİKA | Hani sponsorlar karşılamıştı?! İmamoğlu'nun Paris gezisinin faturası İBB’nin kasasından çıktı

Son dakika haberi: İstanbullular, İSKİ'nin fatura vurgunu ve 4 ayda zamlanan İSPARK, Halk Ekmek, Hamidiye Su ücretlerine isyan ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Fransa'da sefa sürdü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ağustos ayında organize ettiği, CHP'li yöneticiler ve ailelerinin de katıldığı Paris gezisinin masraflarını İBB'nin ödediğine ilişkin ihale kayıtları ortaya çıktı. Kayıtlara göre organizasyon için İBB kasasından 12 milyon 114 bin 697 Türk Lirası ödendi

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SON DAKİKA | Hani sponsorlar karşılamıştı?! İmamoğlu’nun Paris gezisinin faturası İBB’nin kasasından çıktı

Son dakika haberi: CHP'li Ekrem İmamoğlu Başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) yönetimi Ağustos ayında Fransa'nın Başkenti Paris'te bulunan ünlü moda müzesi 'Palais Galliera'da 'İstanbul Evi' açtı.

SON DAKİKA | Hani sponsorlar karşılamıştı?! İmamoğlu’nun Paris gezisinin faturası İBB’nin kasasından çıktı

İBB ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi iş birliği ile gerçekleşen açılışta müzeye 2 günlük etkinlik ve hazırlık süreci olmak üzere 7 günlük kiralama için o zaman toplamda 249 bin 260 Euro (9 milyon 137 bin 871,60 Türk lirası) ödeme yapıldı.

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SON DAKİKA | Hani sponsorlar karşılamıştı?! İmamoğlu’nun Paris gezisinin faturası İBB’nin kasasından çıktı

MURAT ONGUN 'SPONSORLAR KARŞILADI' DEMİŞTİ

İmamoğlu; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'daki 17 CHP'li ilçe belediye başkanı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP yöneticileri ve ailelerinin Paris gezintisinin masraflarıyla ilgili kamuoyundaki tepkilere yanıt veren Murat Ongun, "Paris'teki 'İstanbul Evi' ile ilgili bilgiler doğru değildir.

SON DAKİKA | Hani sponsorlar karşılamıştı?! İmamoğlu’nun Paris gezisinin faturası İBB’nin kasasından çıktı

Evin haftalık kirası 249 bin Euro olup tüm masraflar sponsorların şartsız bağışı ile karşılanmıştır.

SON DAKİKA | Hani sponsorlar karşılamıştı?! İmamoğlu’nun Paris gezisinin faturası İBB’nin kasasından çıktı

İstanbul'un olimpiyat adaylığı yolundaki bu önemli uluslararası tanıtım faaliyeti için İBB bütçesinden para harcanmamıştır.

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