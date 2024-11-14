SON DAKİKA | Hani sponsorlar karşılamıştı?! İmamoğlu’nun Paris gezisinin faturası İBB’nin kasasından çıktı

İBB ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi iş birliği ile gerçekleşen açılışta müzeye 2 günlük etkinlik ve hazırlık süreci olmak üzere 7 günlük kiralama için o zaman toplamda 249 bin 260 Euro (9 milyon 137 bin 871,60 Türk lirası) ödeme yapıldı.



