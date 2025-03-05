SON DAKİKA | Hayali ihaleyle milyonluk vurgun! CHP’li Alaattin Köseler yolsuzluğu böyle yapmış

SOĞAN, NANE, KEREVİZ



Buna göre, Beykoz Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü, 28 Kasım 2024'te "Restoranlarda Kullanılmak Üzere Muhtelif Yiyecek Alımı" ihalesine çıktı. 18 milyon 811 bin 278 TL olarak belirlenen ihaleyi, 13 milyon 780 bin 922 TL'ye "Mali Gıda ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi" aldı.



