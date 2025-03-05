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Haberler Galeri SON DAKİKA | Hayali ihaleyle milyonluk vurgun! CHP'li Alaattin Köseler yolsuzluğu böyle yapmış
Giriş Tarihi: 05.03.2025 06:31 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 07:36

SON DAKİKA | Hayali ihaleyle milyonluk vurgun! CHP'li Alaattin Köseler yolsuzluğu böyle yapmış

Son dakika haberi: Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yaptığı, "İhalelere katılan firmalarla temasım yok, tanımıyorum" savunması çöktü. Köseler'i yalanlayan ise bizzat eski Beykoz Kültür ve Sosyal İşler Müdürü ile eski Destek Hizmetleri Müdür Vekili'nin verdiği ifadeler oldu.

SEDA NUR GÜNAYDIN
SON DAKİKA | Hayali ihaleyle milyonluk vurgun! CHP’li Alaattin Köseler yolsuzluğu böyle yapmış

Son dakika haberi: Beykoz Belediyesi'nde yapılan ihale vurgununun nasıl yapıldığına ilişkin detaylar ortaya çıkıyor.

SON DAKİKA | Hayali ihaleyle milyonluk vurgun! CHP’li Alaattin Köseler yolsuzluğu böyle yapmış

CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş dahil 13 şüphelinin "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla tutuklandığı soruşturma kapsamında, 'sebze ve bakliyat taşındığı' gösterilerek ilçe sınırları içine hiç girmediği belirlenen ve sebze taşıması mümkün olmayan akaryakıt tankeri plakasıyla, belediyeye 1 milyon 470 bin TL'lik fatura kesildiği ortaya çıktı.

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SON DAKİKA | Hayali ihaleyle milyonluk vurgun! CHP’li Alaattin Köseler yolsuzluğu böyle yapmış

SOĞAN, NANE, KEREVİZ

Buna göre, Beykoz Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü, 28 Kasım 2024'te "Restoranlarda Kullanılmak Üzere Muhtelif Yiyecek Alımı" ihalesine çıktı. 18 milyon 811 bin 278 TL olarak belirlenen ihaleyi, 13 milyon 780 bin 922 TL'ye "Mali Gıda ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi" aldı.

SON DAKİKA | Hayali ihaleyle milyonluk vurgun! CHP’li Alaattin Köseler yolsuzluğu böyle yapmış

Sözleşmenin imzalandığı tarihten bir gün sonra yani 17.12.2024'te birinci sevkiyatın yapıldığına yönelik ihaleyi alan şirket tarafından, Beykoz Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi'ne 1 milyon 470 bin 291 TL'lik faturalar kesildi.

SON DAKİKA | Hayali ihaleyle milyonluk vurgun! CHP’li Alaattin Köseler yolsuzluğu böyle yapmış

Faturada yer alan portakal, soğan, kabak, havuç, taze soğan, nane, maydanoz, kereviz sapı gibi ürünlerin sevkiyatı hakkında "Taşıyıcı Bilgileri" kısmında, sevkiyatın yapıldığı aracın plakası, dorse plaka numarası ve şoför adı da yer aldı.