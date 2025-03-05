Giriş Tarihi: 05.03.2025 06:31
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
07:36
SON DAKİKA | Hayali ihaleyle milyonluk vurgun! CHP'li Alaattin Köseler yolsuzluğu böyle yapmış
Son dakika haberi: Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yaptığı, "İhalelere katılan firmalarla temasım yok, tanımıyorum" savunması çöktü. Köseler'i yalanlayan ise bizzat eski Beykoz Kültür ve Sosyal İşler Müdürü ile eski Destek Hizmetleri Müdür Vekili'nin verdiği ifadeler oldu.