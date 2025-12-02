SON DAKİKA | İBB’deki casusluk soruşturmasında yeni perde! Kayıp telefondan binlerce şifreli mesaj çıktı
Son dakika haberi: 2019 seçimlerinde Ekrem İmamoğlu için çalışan ve İBB verilerinin sızdırılmasına ilişkin soruşturmada tutuklanan Hüseyin Gün'ün 'manevi annem' dediği Seher Alaçam'ın kayıp telefonu bulundu. Yaşadığı yalının havuzunda şüpheli şekilde ölen Alaçam'ın telefonundan 3 bini aşkın şifreli e-posta ve gizli not çıktı. Mesajlar, casusluk davasının seyrini değiştirecek.
Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025 06:11Son Güncelleme: 02 Aralık 2025 06:13