Giriş Tarihi: 27.05.2025 07:02
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
07:55
SON DAKİKA | İBB'deki kirli rüşvet ağı mahkemede tek tek çözülüyor! "Ekrem İmamoğlu’nun telefonunu getirdiler ben de sakladım"
Son dakika haberi: İBB'ye yönelik 4'üncü dalga operasyonu kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın'ın, iddiaların merkezindeki suç örgütünün para kasalarıyla yüzlerce kez bir araya geldiği ve çok sayıda telefon görüşmesi yaptığı belirlendi. Akın, şüpheli kayıtlar için "Başkanla birlikte çalışıyorum" dedi.