SON DAKİKA | İBB'deki kirli rüşvet ağı mahkemede tek tek çözülüyor! "Ekrem İmamoğlu’nun telefonunu getirdiler ben de sakladım"

İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonunda gözaltına alınıp sorgulanan Mustafa Akın'ın ve şüphelilerin telefon hatları üzerinde yapılan incelemelerde Akın'ın örgütün para kasalarından Adem Soytekin ile 237, Hüseyin Köksal ile 223, Seza Büyükçulha ile 199 kez bir araya geldiği ve aynı isimlerle çok sayıda telefon görüşmesi yaptığı da belirlendi.



