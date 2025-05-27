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Haberler Galeri SON DAKİKA | İBB'deki kirli rüşvet ağı mahkemede tek tek çözülüyor! "Ekrem İmamoğlu’nun telefonunu getirdiler ben de sakladım"
Giriş Tarihi: 27.05.2025 07:02 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 07:55

SON DAKİKA | İBB'deki kirli rüşvet ağı mahkemede tek tek çözülüyor! "Ekrem İmamoğlu’nun telefonunu getirdiler ben de sakladım"

Son dakika haberi: İBB'ye yönelik 4'üncü dalga operasyonu kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın'ın, iddiaların merkezindeki suç örgütünün para kasalarıyla yüzlerce kez bir araya geldiği ve çok sayıda telefon görüşmesi yaptığı belirlendi. Akın, şüpheli kayıtlar için "Başkanla birlikte çalışıyorum" dedi.

YUSUF ÖZDEMİR
SON DAKİKA | İBB’deki kirli rüşvet ağı mahkemede tek tek çözülüyor! Ekrem İmamoğlu’nun telefonunu getirdiler ben de sakladım

Son dakika haberi: Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek suçlamasıyla tutuklanıp görevden uzaklaştırılan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın'ın, İmamoğlu'nun para kasaları olarak değerlendirilen isimlerle yoğun telefon trafiği ve ortak baz verisi tespit edildi.

SON DAKİKA | İBB’deki kirli rüşvet ağı mahkemede tek tek çözülüyor! Ekrem İmamoğlu’nun telefonunu getirdiler ben de sakladım

İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonunda gözaltına alınıp sorgulanan Mustafa Akın'ın ve şüphelilerin telefon hatları üzerinde yapılan incelemelerde Akın'ın örgütün para kasalarından Adem Soytekin ile 237, Hüseyin Köksal ile 223, Seza Büyükçulha ile 199 kez bir araya geldiği ve aynı isimlerle çok sayıda telefon görüşmesi yaptığı da belirlendi.

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SON DAKİKA | İBB’deki kirli rüşvet ağı mahkemede tek tek çözülüyor! Ekrem İmamoğlu’nun telefonunu getirdiler ben de sakladım

Tespit edilen irtibatlara ilişkin sorulan soruya ise Akın, "Başkanla (Ekrem İmamoğlu) beraber çalışıyorum" yanıtını verdi. Elde edilen veriler, suç örgütünün para kasaları olarak gösterilen isimler ile İmamoğlu arasındaki yoğun irtibatın olduğunun ve bu irtibatın Mustafa Akın üzerinden yürütüldüğünün bir göstergesi olarak değerlendirildi.

SON DAKİKA | İBB’deki kirli rüşvet ağı mahkemede tek tek çözülüyor! Ekrem İmamoğlu’nun telefonunu getirdiler ben de sakladım

Akın'ın, geçmişte 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in korumalığını yaptığı ve halihazırda İBB iştiraki Boğaziçi AŞ'de de yönetim kurulu üyesi olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA | İBB’deki kirli rüşvet ağı mahkemede tek tek çözülüyor! Ekrem İmamoğlu’nun telefonunu getirdiler ben de sakladım

Beylikdüzü'nden Saraçhane'ye uzandığı tespit edilen yolsuzluk ve rüşvet çarkına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen 4. dalga operasyonunda gözaltına alınan İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın, emniyette ifade verdi. Akın, halihazırda koruma müdürlüğünün yanında İBB iştiraki Boğaziçi AŞ'de yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığını söyledi.