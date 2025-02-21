SON DAKİKA! İBB’den Boğaz’da talan: Ekrem İmamoğlu kaçak yapılara seyirci kalıyor

Giriş Tarihi: 21.02.2025 06:27
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025
06:30
Son dakika haberi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda, aralarında İBB'ye ait araziler üzerine inşa edilen binaların da bulunduğu çok sayıda kaçak yapıyla ilgili CHP'li Büyükşehir Belediyesi'ne uyarı yazıları gönderdi. Ekrem İmamoğlu ise Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Cafer Mahiroğlu'nun kaçak kat ilave ettiği villasının da yer aldığı Boğaziçi'ndeki yapılarla ilgili yıkım kararlarını uygulamamakta ısrar ediyor.