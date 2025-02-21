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Haberler Galeri SON DAKİKA! İBB'den Boğaz'da talan: Ekrem İmamoğlu kaçak yapılara seyirci kalıyor
Giriş Tarihi: 21.02.2025 06:27 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 06:30

SON DAKİKA! İBB'den Boğaz'da talan: Ekrem İmamoğlu kaçak yapılara seyirci kalıyor

Son dakika haberi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda, aralarında İBB'ye ait araziler üzerine inşa edilen binaların da bulunduğu çok sayıda kaçak yapıyla ilgili CHP'li Büyükşehir Belediyesi'ne uyarı yazıları gönderdi. Ekrem İmamoğlu ise Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Cafer Mahiroğlu'nun kaçak kat ilave ettiği villasının da yer aldığı Boğaziçi'ndeki yapılarla ilgili yıkım kararlarını uygulamamakta ısrar ediyor.

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SON DAKİKA! İBB’den Boğaz’da talan: Ekrem İmamoğlu kaçak yapılara seyirci kalıyor

Son dakika haberi... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, İstanbul'un incisi Boğaziçi'ndeki kaçak yapıları tek tek tespit ediyor.

SON DAKİKA! İBB’den Boğaz’da talan: Ekrem İmamoğlu kaçak yapılara seyirci kalıyor

Kaçak olduğu belirlenen çok sayıdaki yapıyla ilgili tutanak tutan müdürlük, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne uyarı yazıları gönderdi. Tespit edilen kaçak yapıların birçoğunun İBB'ye ait araziler üzerine inşa edilmesi de dikkati çekti.

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SON DAKİKA! İBB’den Boğaz’da talan: Ekrem İmamoğlu kaçak yapılara seyirci kalıyor

MAHİROĞLU'NUN VİLLASI DA RADARDA

Uyarı yazısı gönderilen kaçak yapılardan birisi de Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Cafer Mahiroğlu'na ait bir villa. SABAH'ın günlerce gündeme getirerek duyurduğu Mahiroğlu'na ait Sarıyer'deki villaya kaçak kat çıkıldığının tespit edilmesine rağmen Ekrem İmamoğlu, söz konusu villayla ilgili 3 maymunu oynamaya devam ediyor.

SON DAKİKA! İBB’den Boğaz’da talan: Ekrem İmamoğlu kaçak yapılara seyirci kalıyor

BOĞAZİÇİ MÜDÜRÜ KAÇAK RESTORANIN MÜDAVİMİYMİŞ

Sahilleri İstanbullular ile buluşturacağını söyleyen Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Boğaz'daki bir araziyi de peşkeş çektiği ortaya çıktı.

SON DAKİKA! İBB’den Boğaz’da talan: Ekrem İmamoğlu kaçak yapılara seyirci kalıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, gönderdiği uyarı yazısında, CHACHA Balık Restoran işletmesi tarafından kullanılan İBB'ye ait arazide kaçak yapılaşmalar tespit edildiğini belirtti. Öte yandan söz konusu restoranın müdavimleri arasında, Boğaz'ın korunmasından sorumlu İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu'nun da olduğu öğrenildi.

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