SON DAKİKA! İBB’den Boğaz’da talan: Ekrem İmamoğlu kaçak yapılara seyirci kalıyor

Kaçak olduğu belirlenen çok sayıdaki yapıyla ilgili tutanak tutan müdürlük, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne uyarı yazıları gönderdi. Tespit edilen kaçak yapıların birçoğunun İBB'ye ait araziler üzerine inşa edilmesi de dikkati çekti.