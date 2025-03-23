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Haberler Galeri SON DAKİKA | İBB'ye yapılan yolsuzluk operasyonunda Ekrem İmamoğlu ve kasası Ali Nuhoğlu tutuklandı
Giriş Tarihi: 23.03.2025 12:25 Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 12:28

SON DAKİKA | İBB'ye yapılan yolsuzluk operasyonunda Ekrem İmamoğlu ve kasası Ali Nuhoğlu tutuklandı

Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan terör ve büyük yolsuzluk operasyonu kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu beraber yargılandığı 23 kişi hakkında tutuklama kararı çıktı. 560 milyar liralık yolsuzluk operasyonunda kaçmak üzere ike 40 milyon TL ile yakalanan Ekrem İmamoğlu'un kasası Ali Nuhoğlu da tutuklandı.

SON DAKİKA | İBB’ye yapılan yolsuzluk operasyonunda Ekrem İmamoğlu ve kasası Ali Nuhoğlu tutuklandı

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne terör ve büyük yolsuzluk operasyonu yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve beraberindeki 90 isim hakkında gözaltına kararı verilmişti. Önce emniyet ve daha sonra mahkemede ifadeleri alınan zanlılardan Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun dahil 20 isim hakkında tutuklanma kararı çıktı.

SON DAKİKA | İBB’ye yapılan yolsuzluk operasyonunda Ekrem İmamoğlu ve kasası Ali Nuhoğlu tutuklandı

EKREM İMAMOĞLU'NUN KASASI DA TUTUKLANDI

Terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan, kamuoyunda 'İmamoğlu'nun villacısı' olarak tanınan Ali Nuhoğlu, yanına aldığı 40 milyon TL ile kaçarken yakalandı. Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak da bilinen Ali Nuhoğlu değeri 50 milyon dolar olan üç villayı 15 milyon TL'ye İmamoğlu'na devrettiği ortaya çıkmıştı.

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SON DAKİKA | İBB’ye yapılan yolsuzluk operasyonunda Ekrem İmamoğlu ve kasası Ali Nuhoğlu tutuklandı

MİLYONLARCA LİRA AKTARILDI

Nuhoğlu'nu adeta ipten alan Ekrem İmamoğlu'nun yakın arkadaşını kısa bir süre içerisinde ihya ettiği de ortaya çıktı.

SON DAKİKA | İBB’ye yapılan yolsuzluk operasyonunda Ekrem İmamoğlu ve kasası Ali Nuhoğlu tutuklandı

İddiaya göre İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2018/1078 Esas No'lu dosyadan 14 Mart 2019'da konkordato kararından feragat eden Ali Nuhoğlu, İmamoğlu'nun gücünü de arkasına alarak 2021 yılında 50 bin TL sermaye ile Güllüce Tarımcılık Sanayi Tic. A.Ş.'yi kurdu. Ali Nuhoğlu, ifalasın eşiğindeyken kendi şahsi hesaplarından Güllüce Tarımcılık'a on milyonlarca TL aktardı.

SON DAKİKA | İBB’ye yapılan yolsuzluk operasyonunda Ekrem İmamoğlu ve kasası Ali Nuhoğlu tutuklandı

MASAK İNCELEME BAŞLATTI

Şirketteki para akışı MASAK'ın radarına takıldı. Yapılan incelemelerde, bu paranın kaynağının Nuhoğlu İnşaat A.Ş. olduğu ve bu şirketin de İBB'den önemli miktarda ihale alan ATZ Enerji'den ödeme aldığı belirlendi.