SON DAKİKA | İBB’ye yapılan yolsuzluk operasyonunda Ekrem İmamoğlu ve kasası Ali Nuhoğlu tutuklandı

EKREM İMAMOĞLU'NUN KASASI DA TUTUKLANDI



Terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan, kamuoyunda 'İmamoğlu'nun villacısı' olarak tanınan Ali Nuhoğlu, yanına aldığı 40 milyon TL ile kaçarken yakalandı. Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak da bilinen Ali Nuhoğlu değeri 50 milyon dolar olan üç villayı 15 milyon TL'ye İmamoğlu'na devrettiği ortaya çıkmıştı.