Giriş Tarihi: 23.03.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025
12:28
SON DAKİKA | İBB'ye yapılan yolsuzluk operasyonunda Ekrem İmamoğlu ve kasası Ali Nuhoğlu tutuklandı
Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan terör ve büyük yolsuzluk operasyonu kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu beraber yargılandığı 23 kişi hakkında tutuklama kararı çıktı. 560 milyar liralık yolsuzluk operasyonunda kaçmak üzere ike 40 milyon TL ile yakalanan Ekrem İmamoğlu'un kasası Ali Nuhoğlu da tutuklandı.