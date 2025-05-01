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Haberler Galeri SON DAKİKA... İBB’ye yolsuzluk operasyonunda 18 şüphelinin tutuklanma gerekçesi açıklandı: Milyarlarca liralık kamu zararı ve…
Giriş Tarihi: 01.05.2025 09:34 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 09:34

SON DAKİKA... İBB’ye yolsuzluk operasyonunda 18 şüphelinin tutuklanma gerekçesi açıklandı: Milyarlarca liralık kamu zararı ve…

SON DAKİKA... Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasının ikinci dalgasında Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz, Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya, kameralara bant çeken güvenlik Çağlar Türkmen'in de aralarında bulunduğu 18 şüpheli tutuklandı. İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun dahil 4 şüpheli ise ev hapsi aldı. Şüphelilerin tutuklanmalarıyla ilgili gerekçe de açıklandı. Öyle ki Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Akyüz'ün Capacity AVM'nin sahiplerini otoparkın ruhsat işlemleri için 5 milyon dolar vermeye zorladığı anlatılan kararda, Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya'nın belediyenin imkanlarını kullanarak iş takipçiliği yaptığına ilişkin mesajlara ulaşıldı. İşte detaylar…

Deniz YUSUFOĞLU
SON DAKİKA... İBB’ye yolsuzluk operasyonunda 18 şüphelinin tutuklanma gerekçesi açıklandı: Milyarlarca liralık kamu zararı ve…

İBB'ye yönelik ikinci dalga yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 48 şüphelinin savcılık ifadeleri tamamlandı. Şüphelilerden 30'u tutuklama, 18'i ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler. Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz, Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya, güvenlik Çağlar Türkmen'in de aralarında bulunduğu 18 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON DAKİKA... İBB’ye yolsuzluk operasyonunda 18 şüphelinin tutuklanma gerekçesi açıklandı: Milyarlarca liralık kamu zararı ve…

26 şüpheli ise imza ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak adli kontrolle serbest kaldı. Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun, İSKİ Genel Başkanı Şafak Başa, Adem Şanlısoy ve iş adamı Rasim Kaya'ya ev hapsi şeklindeki adli kontrol uygulanmasına karar verildi. Şüpheliler Begüm Çelikdelen, Sinan Akçiçek, Onur Soytürk, Ayhan Koç, Nurten Uğursoy, Murat Selvi, Tuğba Figenkaplan ve Ali Ayçiçek ise imza ve yurt dışı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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SON DAKİKA... İBB’ye yolsuzluk operasyonunda 18 şüphelinin tutuklanma gerekçesi açıklandı: Milyarlarca liralık kamu zararı ve…

18 TUTUKLAMA

Tutuklanan isimler ise Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz, Güvenlik Çağlar Türkmen, İBB Kamulaştırma Şube Müdürü Fatih Özçelik, İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner, İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü Melih Geçek, İBB'de mühendis olarak çalışan danışman Yakup Öner, iş adamı Mete Mağden, Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Onur Aldı, Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Çolak, Kültür AŞ Reklam Müdür Yardımcısı Hakan Karaköse, İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürü Hakan Aplak, İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü Nazan Başelli, İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten, İBB eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, Kültür AŞ Hakediş Şefi Gökhan Köseoğlu, Kültür AŞ Reklam Şefi Metin Bal ve İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu oldu. Tutuklama gerekçesinde kaçma şüphesi, kuvvetli suç şüphesinin varlığı yer aldı.

SON DAKİKA... İBB’ye yolsuzluk operasyonunda 18 şüphelinin tutuklanma gerekçesi açıklandı: Milyarlarca liralık kamu zararı ve…

TUTUKLAMA GEREKÇELERİ ORTAYA ÇIKTI

Savcılığın tutuklamaya sevk gerekçeleri ortaya çıktı; Ekrem İmamoğlu'nun liderliğindeki ve Murat Ongun'un yöneticisi olan suç örgütüne üyelik ettikleri iddia edilen şüpheliler; Melih Geçek ve Naim Erol Özgüner'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye bilişim işlerinden sorumlu olarak getirdiği, ve Geçek'in birden fazla belediye iştirakinde üst düzey yöneticilik yaptığı anlatıldı. Geçek'in yöneticilik yaptığı dönemlere ilişkin birçok usulsüz eyleminin bulunduğu ileri sürülen yazıda, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirip yayma suçuna iştirak ettiği, örgüt hiyerarşisinde bulunarak eylem ve fikir birliği içerisinde birçok faaliyetinin bulunduğuna ilişkin somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu iddia edildi.

SON DAKİKA... İBB’ye yolsuzluk operasyonunda 18 şüphelinin tutuklanma gerekçesi açıklandı: Milyarlarca liralık kamu zararı ve…

5 MİLYON DOLAR VERMEYE ZORLADI

Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz'ün ise Capacity AVM'nin sahiplerini otoparkın ruhsat işlemleri için 5 milyon dolar vermeye zorladığı ve konuyu soruşturma dosyasında şüpheliler arasında yer alan Süleyman Atik'e yönlendirdiğine vurgu yapıldı. Talebini kabul etmeyen şikayetçiler hakkında idare yaptırım uyguladığı iddia edilen Akyüz'ün dosyada beyanları yer alan bazı müteahhitlerden de benzer şekilde talepleri olduğu kaydedildi. İmar konusunda sahip olduğu yetkileri kullanarak maddi menfaat talep ettiği ileri sürülen Ali Rıza Akyüz'ün bu irtikap suçunu işlediği belirtildi.