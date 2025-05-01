Giriş Tarihi: 01.05.2025 09:34
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025
09:34
SON DAKİKA... İBB’ye yolsuzluk operasyonunda 18 şüphelinin tutuklanma gerekçesi açıklandı: Milyarlarca liralık kamu zararı ve…
SON DAKİKA... Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasının ikinci dalgasında Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz, Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya, kameralara bant çeken güvenlik Çağlar Türkmen'in de aralarında bulunduğu 18 şüpheli tutuklandı. İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun dahil 4 şüpheli ise ev hapsi aldı. Şüphelilerin tutuklanmalarıyla ilgili gerekçe de açıklandı. Öyle ki Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Akyüz'ün Capacity AVM'nin sahiplerini otoparkın ruhsat işlemleri için 5 milyon dolar vermeye zorladığı anlatılan kararda, Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya'nın belediyenin imkanlarını kullanarak iş takipçiliği yaptığına ilişkin mesajlara ulaşıldı. İşte detaylar…