SON DAKİKA... İBB’ye yolsuzluk operasyonunda 18 şüphelinin tutuklanma gerekçesi açıklandı: Milyarlarca liralık kamu zararı ve…

TUTUKLAMA GEREKÇELERİ ORTAYA ÇIKTI

Savcılığın tutuklamaya sevk gerekçeleri ortaya çıktı; Ekrem İmamoğlu'nun liderliğindeki ve Murat Ongun'un yöneticisi olan suç örgütüne üyelik ettikleri iddia edilen şüpheliler; Melih Geçek ve Naim Erol Özgüner'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye bilişim işlerinden sorumlu olarak getirdiği, ve Geçek'in birden fazla belediye iştirakinde üst düzey yöneticilik yaptığı anlatıldı. Geçek'in yöneticilik yaptığı dönemlere ilişkin birçok usulsüz eyleminin bulunduğu ileri sürülen yazıda, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirip yayma suçuna iştirak ettiği, örgüt hiyerarşisinde bulunarak eylem ve fikir birliği içerisinde birçok faaliyetinin bulunduğuna ilişkin somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu iddia edildi.