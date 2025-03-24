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Giriş Tarihi: 24.03.2025 08:16 Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 08:16

Son Dakika Haberler | İBB'ye yolsuzluk operasyonunda yeni gelişmeler! Rüşvet veren itirafçı anlattı: “Ekrem İmamoğlu çetesinin eline düştüm...”

Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu liderliğindeki suç örgütünün kurduğu yolsuzluk çarkında kat karşılığında verdiği arsadaki dairelerin bir bölümüne belediye tarafından tadilat ruhsatının onaylanması, tadilatta oluşacak ilave ticari alanlara izin verilmesi için 15 daire rüşvet veren Uğur G. itirafçı olup çetenin eline nasıl düştüğünü bütün detaylarıyla anlattı.

Halit TURAN
Son Dakika Haberler | İBB’ye yolsuzluk operasyonunda yeni gelişmeler! Rüşvet veren itirafçı anlattı: Ekrem İmamoğlu çetesinin eline düştüm...

Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu liderliğindeki yolsuzluk ağında rüşvet çarkı belgelendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasına giren bomba ifade, şebekenin nasıl çalıştığını ortaya koydu. 21 Kasım 2024'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na rüşvet verdiğini belirterek itirafçı olmak istediğini belirten Uğur G., İmamoğlu çetesinin eline nasıl düştüğünü anlattı.

Son Dakika Haberler | İBB’ye yolsuzluk operasyonunda yeni gelişmeler! Rüşvet veren itirafçı anlattı: Ekrem İmamoğlu çetesinin eline düştüm...

2016-2017 yıllarında Beylükdüzü'nde bulunan arsasını Gül İnşaat isimli firmaya kat karşılığında verdiğini belirten Uğur G., firmanın sahipleri Ali Gül, Zafer Gül ve Osman Gül inşaat devam ederken konut olarak gözüken yerleri iş yerine çevireceklerini, bunun için belediyeye rüşvet verilmesi gerektiğini, bu rüşvetin yarısının da kendisinin vermesi gerektiğini söylediklerini anlattı.

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Son Dakika Haberler | İBB’ye yolsuzluk operasyonunda yeni gelişmeler! Rüşvet veren itirafçı anlattı: Ekrem İmamoğlu çetesinin eline düştüm...

"MASADAN KALMAK İSTEDİM, BİR DAHA BURAYA GİREMEZSİN DEDİLER"

Başta rüşvet vermeyi kabul etmediğini belirten Uğur G., "Rüşvet tutarı 15 milyon liraydı. Ancak daha sonra benim arsamı kat karşılığı vermeme aracılık eden eski Gürpınar Belediye Başkanı V.K. benimle görüştü. Bende ısrar ve ricasını kıramadım. Görüşme yapmak için ADM iş merkezine Zafer Gül ile birlikte gittim. Burada şimdi Beylikdüzü Belediye Başkanı olan o dönem ise Ekrem İmamoğlu'nun yardımcısı Murat Çalık ile görüştük.

Son Dakika Haberler | İBB’ye yolsuzluk operasyonunda yeni gelişmeler! Rüşvet veren itirafçı anlattı: Ekrem İmamoğlu çetesinin eline düştüm...

Rüşvet işlerini o takip ediyordu. Benden 15 milyon lira para istedi. Ben de vermeyeceğimi yineledim. Masadan kalkmak istedim. Bana, 'Buradan çıkarsan bir daha giremezsin.' dedi. Ben de 'Babanın malı değil burası. Geldiğimde beni alma, bak bakalım neler oluyor?' dedim. Murat Çalık'ın odasının karşısında Ekrem İmamoğlu'nun odası bulunuyordu.

Son Dakika Haberler | İBB’ye yolsuzluk operasyonunda yeni gelişmeler! Rüşvet veren itirafçı anlattı: Ekrem İmamoğlu çetesinin eline düştüm...

Tartışma seslerini duyunca İmamoğlu dışarı çıktı. Sinirli bir şekilde, 'Ne oluyor?' dedi ve gitti. Zafer Gül ve Murat Çalık'ın ısrarı üzerine ben ve Gül İnşaat olarak senet vermeyi kabul ettik. Ofisimde imzaladığım senetleri Zafer Gül'e verdim." dedi.