Giriş Tarihi: 24.03.2025 08:16
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025
08:16
Son Dakika Haberler | İBB'ye yolsuzluk operasyonunda yeni gelişmeler! Rüşvet veren itirafçı anlattı: “Ekrem İmamoğlu çetesinin eline düştüm...”
Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu liderliğindeki suç örgütünün kurduğu yolsuzluk çarkında kat karşılığında verdiği arsadaki dairelerin bir bölümüne belediye tarafından tadilat ruhsatının onaylanması, tadilatta oluşacak ilave ticari alanlara izin verilmesi için 15 daire rüşvet veren Uğur G. itirafçı olup çetenin eline nasıl düştüğünü bütün detaylarıyla anlattı.