Giriş Tarihi: 09.04.2025 06:38
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025
06:40
SON DAKİKA | İhalelerinin şartnamelerini sızdır rüşveti kap! Reklam rüşvetleri Özgür Özel’in satranç arkadaşına
Son dakika haberi: Adana Büyükşehir belediyesinin reklam ihale işini kazanan firmalar daha önce şartnameyi kendilerine sızdıran ve şu an CHP Adana İl 2'nci başkanlığı koltuğunda oturan Mete Çelebi'nin banka hesaplarına 1 milyon 823 bin TL rüşvet yatırdığı mahkeme dosyasında yerini aldı. Mete Çelebi'nin aynı zamanda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Adana'ya her gelişinde satranç oynadıkları fotoğraf da ortaya çıktı.