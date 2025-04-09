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Haberler Galeri SON DAKİKA | İhalelerinin şartnamelerini sızdır rüşveti kap! Reklam rüşvetleri Özgür Özel’in satranç arkadaşına 
Giriş Tarihi: 09.04.2025 06:38 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 06:40

SON DAKİKA | İhalelerinin şartnamelerini sızdır rüşveti kap! Reklam rüşvetleri Özgür Özel’in satranç arkadaşına

Son dakika haberi: Adana Büyükşehir belediyesinin reklam ihale işini kazanan firmalar daha önce şartnameyi kendilerine sızdıran ve şu an CHP Adana İl 2'nci başkanlığı koltuğunda oturan Mete Çelebi'nin banka hesaplarına 1 milyon 823 bin TL rüşvet yatırdığı mahkeme dosyasında yerini aldı. Mete Çelebi'nin aynı zamanda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Adana'ya her gelişinde satranç oynadıkları fotoğraf da ortaya çıktı.

MURAT KARAMAN
SON DAKİKA | İhalelerinin şartnamelerini sızdır rüşveti kap! Reklam rüşvetleri Özgür Özel’in satranç arkadaşına

Son dakika haberi: Adana'da 2023 yılının Aralık ayında büyükşehir belediyesine yönelik "İhaleye fesat karıştırma, rüşvet, yolsuzluk" davasının sanığı Mete Çelebi'nin CHP'nin Adana İl 2'nci başkanı olarak görev de bulunması "Pes" dedirtti.

SON DAKİKA | İhalelerinin şartnamelerini sızdır rüşveti kap! Reklam rüşvetleri Özgür Özel’in satranç arkadaşına

Operasyonda tutuklanan daha sonra serbest bırakılan ve tutuksuz yargılaması süren Mete Çelebi'nin CHP Gene Başkanı Özgür Özel'in satranç arkadaşı olduğu da fotoğraflarla gün yüzüne çıktı.

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SON DAKİKA | İhalelerinin şartnamelerini sızdır rüşveti kap! Reklam rüşvetleri Özgür Özel’in satranç arkadaşına

Özgür Özel'in Adana ziyaretlerinde mahkeme dosyasında "Rüşvet Sanığı" olarak adı geçen Mete Çelebi ile bir araya gelerek satranç oynadığı öğrenildi. Mete Çelebi'nin aynı zamanda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın oğlu Mert Karalar'ın da "kankası" olarak biliniyor.

SON DAKİKA | İhalelerinin şartnamelerini sızdır rüşveti kap! Reklam rüşvetleri Özgür Özel’in satranç arkadaşına

OPERASYON DÜZENLENDİ

Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri Adana Büyükşehir Belediyesi'nde "Reklam ihalelerine fesat karıştırma, rüşvet ve yolsuzluk" olayının gerçekleştiği yönünde 18 Aralık 2023'te operasyon gerçekleştirmişti.

SON DAKİKA | İhalelerinin şartnamelerini sızdır rüşveti kap! Reklam rüşvetleri Özgür Özel’in satranç arkadaşına

Operasyonda Başkan Karalar'ın başdanışmanı Mürüvvet Sızlı, Spor Hizmetleri Şube Müdürü Yüşa Davarcı, geri destek memuru Mehmet İlker Utuş, Eylül Ajans sahibi Tahir Cem Oğulhan, ajans sahipleri Süleyman Aydoğan, Semih Dizidar ile dönemin CHP Gençlik kolları Başkanı Mete Çelebi'nin de aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden 5 kişi tutuklanmıştı.