SON DAKİKA | İhalelerinin şartnamelerini sızdır rüşveti kap! Reklam rüşvetleri Özgür Özel’in satranç arkadaşına

Özgür Özel'in Adana ziyaretlerinde mahkeme dosyasında "Rüşvet Sanığı" olarak adı geçen Mete Çelebi ile bir araya gelerek satranç oynadığı öğrenildi. Mete Çelebi'nin aynı zamanda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın oğlu Mert Karalar'ın da "kankası" olarak biliniyor.