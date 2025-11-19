SON DAKİKA | İlk operasyon mal kaçırmasıyla başladı! Aktarılan paraların villalara gittiği tespit edildi
Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 3809 sayfalık dev iddianamede, BVA Reklam ve sahibi Murat Kapki'nin şüpheli yükselişi MASAK raporlarıyla belgelendi. Başsavcı Akın Gürlek, operasyon düğmesine Kapki'nin mal kaçırma girişimi üzerine basıldığını açıklarken; 40 milyonluk Rolls Royce satışı ve lüks villa transferleriyle dönen milyonlarca liralık para trafiği deşifre edildi.
Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 06:49Son Güncelleme: 19 Kasım 2025 06:50