SON DAKİKA | İlk operasyon mal kaçırmasıyla başladı! Aktarılan paraların villalara gittiği tespit edildi

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 3809 sayfalık dev iddianamede, BVA Reklam ve sahibi Murat Kapki'nin şüpheli yükselişi MASAK raporlarıyla belgelendi. Başsavcı Akın Gürlek, operasyon düğmesine Kapki'nin mal kaçırma girişimi üzerine basıldığını açıklarken; 40 milyonluk Rolls Royce satışı ve lüks villa transferleriyle dönen milyonlarca liralık para trafiği deşifre edildi.

01 SON DAKİKA | İlk operasyon mal kaçırmasıyla başladı! Aktarılan paraların villalara gittiği tespit edildi
Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 105'i tutuklu 402 şüpheliye ilişkin 3809 sayfalık iddianamesinde Murat Kapki ve BVA Reklam'ın olağanüstü büyümesi öne çıktı.

02 SON DAKİKA | İlk operasyon mal kaçırmasıyla başladı! Aktarılan paraların villalara gittiği tespit edildi

Başsavcı Akın Gürlek, ilk operasyonun Kapki'nin mal kaçırmaya başlamasıyla yapıldığını belirtti.

03 SON DAKİKA | İlk operasyon mal kaçırmasıyla başladı! Aktarılan paraların villalara gittiği tespit edildi

MASAK'a göre BVA, 2024'te 326 milyon 144 bin TL net kâr elde etti. Elif Kapki, adına alınan 40 milyon TL'lik Rolls Royce'un 21 milyon TL'ye satıldığını, paranın 10 milyon TL'sinin Kapki'ye gittiğini söyledi.

04 SON DAKİKA | İlk operasyon mal kaçırmasıyla başladı! Aktarılan paraların villalara gittiği tespit edildi

BVA'dan Carsal'a aktarılan 50 milyon TL'nin "İn Mari Prime" villası için kullanıldığı da tespit edildi.

05 SON DAKİKA | İlk operasyon mal kaçırmasıyla başladı! Aktarılan paraların villalara gittiği tespit edildi