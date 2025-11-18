SON DAKİKA | İmamoğlu Suç Örgütü, CHP’nin sonunu getirecek

Aziz İhsan Aktaş'ın yurtdışına kaçtığını söyledi, doğru çıkmadı.

Baklava kutularındaki euro'ları önce kabul etti, sonra inkâr etti, sonra "32 saatlik görüntü var" diye ortaya çıktı; görüntü hâlâ yok.

Başsavcı Akın Gürlek'e "Eti Maden'den maaş alıyor" iftirası attı, yine fos çıktı.

En son bir oyuncunun sosyal medya hezeyanını siyasi argüman diye pazarlamaya kalktı; trajikomik bir tablo.

Bu, bir genel başkanın savruluşu değil, daha kötüsü: Partisini korumak yerine bir kişiyi korumaya kilitlenmiş bir yönetim erozyonu.

CHP, Türkiye'nin gerçek gündemini umursamıyor. CHP'nin şimdiki yönetimi için Türkiye'nin ekonomi ve dış politika gibi gerçek gündemi yok. Gazze, Suriye, Sudan, Kafkasya hiç umurunda değil. Oysa Özel, daha "Gazze'ye gideceğim, Suriye'ye gideceğim" diyerek dış politikada büyük hamle havası basıyordu. Ne oldu?

"Tarlaya traktör" vaadi gibi unuttu. Her siyasi hamlesi gibi unutup gitti. Bugün CHP, vizyonu olmayan, dış politikadan bihaber, toplumun acil problemleriyle ilgilenmeyen bir içeriksiz muhalefet formuna dönüştü.



