SON DAKİKA | İmamoğlu Suç Örgütü davasında rüşvet tarifesi: İtirafçı mühendis ‘bağış’ maskeli kirli çarkı anlattı!
SON DAKİKA | İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 2. celsesinin 25. gününde itirafçı harita mühendisi Yakup Öner mahkemede savunma yaptı. Çapraz sorguda hâkim ve savcının sorularını yanıtlayan Öner; Boğaz'daki yalılar, oteller, dev projeler ve ihale süreçlerinde dönen milyonlarca dolarlık "bağış" maskeli rüşvet çarkını tüm detaylarıyla gözler önüne serdi. Gülaylar'dan 22 milyon dolar, Doğuş Grubu ve Torunlar İnşaat'tan 10'ar milyon dolar ile toplamda 49 milyon doları ve 18 milyon TL'yi bulan bağış taleplerini mahkemede detaylandıran Öner, İmamoğlu'nun kendisine poşet içinde yıllık 100 bin dolar gayri resmi maaş ödediğini açıkladı. İşte detaylar...