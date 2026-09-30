SON DAKİKA | İmamoğlu Suç Örgütü davasında rüşvet tarifesi: İtirafçı mühendis ‘bağış’ maskeli kirli çarkı anlattı!

Cafer Mahiroğlu

Savcının paranın kaynağını sorması üzerine Öner, ödemelerin belediye bütçesinden değil doğrudan Ekrem İmamoğlu tarafından elden verildiğini, ödemelerin Saraçhane'deki başkanlık binasında hiç gerçekleşmediğini aktardı. Savcının, "Ekrem Bey cebinde 100 bin dolar para mı taşıyordu?" sorusuna ise Öner, "Hayır cebinde değil, yani poşette alıyordum" yanıtını verdi.

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Cafer Mahiroğlu'na ait Boğaz'daki gayrimenkulün kaçak imalatlarıyla ilgili sürece değinen Öner, Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün kaçak yapılarla ilgili talimat beklemesi üzerine konuyu İmamoğlu'na ilettiğini söyleyerek, İmamoğlu'nun kendisini Ongun'a yönlendirdiğini belirtti.