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  • SON DAKİKA | İmamoğlu Suç Örgütü davasında rüşvet tarifesi: İtirafçı mühendis ‘bağış’ maskeli kirli çarkı anlattı!

SON DAKİKA | İmamoğlu Suç Örgütü davasında rüşvet tarifesi: İtirafçı mühendis ‘bağış’ maskeli kirli çarkı anlattı!

SON DAKİKA | İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 2. celsesinin 25. gününde itirafçı harita mühendisi Yakup Öner mahkemede savunma yaptı. Çapraz sorguda hâkim ve savcının sorularını yanıtlayan Öner; Boğaz'daki yalılar, oteller, dev projeler ve ihale süreçlerinde dönen milyonlarca dolarlık "bağış" maskeli rüşvet çarkını tüm detaylarıyla gözler önüne serdi. Gülaylar'dan 22 milyon dolar, Doğuş Grubu ve Torunlar İnşaat'tan 10'ar milyon dolar ile toplamda 49 milyon doları ve 18 milyon TL'yi bulan bağış taleplerini mahkemede detaylandıran Öner, İmamoğlu'nun kendisine poşet içinde yıllık 100 bin dolar gayri resmi maaş ödediğini açıkladı. İşte detaylar...

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01 SON DAKİKA | İmamoğlu Suç Örgütü davasında rüşvet tarifesi: İtirafçı mühendis ‘bağış’ maskeli kirli çarkı anlattı!
Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ

"ÖZEL VASIFLI ÜYE DEĞİLİM, SADECE TEKNİK DANIŞMANIM"

Savunmasının başında hakkındaki "özel vasıflı örgüt üyesi" nitelendirmesini kabul etmeyen itirafçı Yakup Öner, icrai bir yetkisinin olmadığını, resmi amirinin yalnızca Ekrem İmamoğlu olduğunu beyan etti. Şirketlerden doğrudan nakit para almadığını savunan Öner, yürüttüğü görüşmelerin İmamoğlu'nun yönlendirmesiyle gerçekleştiğini ve süreçlerin kamu yararı bağış kılıfıyla veya Fatih Keleş üzerinden yürütüldüğünü ifade etti.

02 SON DAKİKA | İmamoğlu Suç Örgütü davasında rüşvet tarifesi: İtirafçı mühendis ‘bağış’ maskeli kirli çarkı anlattı!

"BİR ŞEY VERMEDEN ALAMAZLAR" TALİMATI

Savcılıktaki etkin pişmanlık ifadelerini aynı şekilde onayladığını belirtilen Yakup Öner, Gülaylar Grubu'nun emsal artışı talebinde 22 milyon dolarlık otopark maliyetini kabul etmemesi üzerine konuyu Ekrem İmamoğlu'na ilettiğini söyleyerek, İmamoğlu'nun "Bir şey vermeden bu imarı alamazlar" dediğini ve ardından 5 bin metrekarelik net konut alanının İBB'ye devredildiği bir protokol imzalandığını doğruladı.

03 SON DAKİKA | İmamoğlu Suç Örgütü davasında rüşvet tarifesi: İtirafçı mühendis ‘bağış’ maskeli kirli çarkı anlattı!

KREŞ PAZARLIĞI VE DOĞUŞ GRUBU'NA 10 MİLYON DOLARLIK FERAGAT BASKISI

Vaniköy'deki tarihi yapının güçlendirme/onarım süreçlerinde de Cüneyt Yakut'tan ilk etapta 700-800 bin dolar değerinde büyük kreş yapmasının istendiğini belirten Öner, maliyet yüksek bulununca küçük kreş seçeneğinin sunulduğunu, ancak sürecin daha sonra nakit menfaat teminine evrildiğini beyan etti.

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04 SON DAKİKA | İmamoğlu Suç Örgütü davasında rüşvet tarifesi: İtirafçı mühendis ‘bağış’ maskeli kirli çarkı anlattı!

Reina arazisindeki yapı için güçlendirme ruhsatı talebi sürecinde İmamoğlu'nun talimatıyla hareket ettiğini belirten Öner, Doğuş Grubu'nun İBB'den olan raylı sistem hak ediş alacaklarının 10 milyon dolarlık kısmından feragat etmesini istediğini, ardından süreci Fatih Keleş'e devrettiğini açıkladı. Öner, "Fatih Bey'in resmi yetkisi Spor AŞ Genel Müdürüydü. Ancak tabii ki bu meseleleri yürütmeye yasal olarak yetkisi yoktu" dedi.

05 SON DAKİKA | İmamoğlu Suç Örgütü davasında rüşvet tarifesi: İtirafçı mühendis ‘bağış’ maskeli kirli çarkı anlattı!

Yakup Öner

TORUNLAR İNŞAAT'A 10 MİLYON DOLARLIK YURT ŞARTI

Beykoz Çengelköy'deki otel ruhsatının yenilenmesi talebinde İmamoğlu'nun 10 milyon dolarlık yurt yapımı şartı koşmak istediğini aktaran Öner, şirketin reddetmesi üzerine sürecin 250 milyon TL'yi aşan Feshane restorasyon bağış protokolüne dönüştürüldüğünü söyledi.

06 SON DAKİKA | İmamoğlu Suç Örgütü davasında rüşvet tarifesi: İtirafçı mühendis ‘bağış’ maskeli kirli çarkı anlattı!

Murat Gülibrahimoğlu

"BAĞIŞ DEĞİL HARAÇ!" – MEDICANA PATRONUNUN İFADESİ SORULDU

Duruşma savcısı, iddianamede ve dosya kapsamında yer alan bağış taleplerini tek tek sıraladı.

Savcı, mahkemede ifade veren Medicana Hastaneleri sahibi Hüseyin Bozkurt'un kendisinden istenen paraları "bağıştan ziyade haraç" olarak nitelediğini hatırlatarak, "Bağış gönüllülük işidir, sevgiyle yapılır. Baktığınız zaman herkesin belediyeyle bir işi var. Bu istenen 50 milyon dolarlık bağışlarla ilgili kişilerden 'Böyle bağış mı olur' tepkisi geldi mi?" diye sordu.

07 SON DAKİKA | İmamoğlu Suç Örgütü davasında rüşvet tarifesi: İtirafçı mühendis ‘bağış’ maskeli kirli çarkı anlattı!

Ertan Yıldız

"İMAMOĞLU TEPKİ GÖSTERMEDİ, 'FATİH BEY'E İLET' DEDİ"

Savcının bu sorusu üzerine Öner, İmamoğlu'nun tepkisiz kaldığını belirterek şu yanıtı verdi:

"Sadece bu paraya dönme meselesi bu eylemde söz konusu oldu. Burada da yani ben şok etkisi hissettiğini görmedim. Yani 'Nasıl böyle bir şey teklif eder' şeklinde bir tepkiyle karşılaşmadım. Sadece bana 'Bu konuyu Fatih Bey'e ilet' dedi. Ben de Fatih Bey'e ilettim bu konuyu."

08 SON DAKİKA | İmamoğlu Suç Örgütü davasında rüşvet tarifesi: İtirafçı mühendis ‘bağış’ maskeli kirli çarkı anlattı!

Resul Emrah Şahan

POŞETTE 100 BİN DOLAR "MAAŞ"

Duruşma savcısının, Öner'in önceden verdiği ifadede geçen "yıllık 100 bin dolar gayri resmi maaş" konusunu sorması üzerine Öner, belediyede göreve başlamadan önce kendi şirketinin olduğunu ve belirli bir yaşam standardı bulunduğunu ifade ederek, "Kurumda devam et denildiğinde bu standartları değiştiremiyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir talepte bulunmuştum. Kendisi de sağ olsun beni kırmadı. İşin niteliğine bağlı olmaksızın yıllık 100 bin dolar maaş aldım" dedi.

09 SON DAKİKA | İmamoğlu Suç Örgütü davasında rüşvet tarifesi: İtirafçı mühendis ‘bağış’ maskeli kirli çarkı anlattı!

Cafer Mahiroğlu

Savcının paranın kaynağını sorması üzerine Öner, ödemelerin belediye bütçesinden değil doğrudan Ekrem İmamoğlu tarafından elden verildiğini, ödemelerin Saraçhane'deki başkanlık binasında hiç gerçekleşmediğini aktardı. Savcının, "Ekrem Bey cebinde 100 bin dolar para mı taşıyordu?" sorusuna ise Öner, "Hayır cebinde değil, yani poşette alıyordum" yanıtını verdi.

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Cafer Mahiroğlu'na ait Boğaz'daki gayrimenkulün kaçak imalatlarıyla ilgili sürece değinen Öner, Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün kaçak yapılarla ilgili talimat beklemesi üzerine konuyu İmamoğlu'na ilettiğini söyleyerek, İmamoğlu'nun kendisini Ongun'a yönlendirdiğini belirtti.

10 SON DAKİKA | İmamoğlu Suç Örgütü davasında rüşvet tarifesi: İtirafçı mühendis ‘bağış’ maskeli kirli çarkı anlattı!

Adem Soytekin

Ongun ile yaptığı görüşmeyi aktaran Öner, Ongun'un, "Bize destek veren tek kanal bu. Bunun üzerine nasıl gideceğiz?" diyerek yıkım sürecini bekletmeye aldığını, daha sonra resmi işlem yapılsa da Cafer Mahiroğlu'na başka alanlarda imar kolaylıkları sağlandığını beyan etti.

Duruşma savcısının, "Bu Boğaziçi ile ilgili konular size geldiği için bu tarz benzer kişilere ayrıcalıklar tanınmış mıdır?" sorusunu Öner, "Kolaylıklar mutlaka tanınmıştır. Ayrıcalığın büyüklüğüne şu anda somut bir eylem üzerinden anlatamam ama bazı konularda mutlaka artılar eksiler olmuştur. Yani bu konuda kolaylık sağladıklarını düşünüyorum" şeklinde yanıtladı.

11 SON DAKİKA | İmamoğlu Suç Örgütü davasında rüşvet tarifesi: İtirafçı mühendis ‘bağış’ maskeli kirli çarkı anlattı!

Fatih Keleş

ÖRGÜTÜN İÇ VE DIŞ KADROSU SORULDU

Duruşma savcısı, sanığın ifadesinde geçen belediye içi ve dışı yapılanma şemasını da sordu. İfadede belediye içinde Fatih Keleş, Murat Ongun ve Ertan Yıldız'ın bulunduğu; belediye dışında ise Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Köksal'ın yer aldığı hatırlatıldı. Öner, Hüseyin Köksal ile ilgili soruya, "Efendim ben Hüseyin Köksal'ı çok tanımıyorum. Sadece duyumdan ibaret" yanıtını verdi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İBB

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