Son dakika! İmamoğlu suç örgütü iddianamesinden yeni detaylar! Rüşvete ’kreş’ kılıfı: Ret cevabı aldı, tehdit etti, kabul ettirdi

İMAMOĞLU VE MUSTAFA KELEŞ 32 DEFA İRTİBAT KURDU
İddianamede, iddialara ilişkin araştırılan HTS çalışmaları ve irtibat kayıtları neticesinde, İmamoğlu ile Mustafa Keleş'in 3 Mayıs 2017 ile 26 Mayıs 2020 tarihleri arasında 32 defa irtibat kaydının olduğu belirtildi.
İmamoğlu'nun her ne kadar rüşvet veren şahıslardan doğrudan rüşveti talep eden kişi olmasa da Dursun Keleş'e giden Adem Soytekin ile telefonda ve hoparlörde konuşarak, Deniz İstanbul projesinde istenilen rüşvetin verilmemesi halinde, "Madem anlaşamıyoruz, ben de onlara o projeyi tamamlatmayacağım, yaptırmayacağım." dediği aktarıldı.
İddianamede, İmamoğlu'nun rüşvet veren taraflarla bizzat kendisi diyalog kurmasa da dolaylı olarak varlığını ve "sistemin" gücünü hissettirdiği, bu netice ile Soytekin'in suça konu projeden bedelsiz 3 adet daire aldığı belirtildi.
İmamoğlu'nun gerçekleşen rüşvet eylemlerinden bilgisinin ve dahilinin bulunduğu vurgulanan İddianamede, kendisinin onayı dahilinde usulsüz iş ve işlemlere izinlerin verildiği ya da usule uygun taleplerin bekletilip, rüşvet temini sonucunda kabul edildiği belirtildi.
İddianamede, şüphelilerden Muştala Keleş, Fuat Keleş ve Dursun Keleş'in rüşvet verdikleri, rüşvete aracılık ve temin eden şüphelilerin örgütte yönetici sıfatıyla yer alan Adem Soytekin ve Fatih Keleş ile örgüt üyesi Veysel Erçevik, rüşveti alan şahsın ise atılı suçlamaları reddeden örgüt elebaşı şüpheli Ekrem İmamoğlu olduğu aktarıldı.
Şüpheliler Adem Soytekin ile Veysel Erçevik'in atılı eylemi doğruladıkları belirtilen iddianamede, yine rüşvet veren şahısların da atılı suçlamaları ikrar ettikleri, şüpheliler Fatih Keleş ile Ekrem İmamoğlu'nun atılı suçlamaları reddetmiş iseler de alınan beyanlar, etkin pişmanlık ifadeleri, MASAK raporları, banka dekontları, tapu TAKBİS kayıtları, HTS irtibat kayıtları, baz kayıtları, dosyaya sunulan faturalar bir bütün halinde değerlendirildiğinde, şüpheliler hakkında atılı suçtan kamu davası açmaya yarar nitelikte yeterli delil ve şüphenin elde edildiği bildirildi.