Son dakika! İmamoğlu suç örgütü iddianamesinden yeni detaylar! Rüşvete ’kreş’ kılıfı: Ret cevabı aldı, tehdit etti, kabul ettirdi

Devrettiği 3 dairenin 2'sinin sahibinden.com adlı sitede satışa sunulduğunu aktaran Keleş, "Devrettiğim 3 adet dairenin ikisini geri almak zorunda kaldım çünkü dairelerin sahihinden.com sitesinde ve piyasadaki emlakçılarda daha uyguna ilana konulduğunu gördüm. Projemdeki tarafıma ait daireleri istediğim fiyata satabilmek için toplamda 3 milyon liraya bu 2 daireyi geri aldım. Normalde o dönem bedelsiz ve karşılıksız şekilde devretmiş olduğum toplamda 3 dairenin fiyatının benim satış fiyatıma göre bedeli yaklaşık 5-6 milyon lira arasındaydı." beyanında bulundu.

"İBB'YE DESTEK OLMAK AMACIYLA 4 MİLYON LİRA YARDIM İSTENDİĞİ" İDDİASI

İddianamede, "Deniz İstanbul" projesinin sahibi olan şüpheli Mustafa Keleş'in soruşturma aşamasında alınan ifadesine de yer verildi. Mustafa Keleş ifadesinde, projenin devam ettiği dönemde aile şirketi oldukları için bazı sorumlulukları oğulları olan Dursun Keleş ve Fuat Keleş'e devrettiğini anlattı.

Bu projenin yapımının başlarında İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğunu anlatan Keleş, Adem Kameroğlu ile aralarında gerçekleşen bir hukuk davası ile alakalı olarak İmamoğlu'nun kendisini arayarak davayı geri çekmesini söylediğini, kabul etmeyince de tartıştıklarını ve İmamoğlu'nun telefonu kapattığını kaydetti.

Keleş, bu olaydan sonra İmamoğlu ile diyaloğunun koptuğunu belirterek, "Daha öncesinde de aramızda bir problem gerçekleşmişti. Beylikdüzü'ndeki Deniz İstanbul projemin satış ofisinde yüz yüze görüştük. Bu görüşmede bana 'patron, bana buradan bir villa ver' deyince kendisine 'başkanım maliyeti hesaplayıp size maliyetine bir villa verebiliriz' dedim. Bunun üzerine bana 'ben buranın belediye başkanıyım, bu ne demek?' dedi ve oradan ayrıldı. Aslında aramızın limoni olmaya başladığı olay buydu. Adem Kameroğlu ile bahsettiğim olayı ise bahane göstererek iletişimimizi kopardı. Yaşanan bu olaylardan sonra aramızda husumet gerçekleşti ve bu durum Beylikdüzü ilçesinde yapımı süren Deniz İstanbul isimli projeme yansıdı." beyanında bulundu.