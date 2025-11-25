SON DAKİKA | İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş’in kardeşi kurye çıktı! 685 milyon TL rüşvet sırt çantalarında taşındı
Son dakika haberi: İmamoğlu Suç Örgütü iddianamesinde, rüşvetin EKOSİSTEM'e nasıl aktarıldığı detaylı anlatıldı. Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş'in ağabeyi Zafer Keleş, örgütlü para trafiğinin ana taşıyıcı ismi çıktı. Kurye Zafer Keleş'in 685 milyon TL rüşveti, sırt çantasıyla taşıdığı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025 06:30Son Güncelleme: 25 Kasım 2025 06:32