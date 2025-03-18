SON DAKİKA | İmamoğlu’nun ’sahte diploma’ soruşturmasında Özalp Tozan ifade verdi: Türkiye’de denkliği yoktu

ODTÜ mezunu olduğunu sonrasında Dubai'ye gittiğini ve Amerika nmenşeli bir petrol şirketinde mühendis olarak çalıştığını belirten Tozan, 1983 yılında Kıbrıs'a döndüğünü, 1986 yılında ise Serhat Akpınar ile beraber şuan ki adıyla Girne Amerikan Üniversitesi'ni kurduklarını anlattı.



