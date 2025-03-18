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Haberler Galeri SON DAKİKA | İmamoğlu’nun 'sahte diploma' soruşturmasında Özalp Tozan ifade verdi: Türkiye'de denkliği yoktu
Giriş Tarihi: 18.03.2025 12:01 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 12:22

SON DAKİKA | İmamoğlu’nun 'sahte diploma' soruşturmasında Özalp Tozan ifade verdi: Türkiye'de denkliği yoktu

Son dakika haberi: CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploma soruşturmasında 'referans' olarak gösterdiği Girne Amerikan Üniversitesi kurucu ortağı Özalp Tozan'ın 'şüpheli' sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı. Özalp Tozan mahkemede İmamoğlu'nun kendisini 'bilgi alınacak kişiler' olarak neden savcılığa verdiğini bilmediğini söyledi.

Deniz YUSUFOĞLU
SON DAKİKA | İmamoğlu’nun ’sahte diploma’ soruşturmasında Özalp Tozan ifade verdi: Türkiye’de denkliği yoktu

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun referansı olarak gösterdiği Girne Amerikan Üniversitesi kurucu ortağı Özalp Tozan 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı. SABAH, Tozan'ın geçtiğimiz gün SEGBİS aracılığıyla savcılığa verdiği ifadeye ulaştı.

SON DAKİKA | İmamoğlu’nun ’sahte diploma’ soruşturmasında Özalp Tozan ifade verdi: Türkiye’de denkliği yoktu

ODTÜ mezunu olduğunu sonrasında Dubai'ye gittiğini ve Amerika nmenşeli bir petrol şirketinde mühendis olarak çalıştığını belirten Tozan, 1983 yılında Kıbrıs'a döndüğünü, 1986 yılında ise Serhat Akpınar ile beraber şuan ki adıyla Girne Amerikan Üniversitesi'ni kurduklarını anlattı.

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SON DAKİKA | İmamoğlu’nun ’sahte diploma’ soruşturmasında Özalp Tozan ifade verdi: Türkiye’de denkliği yoktu

DENKTAŞ'IN DESTEĞİYLE KURDUK

Kıbrıs'a üniversite kurmalarındaki amacının adanın ekonomisine destek olmak olduğunu aktaran Tozan, "Üniversitenin kuruluşunda devlet desteği de oldu. Özel üniversite yasası, bizim arzumuzla ve Rauf Denktaş'ın desteğiyle 1986 yılında çıkmıştır.

SON DAKİKA | İmamoğlu’nun ’sahte diploma’ soruşturmasında Özalp Tozan ifade verdi: Türkiye’de denkliği yoktu

1986 yılında University College of Northern Cyprus (UCNC) unvanını kullanarak Southeastern Üniversitesi'nin (Washington, ABD Kampüsü) afiliye kampüsü olarak anlaşmamızı yaptık" dedi.

SON DAKİKA | İmamoğlu’nun ’sahte diploma’ soruşturmasında Özalp Tozan ifade verdi: Türkiye’de denkliği yoktu

İLK MEZUNLARIN DİPLOMASI AMERİKA'DAN

Kendilerini çalıştığı dönemlerde üniversitenin Türkiye tarafından tanınması ile alakalı hiçbir taleplerinin olmadığını aktaran Tozan, "Zaten uluslararası anlamda tanınan bir üniversiteydi. Öğrencilerimizin tanınması yeterliydi bizim için.