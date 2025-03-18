Giriş Tarihi: 18.03.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025
12:22
SON DAKİKA | İmamoğlu’nun 'sahte diploma' soruşturmasında Özalp Tozan ifade verdi: Türkiye'de denkliği yoktu
Son dakika haberi: CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploma soruşturmasında 'referans' olarak gösterdiği Girne Amerikan Üniversitesi kurucu ortağı Özalp Tozan'ın 'şüpheli' sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı. Özalp Tozan mahkemede İmamoğlu'nun kendisini 'bilgi alınacak kişiler' olarak neden savcılığa verdiğini bilmediğini söyledi.