Giriş Tarihi: 27.02.2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
17:26
SON DAKİKA! İmralı görüşmesinden ilk fotoğraf geldi! İşte teröristbaşı Öcalan ve DEM Parti heyeti
Son dakika haberleri: Aylardır süren İmralı Süreci, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından yeni bir boyut kazanacak. HDP heyeti, İmralı'ya gerçekleştirdiği üçüncü ziyaretin ardından PKK elebaşı Abdullah Öcalan tarafından kaleme alınan bildiriyi okudu. Türkçe ve Kürtçe okunan metinde teröristbaşı Öcalan, PKK'nın ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmesi gerektiğini belirtirken, İmralı görüşmesinden ilk fotoğraf da geldi.