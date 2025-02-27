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Haberler Galeri SON DAKİKA! İmralı görüşmesinden ilk fotoğraf geldi! İşte teröristbaşı Öcalan ve DEM Parti heyeti
Giriş Tarihi: 27.02.2025 17:24 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 17:26

SON DAKİKA! İmralı görüşmesinden ilk fotoğraf geldi! İşte teröristbaşı Öcalan ve DEM Parti heyeti

Son dakika haberleri: Aylardır süren İmralı Süreci, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından yeni bir boyut kazanacak. HDP heyeti, İmralı'ya gerçekleştirdiği üçüncü ziyaretin ardından PKK elebaşı Abdullah Öcalan tarafından kaleme alınan bildiriyi okudu. Türkçe ve Kürtçe okunan metinde teröristbaşı Öcalan, PKK'nın ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmesi gerektiğini belirtirken, İmralı görüşmesinden ilk fotoğraf da geldi.

SON DAKİKA! İmralı görüşmesinden ilk fotoğraf geldi! İşte teröristbaşı Öcalan ve DEM Parti heyeti

Son dakika haberleri: Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda başlayan İmralı Süreci, HDP heyetinin teröristbaşı Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği üçüncü görüşmenin ardından yeni bir boyut kazanacak.

SON DAKİKA! İmralı görüşmesinden ilk fotoğraf geldi! İşte teröristbaşı Öcalan ve DEM Parti heyeti

"TÜM GRUPLAR SİLAH BIRAKMALI"

HDP heyeti, bugün gerçekleştirilen görüşmenin ardından PKK elebaşı Öcalan tarafından kaleme alınan bildiriyi okudu. Tüm gruplara silah bırakma çağrısında bulunan teröristbaşı Öcalan, "PKK kendini feshetmelidir." dedi.

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SON DAKİKA! İmralı görüşmesinden ilk fotoğraf geldi! İşte teröristbaşı Öcalan ve DEM Parti heyeti

İMRALI GÖRÜŞMESİNDEN İLK FOTOĞRAF GELDİ

Metin Türkçe ve Kürtçe okunurken, İmralı'daki görüşmeye ait ilk fotoğraf karesi de yayınlandı.

İşte o fotoğraf

SON DAKİKA! İmralı görüşmesinden ilk fotoğraf geldi! İşte teröristbaşı Öcalan ve DEM Parti heyeti

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kaleme aldığı bildirinin tamamı şöyle:

"PKK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞTIR"

"PKK; tarihin en yoğun şiddet yüzyılı olan 20. asrı, iki dünya savaşı, reel-sosyalizm ve dünya genelinde yaşanan soğuk savaş ortamları, Kürt realitesinin inkarı, başta ifade olmak üzere özgürlükler konusunda yasaklardan kaynaklı oluşan zeminde doğmuştur.

Teori, program, strateji ve taktik olarak yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kalmıştır. 1990'larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK'nin anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır.

SON DAKİKA! İmralı görüşmesinden ilk fotoğraf geldi! İşte teröristbaşı Öcalan ve DEM Parti heyeti

Kürt-Türk ilişkileri; 1000 yılı aşan tarihler boyunca Türkler ve Kürtler, varlıklarını sürdürmek ve hegemonik güçlere karşı ayakta kalmak için gönüllülük yönü ağır basan, hep bir ittifak içinde kalmayı zorunlu görmüşlerdir.

Kapitalist modernitenin son 200 yılı, bu ittifakı parçalamayı esas gaye edinmiştir. Etkilenen güçler, sınıf temelleriyle birlikte buna hizmeti esas bellemişlerdir. Cumhuriyetin tek tipçi yorumlarıyla birlikte bu süreç hızlanmıştır. Günümüzde çok kırılgan hâl alan tarihsel ilişkiyi, kardeşlik ruhu içinde inançları da göz ardı etmeden yeniden düzenlemek esas görevdir.

Demokratik toplum ihtiyacı kaçınılmazdır. Cumhuriyet tarihinin en uzun ve kapsamlı isyan ve şiddet hareketi olan PKK'nin; güç ve taban bulması, demokratik siyaset kanallarının kapalı olmasından kaynaklanmıştır.

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