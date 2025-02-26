Giriş Tarihi: 26.02.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
10:40
SON DAKİKA! İnfazda indirim geliyor: Adalet Bakanlığından yeni çalışma! Mükerrer suçlar için yeni düzenleme nasıl olacak?
Son dakika haberi: Adalet Bakanlığı ve AK Parti, covid izninin kapsamının genişletilmesinin yanı sıra mükerrer suçlar ile ilgili bir değişiklik üzerinde çalışmaya başladı. İki kez mükerrer suç işleyenler cezalarının bir bölümünü cezaevinde çektikten sonra koşullu salıverilecek. İşte üzerinde çalışılan mükerrer suçlar düzenlemesinin detayları...