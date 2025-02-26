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Haberler Galeri SON DAKİKA! İnfazda indirim geliyor: Adalet Bakanlığından yeni çalışma! Mükerrer suçlar için yeni düzenleme nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 26.02.2025 10:17 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 10:40

SON DAKİKA! İnfazda indirim geliyor: Adalet Bakanlığından yeni çalışma! Mükerrer suçlar için yeni düzenleme nasıl olacak?

Son dakika haberi: Adalet Bakanlığı ve AK Parti, covid izninin kapsamının genişletilmesinin yanı sıra mükerrer suçlar ile ilgili bir değişiklik üzerinde çalışmaya başladı. İki kez mükerrer suç işleyenler cezalarının bir bölümünü cezaevinde çektikten sonra koşullu salıverilecek. İşte üzerinde çalışılan mükerrer suçlar düzenlemesinin detayları...

ZÜBEYDE YALÇIN
SON DAKİKA! İnfazda indirim geliyor: Adalet Bakanlığından yeni çalışma! Mükerrer suçlar için yeni düzenleme nasıl olacak?

Son dakika haberi: Hazırlıkları devam eden yargı paketi kapsamında mükerrer suçlarla ilgili bir düzenlemenin de gündeme getirilmesi planlanıyor. Ceza İnfaz Kanunu'na göre, cezaevinde bulunan kişi yasada belirtilen süreler içinde başka bir suç işlemiş (cezaevine girdiği suçtan başka) ve karar kesinleşmişse mükerrer sayılıyor.

SON DAKİKA! İnfazda indirim geliyor: Adalet Bakanlığından yeni çalışma! Mükerrer suçlar için yeni düzenleme nasıl olacak?

Bu durumda olanlar cezasının 3/2'sini cezaevinde çektikten sonra koşullu salıvermeden yararlanıyor. İki kez mükerrer suç işleyenler (kesinleşmiş ikinci ceza) ise aldıkları hapis cezasının tamamını cezaevinde geçiriyor.

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SON DAKİKA! İnfazda indirim geliyor: Adalet Bakanlığından yeni çalışma! Mükerrer suçlar için yeni düzenleme nasıl olacak?

İNFAZ İNDİRİMİ

Üzerinde çalışılan düzenlemeye göre iki kez mükerrer suç işleyenler koşullu salıverme kriterlerini taşırsa infazda indirime gidilecek.

SON DAKİKA! İnfazda indirim geliyor: Adalet Bakanlığından yeni çalışma! Mükerrer suçlar için yeni düzenleme nasıl olacak?

Üzerinde durulan oran ise ikinci mükerrerde cezanın 4/3'nü çekenlerin koşullu salıverilmesi.

SON DAKİKA! İnfazda indirim geliyor: Adalet Bakanlığından yeni çalışma! Mükerrer suçlar için yeni düzenleme nasıl olacak?

BASİT SUÇLAR YARARLANACAK

Yapılacak düzenlemede uygulama basit suçlar için geçerli olacak. Terör, taciz, organize suçlar gibi hem kamu vicdanını sızlatacak hem de cezası fazla suçlar için bunun uygulanması düşünülmüyor.

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