SON DAKİKA! İnfazda indirim geliyor: Adalet Bakanlığından yeni çalışma! Mükerrer suçlar için yeni düzenleme nasıl olacak?

Son dakika haberi: Hazırlıkları devam eden yargı paketi kapsamında mükerrer suçlarla ilgili bir düzenlemenin de gündeme getirilmesi planlanıyor. Ceza İnfaz Kanunu'na göre, cezaevinde bulunan kişi yasada belirtilen süreler içinde başka bir suç işlemiş (cezaevine girdiği suçtan başka) ve karar kesinleşmişse mükerrer sayılıyor.