SON DAKİKA: INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 1 Nisan 2024 Instagram gönderi paylaşma ve yorum yapma hatası!

Instagram çöktü mü sorusuna yanıt aranıyor. Bazı kullanıcılar platforma girmelerine rağmen gönderi paylaşımında bulanamıyor ve gönderi altına yorum yapamıyor. Konuyla ilgili platformun resmi hesabına dönüldü. Peki; Instagram sorun nedir, düzeldi mi? İşte, detaylar...