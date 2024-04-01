Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA: INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 1 Nisan 2024 Instagram gönderi paylaşma ve yorum yapma hatası!
Giriş Tarihi: 01.04.2024 23:12 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 23:12

SON DAKİKA: INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 1 Nisan 2024 Instagram gönderi paylaşma ve yorum yapma hatası!

Instagram çöktü mü son dakika haberleri arasında takip ediliyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları platform üzerinde gönderi paylaşma ve yorum yapma sorunu olduğunu aktarıyor. Bu noktada Instagram sorun nedir, nasıl ne zaman düzelecek gibi sorular arama motorlarına yöneltiliyor. Peki; 1 Nisan Instagram çöktü mü, neden gönderi paylaşılmıyor?

SON DAKİKA: INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 1 Nisan 2024 Instagram gönderi paylaşma ve yorum yapma hatası!

Instagram çöktü mü sorusuna yanıt aranıyor. Bazı kullanıcılar platforma girmelerine rağmen gönderi paylaşımında bulanamıyor ve gönderi altına yorum yapamıyor. Konuyla ilgili platformun resmi hesabına dönüldü. Peki; Instagram sorun nedir, düzeldi mi? İşte, detaylar...

SON DAKİKA: INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 1 Nisan 2024 Instagram gönderi paylaşma ve yorum yapma hatası!

1 NİSAN INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram sorunu kullanıcıların gündeminde. Bazı hesap sahipleri gönderi paylaşamıyor ve yorum yapamıyor. Konuyla ilgili araştırmalar hız kazandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 1 Nisan 2024 Instagram gönderi paylaşma ve yorum yapma hatası!

INSTAGRAM SORUNU DÜZELDİ Mİ?

Instagram platformunda genel bir sorun olup olmadığı bilinmiyor. Kullanıcılar hatanın düzelmesine yönelik sayfa güncellemeye devam ediyor.

SON DAKİKA: INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 1 Nisan 2024 Instagram gönderi paylaşma ve yorum yapma hatası!

INSTAGRAM UYGULAMASI AÇILMIYOR NE YAPMALIYIM?

Cihazınızın Ayarlar uygulamasını açın.

Uygulamalar ve bildirimler Uygulama bilgisi veya Tüm uygulamaları göster'e dokunun.

Google Play Store'a dokunun.

SON DAKİKA: INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 1 Nisan 2024 Instagram gönderi paylaşma ve yorum yapma hatası!

Depolama Alanı Önbelleği Temizle'ye dokunun.

Depolama alanını temizle Tüm verileri temizle Tamam'a dokunun.

SON DAKİKA