Giriş Tarihi: 01.04.2024 23:12
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
23:12
SON DAKİKA: INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 1 Nisan 2024 Instagram gönderi paylaşma ve yorum yapma hatası!
Instagram çöktü mü son dakika haberleri arasında takip ediliyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları platform üzerinde gönderi paylaşma ve yorum yapma sorunu olduğunu aktarıyor. Bu noktada Instagram sorun nedir, nasıl ne zaman düzelecek gibi sorular arama motorlarına yöneltiliyor. Peki; 1 Nisan Instagram çöktü mü, neden gönderi paylaşılmıyor?