Giriş Tarihi: 02.08.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024
17:18
SON DAKİKA Instagram'a erişim engeli neden getirildi? BAKANLIK son noktayı koydu! İşte İnstagram'ın engellenme nedeni
Son dakika haberi: Milyonlarca kullanıcıya sahip Instagram'a erişim engeli getirildi. 2 Ağustos itibarıyla getirilen erişim engeli nedeni ile kullanıcılar Instagram'ın engellenme nedenini merak ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bildiğimi okurum, istediğimi yayınlarım, istediğimi yayınlamam" diyorlar. Biz bunu kabul etmedik, etmeyeceğiz. Değerlerimize saygı duyan, dezenformasyonsuz, daha temiz ve güvenli bir sosyal medya tesis etmek için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi. Öte yandan bir açıklamada Bakan Uraloğlu'ndan geldi. Uraloğlu, "Kendilerini uyardık ama karşılık bulmadı" dedi.