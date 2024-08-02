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Haberler Galeri SON DAKİKA Instagram'a erişim engeli neden getirildi? BAKANLIK son noktayı koydu! İşte İnstagram'ın engellenme nedeni
Giriş Tarihi: 02.08.2024 17:03 Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 17:18

SON DAKİKA Instagram'a erişim engeli neden getirildi? BAKANLIK son noktayı koydu! İşte İnstagram'ın engellenme nedeni

Son dakika haberi: Milyonlarca kullanıcıya sahip Instagram'a erişim engeli getirildi. 2 Ağustos itibarıyla getirilen erişim engeli nedeni ile kullanıcılar Instagram'ın engellenme nedenini merak ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bildiğimi okurum, istediğimi yayınlarım, istediğimi yayınlamam" diyorlar. Biz bunu kabul etmedik, etmeyeceğiz. Değerlerimize saygı duyan, dezenformasyonsuz, daha temiz ve güvenli bir sosyal medya tesis etmek için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi. Öte yandan bir açıklamada Bakan Uraloğlu'ndan geldi. Uraloğlu, "Kendilerini uyardık ama karşılık bulmadı" dedi.

SON DAKİKA Instagram’a erişim engeli neden getirildi? BAKANLIK son noktayı koydu! İşte İnstagram’ın engellenme nedeni

SON DAKİKA Ünlü sosyal medya platformu Instagram, özellikle 7 Ekim'den bu yana katil İsrail tarafından sistematik bir şekilde soykırıma uğrayan Gazzeli siviller ile ilgili paylaşımlara uyguladığı sansür nedeniyle tepki çekiyordu.

SON DAKİKA Instagram’a erişim engeli neden getirildi? BAKANLIK son noktayı koydu! İşte İnstagram’ın engellenme nedeni

Bu sansür politikası Gazze direnişinin sembol ismi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İsrail tarafından alçak bir suikast sonucu şehit edilmesinin ardından çok daha fazla artış gösterdi ve tepki çekti.

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SON DAKİKA Instagram’a erişim engeli neden getirildi? BAKANLIK son noktayı koydu! İşte İnstagram’ın engellenme nedeni

Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu Meta platformu (Instagram-Facebook) Hamas lideri İsmail Haniye'nin şehit edilmesinin ardından yapılan paylaşımları bilinçli olarak engellemişti.

SON DAKİKA Instagram’a erişim engeli neden getirildi? BAKANLIK son noktayı koydu! İşte İnstagram’ın engellenme nedeni

Instagram, 'tehlikeli' olarak nitelediği Haniye hakkındaki içerikleri tek tek sansürlemişti. Instagram'ın politikası sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

SON DAKİKA Instagram’a erişim engeli neden getirildi? BAKANLIK son noktayı koydu! İşte İnstagram’ın engellenme nedeni

Yaşanan bu sansür skandalının ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirildi. BTK'nin "site bilgileri sorgu sayfasında", Instagram'a erişim engeli kararı alındığı belirtildi.

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