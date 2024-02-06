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Haberler Galeri SON DAKİKA | İstanbul Adliyesi'ndeki terör saldırısında yeni detaylar! Polislere biber gazı sıkıp kaçmışlar
Giriş Tarihi: 06.02.2024 18:28 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 18:41

SON DAKİKA | İstanbul Adliyesi'ndeki terör saldırısında yeni detaylar! Polislere biber gazı sıkıp kaçmışlar

Son dakika haberleri: Terör örgütü DHKP-C tarafından İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde gerçekleştirilen saldırıda etkisiz hale getirilen iki teröristin bölgeye metrobüsle geldikleri, kendilerine kimlik soran polislere biber gazı sıkarak kaçmaya başladıkları ve ardından ateş açtıkları ortaya çıktı. Teröristlerin çantasında bir düzenek, plastik kelepçeler ve 48 mermi bulundu. Düzenek incelemeye alındı. Terör saldırısının ardından İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon başlatıldı. Çok sayıda adrese düzenlenen baskınlarda 34 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emir SOMER
SON DAKİKA | İstanbul Adliyesi’ndeki terör saldırısında yeni detaylar! Polislere biber gazı sıkıp kaçmışlar

Son dakika haberine göre; İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde yaşanan terör saldırısıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Terör örgütü DHKP-C üyesi oldukları açıklanan iki saldırganın metrobüsten indikten sonra devriye atan ve kendilerine kimlik soran polislere biber gazı sıktıkları, ardından koşmaya başlayıp o esnafa ateş açtıkları ifade edildi.

SON DAKİKA | İstanbul Adliyesi’ndeki terör saldırısında yeni detaylar! Polislere biber gazı sıkıp kaçmışlar

İddialara göre etkisiz hale getirilen saldırganların çantasında bir düzenek, örgütsel dokümanlar, plastik kelepçeler ve 48 mermi bulundu.

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SON DAKİKA | İstanbul Adliyesi’ndeki terör saldırısında yeni detaylar! Polislere biber gazı sıkıp kaçmışlar

Düzenek incelemeye alındı. Pınar Birkoç'un 2017 ve 2020 yıllarında "Terör Örgütü Üyeliği" gerekçesiyle tutuklandığı, Emrah Yayla'nın ise 2007 ve 2021 yıllarında tutuklandığı öğrenildi.

SON DAKİKA | İstanbul Adliyesi’ndeki terör saldırısında yeni detaylar! Polislere biber gazı sıkıp kaçmışlar

Bugün, Pınar Birkoç'un kardeşinin "Terör Örgütü Üyeliği" gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşmasının olduğu bilgisine de ulaşıldı.

SON DAKİKA | İstanbul Adliyesi’ndeki terör saldırısında yeni detaylar! Polislere biber gazı sıkıp kaçmışlar

Terör saldırısının ardından İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon başlatıldı. Çok sayıda adrese düzenlenen baskınlarda 34 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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