Giriş Tarihi: 06.02.2024 18:28
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
18:41
SON DAKİKA | İstanbul Adliyesi'ndeki terör saldırısında yeni detaylar! Polislere biber gazı sıkıp kaçmışlar
Son dakika haberleri: Terör örgütü DHKP-C tarafından İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde gerçekleştirilen saldırıda etkisiz hale getirilen iki teröristin bölgeye metrobüsle geldikleri, kendilerine kimlik soran polislere biber gazı sıkarak kaçmaya başladıkları ve ardından ateş açtıkları ortaya çıktı. Teröristlerin çantasında bir düzenek, plastik kelepçeler ve 48 mermi bulundu. Düzenek incelemeye alındı. Terör saldırısının ardından İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon başlatıldı. Çok sayıda adrese düzenlenen baskınlarda 34 kişi yakalanarak gözaltına alındı.