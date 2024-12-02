Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA | İstanbul başsavcısına suikast planı! Evini kurşunlayıp videoyu örgüt yöneticisine göndermişler
Giriş Tarihi: 02.12.2024 06:33 Güncelleme Tarihi: 02.12.2024 06:35

SON DAKİKA | İstanbul başsavcısına suikast planı! Evini kurşunlayıp videoyu örgüt yöneticisine göndermişler

Son dakika haberi: Ankara Etimesgut'ta geçtiğimiz Nisan ayında bir evin kurşunlanması olayıyla ilgili yapılan soruşturmada, hedefin olay tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olan ve şuan Yargıtay üyesi olan Şaban Yılmaz olduğu ortaya çıktı. Muhammed E. liderliğindeki suç örgütü adına Yılmaz'a suikast girişiminde bulunan şebeke üyesi 9 şüpheli yakalandı.

Halit TURAN
SON DAKİKA | İstanbul başsavcısına suikast planı! Evini kurşunlayıp videoyu örgüt yöneticisine göndermişler

Son dakika haberi: Ankara'nın Etimesgut ilçesi Bağlıca mahallesinde 1 Nisan'da H.Ş.I'ya ait evine tabanca ile ateş edilmesi üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında söz konusu saldırının H.Ş.I'ya değil dönemin İstanbul Başsavcısı, Yargıtay Üyesi Şaban Yılmaz'a yönelik olduğu tespit edildi.

SON DAKİKA | İstanbul başsavcısına suikast planı! Evini kurşunlayıp videoyu örgüt yöneticisine göndermişler

Soruşturma kapsamında, saldırının suç örgütü lideri Muhammed E. tarafından planlandığı ve talimat verildiği belirlendi. Muhammed E'nin ilk olarak Abdullah E. ile bu durumu paylaştığı, Abdullah E'nin de planı Ömer Faruk V. ile paylaştığı, bu aşamadan sonra Batman'da Ferhat D, Yakup Berke Y, Bünyamin K. ve 18 yaşından küçük olan Muhammed Emin C. ile tetikçi temini yapıldığı aktarıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | İstanbul başsavcısına suikast planı! Evini kurşunlayıp videoyu örgüt yöneticisine göndermişler

BAŞSAVCI'YI ADIM ADIM TAKİP ETMİŞLER

Olayın ilk anından itibaren Ocak ayında başlayan Şaban Yılmaz'a yönelik İstanbul'da takip işlerini şüpheliler ile birlikte Özkan D, Abdulaziz R. ve Hamdin Güven E'nin organize ettikleri belirtilirken örgütün İstanbul'daki ayağının ve kimliği belirsiz şüphelilerinin Şaban Yılmaz'ı takip etmeye başladıkları, kaldığı yer, hareket saatleri, geçiş güzergahları, kullandığı araçlar ve hatta resmi araçları dışında aile bireylerinin kullandığı ve geçici dönem İstanbul'a götürülen araç plakalarına varana kadar pek çok konuda keşif ve izleme faaliyetlerinin yapıldığı kaydedildi.

SON DAKİKA | İstanbul başsavcısına suikast planı! Evini kurşunlayıp videoyu örgüt yöneticisine göndermişler

EYLEM ÖNCE İSTANBUL'DA PLANLANDI

Dosya kapsamında saldırının önce çalıntı motosikletler ile İstanbul'da kullanılan araca çapraz ateş açma şeklinde planlandığı ve bu konuda keşif yapıldığı ancak eylemin şeklinin değiştirilerek Yılmaz'a yönelik Ankara'da eylem yapılması talimatı verildiği ve yeni plan doğrultusunda çalışmalara başladıkları ifade edildi. Dosyaya giren evraklarda Yılmaz'ın pozisyonu ve yaptığı iş gereği rahatsızlık duyan kesimler tarafından bu saldırının organize edildiği anlatıldı.

SON DAKİKA | İstanbul başsavcısına suikast planı! Evini kurşunlayıp videoyu örgüt yöneticisine göndermişler

29 YIL CEZA İSTENDİ

Başsavcılığın hazırladığı iddianamede; tutuklu 9 şüpheli hakkında 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' ile 'Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçlarından 29 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede ayrıca, Yılmaz'ın evinin site yerleşimi, konumu, çevresel faktörlerine ilişkin keşiflerin yapılıp, uydu görüntüsü programları aracılığı ile evin konumunun da tespit edilip eylemin yaptırılacağı kişiler ile paylaşıldığı, tetikçilerin üst yapıdaki şüphelileri tanımadığı, görmediği ve gizliliğe büyük önem verildiği aktarıldı.

SON DAKİKA