SON DAKİKA | İstanbul başsavcısına suikast planı! Evini kurşunlayıp videoyu örgüt yöneticisine göndermişler

Soruşturma kapsamında, saldırının suç örgütü lideri Muhammed E. tarafından planlandığı ve talimat verildiği belirlendi. Muhammed E'nin ilk olarak Abdullah E. ile bu durumu paylaştığı, Abdullah E'nin de planı Ömer Faruk V. ile paylaştığı, bu aşamadan sonra Batman'da Ferhat D, Yakup Berke Y, Bünyamin K. ve 18 yaşından küçük olan Muhammed Emin C. ile tetikçi temini yapıldığı aktarıldı.