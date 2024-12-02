Giriş Tarihi: 02.12.2024 06:33
Güncelleme Tarihi: 02.12.2024
06:35
SON DAKİKA | İstanbul başsavcısına suikast planı! Evini kurşunlayıp videoyu örgüt yöneticisine göndermişler
Son dakika haberi: Ankara Etimesgut'ta geçtiğimiz Nisan ayında bir evin kurşunlanması olayıyla ilgili yapılan soruşturmada, hedefin olay tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olan ve şuan Yargıtay üyesi olan Şaban Yılmaz olduğu ortaya çıktı. Muhammed E. liderliğindeki suç örgütü adına Yılmaz'a suikast girişiminde bulunan şebeke üyesi 9 şüpheli yakalandı.