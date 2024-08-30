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Haberler Galeri Son dakika: İstanbul'da ses getirecek bombalı saldırı hazırlığındaydı. DEAŞ'lı terörist yakalandı
Giriş Tarihi: 30.08.2024 10:10 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 10:12

Son dakika: İstanbul'da ses getirecek bombalı saldırı hazırlığındaydı. DEAŞ'lı terörist yakalandı

Son dakika: İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DEAŞ'a yönelik çok önemli bir operasyona imza attı. Suriye'de bomba yapımı ve bombalı terör saldırısı eğitimleri alarak terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey sorumlularından gelen saldırı talimatı üzerine kaçak yollarla ülkemize gelen DEAŞ'lı terörist Cemal A.Y., terör örgütü DEAŞ'ın hedeflediği bombalı terör saldırısını gerçekleştiremeden operasyonla yakalandı. Yatağının altında kılıç bulunan terörist tutuklandı.

Son dakika: İstanbul’da ses getirecek bombalı saldırı hazırlığındaydı. DEAŞ’lı terörist yakalandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DEAŞ'a yönelik çok önemli bir tespit yaptı. Suriye'de bomba yapımı ve bombalı terör saldırısı eğitimleri alan Cemal A.Y.'nin, terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey sorumlularından terör saldırısı talimatı aldıktan sonra kaçak yollarla ülkemize geldiği tespit edildi.

Son dakika: İstanbul’da ses getirecek bombalı saldırı hazırlığındaydı. DEAŞ’lı terörist yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'lı teröristin hedefi İstanbul'da ses getirecek bombalı saldırıydı. İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; teröristi adım adım takip etti. Teröristin Bağcılar İlçesi'nde terör örgütü DEAŞ tarafından yerleştirildiği ve saklandığı adres tespit edildi.

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Son dakika: İstanbul’da ses getirecek bombalı saldırı hazırlığındaydı. DEAŞ’lı terörist yakalandı

Tüm tespitlerin ardından İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri harekete geçti ve söz konusu adrese Özel Harekat destekli operasyon düzenledi. Bombalı terör saldırısı hazırlığında olduğu tespit edilen Cemal A.Y., terör örgütü DEAŞ'ın hedeflediği terör saldırısını gerçekleştiremeden operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Son dakika: İstanbul’da ses getirecek bombalı saldırı hazırlığındaydı. DEAŞ’lı terörist yakalandı

KILIÇ VE "BIÇAK TALİMATI" DETAYI…

Baskın düzenlenen adreste çok sayıda örgütsel içerikli doküman ve dijital materyal bulundu. El konulan doküman ve dijital materyaller incelemeye alındı. Adresteki yatağın altında da bir kılıç ele geçirildi.

Son dakika: İstanbul’da ses getirecek bombalı saldırı hazırlığındaydı. DEAŞ’lı terörist yakalandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cemal A.Y. adlı terörist "Terör Örgütü'ne Üye Olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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