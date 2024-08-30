Son dakika: İstanbul’da ses getirecek bombalı saldırı hazırlığındaydı. DEAŞ’lı terörist yakalandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DEAŞ'a yönelik çok önemli bir tespit yaptı. Suriye'de bomba yapımı ve bombalı terör saldırısı eğitimleri alan Cemal A.Y.'nin, terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey sorumlularından terör saldırısı talimatı aldıktan sonra kaçak yollarla ülkemize geldiği tespit edildi.



