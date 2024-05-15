Giriş Tarihi: 15.05.2024 12:33
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
12:51
SON DAKİKA - İşte adım adım kumpasın kronolojisi: Dikkat çeken Uğur Dündar detayı! Serdar Sertçelik ile mi görüştürüldü?
Son dakika haberi... Başkent Ankara, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturması üzerinden Türkiye'de olası bir darbe girişimi iddiasıyla sarsıldı. Ankara Emniyeti'nin Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yaptığı operasyon sonrasında emniyet içinde yuvalanan bir grubun örgütün iki numarası Serdar Sertçelik'i gizli tanık yaptığı, elektronik kelepçe takılıyken yurtdışına kaçmasına göz yumduğu, firariyken de yeniden ek ifadesini almak isteyerek bakanlara, siyasilere, bürokratlara kumpas soruşturması yapmaya çalıştığı ortaya çıkmıştı. SABAH, Ankara Emniyetinde yaşanan bomba bir iddiaya daha ulaştı. İşte adım adım kirli kumpasın kronolojisi ve dikkat çeken Uğur Dündar detayı...