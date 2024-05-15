SON DAKİKA - İşte adım adım kumpasın kronolojisi: Dikkat çeken Uğur Dündar detayı! Serdar Sertçelik ile mi görüştürüldü?

Serdar Sertçelik'in ifadesinde geçirilmek istenilen isimler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, eski Adalet Bakanları Bekir Bozdağ ve Abdülhamit Gül, Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Milletvekili Mücahit Aslan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Sadık Soylu'nun olduğu kayıtlara yansıdı. Kayıtlarda, polis müdürü Şevket Demircan'ın Serdar Sertçelik'e "Bize Temiz Eller Operasyonu'nu sizin ellerinizle başlattığınız haberini verdiler. Oradan pay biç sen. MHP ile ilgili de patlat, geç" dediği yansıdı. Yaşananların ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Şube'den sorumlu Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ile Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan İçişleri Bakanlığı tarafından haklarından idari soruşturma başlatıp açığa alındı.