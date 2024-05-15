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Haberler Galeri SON DAKİKA - İşte adım adım kumpasın kronolojisi: Dikkat çeken Uğur Dündar detayı! Serdar Sertçelik ile mi görüştürüldü?
Giriş Tarihi: 15.05.2024 12:33 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 12:51

SON DAKİKA - İşte adım adım kumpasın kronolojisi: Dikkat çeken Uğur Dündar detayı! Serdar Sertçelik ile mi görüştürüldü?

Son dakika haberi... Başkent Ankara, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturması üzerinden Türkiye'de olası bir darbe girişimi iddiasıyla sarsıldı. Ankara Emniyeti'nin Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yaptığı operasyon sonrasında emniyet içinde yuvalanan bir grubun örgütün iki numarası Serdar Sertçelik'i gizli tanık yaptığı, elektronik kelepçe takılıyken yurtdışına kaçmasına göz yumduğu, firariyken de yeniden ek ifadesini almak isteyerek bakanlara, siyasilere, bürokratlara kumpas soruşturması yapmaya çalıştığı ortaya çıkmıştı. SABAH, Ankara Emniyetinde yaşanan bomba bir iddiaya daha ulaştı. İşte adım adım kirli kumpasın kronolojisi ve dikkat çeken Uğur Dündar detayı...

Halit TURAN
SON DAKİKA - İşte adım adım kumpasın kronolojisi: Dikkat çeken Uğur Dündar detayı! Serdar Sertçelik ile mi görüştürüldü?

Son dakika haberi! 8 Eylül 2023'de Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyon sonrasında Bora Kaplan tutuklandıktan sonra örgütün iki numarası olduğu belirtilen Serdar Sertçelik 6 Ekim'de Kıbrıs'tan Türkiye'ye getirilerek gözaltına alındı.

SON DAKİKA - İşte adım adım kumpasın kronolojisi: Dikkat çeken Uğur Dündar detayı! Serdar Sertçelik ile mi görüştürüldü?

M7 koduyla gizli tanık yapılan, elektronik kelepçeli olmasına rağmen Ece Ronay ile birlikte gittiği bir restoranda silahla yaralanan Serdar Sertçelik, 9 kez elektronik kelepçeyle evinden uzaklaşmasına rağmen yurtdışına firar etti.

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SON DAKİKA - İşte adım adım kumpasın kronolojisi: Dikkat çeken Uğur Dündar detayı! Serdar Sertçelik ile mi görüştürüldü?

Kendisini dosyanın gizli tanığı olduğunu belirterek firari sözde gazeteci Erk Acarer'in yayınında ifşa eden Sertçelik'in elektronik kelepçeyle yurtdışına nasıl kaçtığı büyük yankı uyandırırken, Sertçelik firarken Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdür yardımcısı Şevket Demircan ile yaptığı telefon görüşme kayıtlarını sosyal medyadan yayınladı.

SON DAKİKA - İşte adım adım kumpasın kronolojisi: Dikkat çeken Uğur Dündar detayı! Serdar Sertçelik ile mi görüştürüldü?

GİZLİ TANIĞI İKNA ETME ÇABALARI

Serdar Sertçelik tarafından sosyal medya üzerinden yayınlanan ses kayıtlarında Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür yardımcısı Şevket Demircan'ın gizli tanığı tekrar Türkiye'ye getirmeye çalıştığı, ek ifadesini almak istediği, birçok siyasiyle ilgili de ifade vermesi için ikna etmeye çalıştığı belirlendi.

SON DAKİKA - İşte adım adım kumpasın kronolojisi: Dikkat çeken Uğur Dündar detayı! Serdar Sertçelik ile mi görüştürüldü?

Serdar Sertçelik'in ifadesinde geçirilmek istenilen isimler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, eski Adalet Bakanları Bekir Bozdağ ve Abdülhamit Gül, Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Milletvekili Mücahit Aslan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Sadık Soylu'nun olduğu kayıtlara yansıdı. Kayıtlarda, polis müdürü Şevket Demircan'ın Serdar Sertçelik'e "Bize Temiz Eller Operasyonu'nu sizin ellerinizle başlattığınız haberini verdiler. Oradan pay biç sen. MHP ile ilgili de patlat, geç" dediği yansıdı. Yaşananların ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Şube'den sorumlu Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ile Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan İçişleri Bakanlığı tarafından haklarından idari soruşturma başlatıp açığa alındı.

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