Giriş Tarihi: 24.03.2025 06:49
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025
06:53
SON DAKİKA | İşte adım adım yolsuzluk şebekesi! Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığı yolsuzluk dosyasında kim ne yaptı?
Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı yolsuzluk dosyasının detayları netleşiyor. İmamoğlu, yolsuzluk ve terör soruşturmasında şüphesi sıfatıyla ifade verirken, polis sorgusunda kritik konulara ilişkin soruları yanıtsız bıraktı. İmamoğlu, Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'deki yolsuzluk ve rüşvet iddialarına odaklanan 70 sorunun 36'sına "bu soruyu muhatap almıyorum" ve "iddiaları reddediyorum" diyerek yanıt vermedi.