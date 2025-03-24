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Haberler Galeri SON DAKİKA | İşte adım adım yolsuzluk şebekesi! Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığı yolsuzluk dosyasında kim ne yaptı?
Giriş Tarihi: 24.03.2025 06:49 Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 06:53

SON DAKİKA | İşte adım adım yolsuzluk şebekesi! Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığı yolsuzluk dosyasında kim ne yaptı?

Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı yolsuzluk dosyasının detayları netleşiyor. İmamoğlu, yolsuzluk ve terör soruşturmasında şüphesi sıfatıyla ifade verirken, polis sorgusunda kritik konulara ilişkin soruları yanıtsız bıraktı. İmamoğlu, Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'deki yolsuzluk ve rüşvet iddialarına odaklanan 70 sorunun 36'sına "bu soruyu muhatap almıyorum" ve "iddiaları reddediyorum" diyerek yanıt vermedi.

ANKARA
SON DAKİKA | İşte adım adım yolsuzluk şebekesi! Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığı yolsuzluk dosyasında kim ne yaptı?

Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 105 kişi emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik tedbiri alınarak Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. İmamoğlu ve beraberindeki şüphelilerin yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade almak üzere Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca 30 Savcı, Terör Suçlar Soruşturma Bürosundan ise 4 Savcı görevlendirildi.

İmamoğlu'nun tutuklandığı yolsuzluk soruşturmasına ilişkin yanıtsız kalan bulgular ve konu başlıklarının detayları özetle şöyle:

SON DAKİKA | İşte adım adım yolsuzluk şebekesi! Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığı yolsuzluk dosyasında kim ne yaptı?

MASAK RAPORU VE 25 TANIK İFADESİ

İBB ve iştiraklerine yönelik yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun başında bulunduğu çıkar amaçlı bir organize suç örgütünün varlığı belirlenirken, bu suç örgütünün faaliyetlerine ilişkin bulgular tespit edildi. Suç örgütü yapısı ve faaliyetleri, MASAK raporları, teknik takip ve baz karşılaştırmaları, İçişleri Bakanlığı tevdi raporu ile toplamda 25 tanığın ifadeleri gibi bir dizi delillerle ortaya konuldu.

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SON DAKİKA | İşte adım adım yolsuzluk şebekesi! Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığı yolsuzluk dosyasında kim ne yaptı?

RÜŞVET ALIP VERDİLER

Suçtan gelir elde eden çıkar amaçlı suç örgütünün lideri Ekrem İmamoğlu ve örgüt yöneticilerinin ihaleye fesat karıştırma, rüşvet alma ve rüşvet verme, irtikap, suçtan elde edilen geliri naylon faturalar ve paravan şirketler üzerinden aklama ile kamu kurumu zararına dolandırıcılık gibi suçları işlediği belirlendi.

SON DAKİKA | İşte adım adım yolsuzluk şebekesi! Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığı yolsuzluk dosyasında kim ne yaptı?

KİŞİSEL VERİLERİ ELE GEÇİRDİLER

Yine bu örgütün suç gelirlerini örgütün amaçları doğrultusunda kullanma, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, KVKK'ya aykırı olarak kullanma ve yayma, sebepsiz zenginleşme ile kaynağı belli olmayan mal edinip vergi usul kanununa muhalefet etme gibi eylemlere karıştığı tespit edildi.

SON DAKİKA | İşte adım adım yolsuzluk şebekesi! Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığı yolsuzluk dosyasında kim ne yaptı?

DELİLLER VE TANIK İFADELERİ

MASAK raporları, İçişleri Bakanlığı tevdi raporu ve vergi denetim raporu gibi maddi deliller ile bunları teyit eden tapu kayıtları, hts ve baz çakıştırmaları soruşturmanın esasını oluşturdu. Toplamda 25'e varan tanık ifadeleri ise suç örgütü üyeleri arasındaki ilişkilerin anlamlandırılmasına katkı sağladı. Soruşturma, gizli tanık ifadelerine dayandırılmamış; toplamda 25'i bulan tanıklardan yalnızca birkaçının gizli tanık niteliğinde olduğu, tüm tanıklarının tamamına yakınının örgüt yöneticilerine çok yakın İBB çalışanları veya bu kimselerle yakın ilişki içerisindeki kimseler oldukları anlaşıldı.