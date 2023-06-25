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Haberler Galeri Son dakika: İşte deprem bölgesinde yerinde dönüşümün detayları! Yarısı devletten yerinde dönüşüm
Giriş Tarihi: 25.06.2023 06:44 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 06:46

Son dakika: İşte deprem bölgesinde yerinde dönüşümün detayları! Yarısı devletten yerinde dönüşüm

Son dakika haberi: İşte deprem bölgesinin yeniden şahlanışını hızlandıracak projenin detayları: TOKİ rezerv alanı dışında vatandaşa yıkılan evinin yerinde konut yapılması izni verilecek. Zemin etütleri sağlam çıkarsa maliklerin ortak kararıyla inşaat başlayacak. Ev en fazla 5 katlı olabilecek. Arsa müsaitse yatay genişlemeye izin verilecek. Yerinde dönüşümün yüzde 50'sini devlet hibe edecek.

ZÜBEYDE YALÇIN
Son dakika: İşte deprem bölgesinde yerinde dönüşümün detayları! Yarısı devletten yerinde dönüşüm

Depremden zarar gören 11 ilin hızla ayağa kaldırılmasını, vatandaşların bir an önce evlerine kavuşmalarını sağlamak için gündeme gelen yerinde dönüşüm projesinin detayları ortaya çıkmaya başladı.

Son dakika: İşte deprem bölgesinde yerinde dönüşümün detayları! Yarısı devletten yerinde dönüşüm

İsteyen yıkılan evinin yerine yeniden ev yapabilecek. Devlet bunun için yüzde 40-50'si hibe uygun faizli ve vadeli kredi olanağı sağlayacak.

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Son dakika: İşte deprem bölgesinde yerinde dönüşümün detayları! Yarısı devletten yerinde dönüşüm

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Kabine'de deprem bölgesindeki evlerin bir an önce tamamlanıp vatandaşlara teslimi ile ilgili yeni projeler tartışıldı.

Son dakika: İşte deprem bölgesinde yerinde dönüşümün detayları! Yarısı devletten yerinde dönüşüm

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki yaptıkları hazırlıklar ile ilgili bilgi verdi. Özhaseki, yeni bir model üzerinde çalıştıklarını kamuoyu ile de paylaştı.

Son dakika: İşte deprem bölgesinde yerinde dönüşümün detayları! Yarısı devletten yerinde dönüşüm

Üzerinde çalışılan modelin detayları ortaya çıkmaya başladı. İşte deprem bölgesinde yerinde dönüşümün projesinin detayları:

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