Giriş Tarihi: 25.06.2023 06:44
Güncelleme Tarihi: 25.06.2023
06:46
Son dakika: İşte deprem bölgesinde yerinde dönüşümün detayları! Yarısı devletten yerinde dönüşüm
Son dakika haberi: İşte deprem bölgesinin yeniden şahlanışını hızlandıracak projenin detayları: TOKİ rezerv alanı dışında vatandaşa yıkılan evinin yerinde konut yapılması izni verilecek. Zemin etütleri sağlam çıkarsa maliklerin ortak kararıyla inşaat başlayacak. Ev en fazla 5 katlı olabilecek. Arsa müsaitse yatay genişlemeye izin verilecek. Yerinde dönüşümün yüzde 50'sini devlet hibe edecek.