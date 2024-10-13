Giriş Tarihi: 13.10.2024 16:34
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024
16:34
SON DAKİKA… İşte FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in son görüntüsü: 1 milyon dolarlık yeni malikanesinden çıkarken yakalandı!
SON DAKİKA... Terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 1999'dan beri ikamet ettiği Pensilvanya'daki çiftliğinden çıktı. Yaklaşık 1milyon dolar olduğu tahmin edilen yeni bir malikânede yaşamaya başladı. 3 odası ve 4 tuvaleti bulunan evinden çıkarken görüntülenen FETÖ elebaşının panik halleri dikkatlerden kaçmadı.