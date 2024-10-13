SON DAKİKA… İşte FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in son görüntüsü: 1 milyon dolarlık yeni malikanesinden çıkarken yakalandı!

3 ODASI 4 TUVALETİ VAR... GÜVENLİK KAMERASI İLE SIKI ŞEKİLDE KORUNUYOR

İnternetteki kamuya açık emlak sitelerine göre, yaklaşık 12 dönüm arazi üzerine 2008'de inşa edilmiş evin 400 metrekareye yakın iç alanında 3 odası ve 4 tuvaleti bulunuyor.

Gözlerden uzak orman içinde yer alan ve 887 bin dolar ile 1 milyon dolar civarında değer biçilen ev, civarına ve girişine yerleştirilen güvenlik kameraları ile sıkı şekilde korunuyor.