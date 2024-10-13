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Haberler Galeri SON DAKİKA… İşte FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in son görüntüsü: 1 milyon dolarlık yeni malikanesinden çıkarken yakalandı!
Giriş Tarihi: 13.10.2024 16:34 Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 16:34

SON DAKİKA… İşte FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in son görüntüsü: 1 milyon dolarlık yeni malikanesinden çıkarken yakalandı!

SON DAKİKA... Terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 1999'dan beri ikamet ettiği Pensilvanya'daki çiftliğinden çıktı. Yaklaşık 1milyon dolar olduğu tahmin edilen yeni bir malikânede yaşamaya başladı. 3 odası ve 4 tuvaleti bulunan evinden çıkarken görüntülenen FETÖ elebaşının panik halleri dikkatlerden kaçmadı.

AA
SON DAKİKA… İşte FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in son görüntüsü: 1 milyon dolarlık yeni malikanesinden çıkarken yakalandı!

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'i, 1999'dan beri ikamet ettiği Pensilvanya'daki çiftliğinden alınarak nisan ayında götürüldüğü yeni evinden çıkarken görüntüledi.

SON DAKİKA… İşte FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in son görüntüsü: 1 milyon dolarlık yeni malikanesinden çıkarken yakalandı!

Gülen'in, FETÖ'nün merkezi olarak bilinen Saylosburg kasabasındaki Chestnut Retreat Center'a yaklaşık 12 dakika uzaklıktaki "260 Kennel Road, Saylorsburg, PA 18353" adresinde bulunan büyük bir evde kaldığını tespit etti.

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SON DAKİKA… İşte FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in son görüntüsü: 1 milyon dolarlık yeni malikanesinden çıkarken yakalandı!

3 ODASI 4 TUVALETİ VAR... GÜVENLİK KAMERASI İLE SIKI ŞEKİLDE KORUNUYOR

İnternetteki kamuya açık emlak sitelerine göre, yaklaşık 12 dönüm arazi üzerine 2008'de inşa edilmiş evin 400 metrekareye yakın iç alanında 3 odası ve 4 tuvaleti bulunuyor.

Gözlerden uzak orman içinde yer alan ve 887 bin dolar ile 1 milyon dolar civarında değer biçilen ev, civarına ve girişine yerleştirilen güvenlik kameraları ile sıkı şekilde korunuyor.

SON DAKİKA… İşte FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in son görüntüsü: 1 milyon dolarlık yeni malikanesinden çıkarken yakalandı!

Evin 2023 yılında, Gülen'in kişisel bakımından sorumlu olduğu belirtilen örgütün elebaşlarından Cevdet Türkyolu'nun ve çocuklarının sahip olduğu Meserret LLC şirketi tarafından satın alındığı öne sürülüyor.

SON DAKİKA… İşte FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in son görüntüsü: 1 milyon dolarlık yeni malikanesinden çıkarken yakalandı!

KAR MOTORU VE KARAVAN BİLE VAR!

Dron ile havadan görüntülenen evin bahçesinde 4 lüks aracın yanı sıra kar motoru, karavan gibi vasıtalar bulunuyor. Görüntülenme sırasında demir parmaklıklı kapıdan iki lüks araç çıktı. Arkadaki siyah Mercedes'in ön yolcu koltuğunda oturan Gülen, kısa süreyle de olsa kameralara yakalandı. İki lüks araç bilinmeyen bir yere doğru hızlıca ilerleyerek Gülen'i bölgeden uzaklaştırdı.

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