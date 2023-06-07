Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılının istikrar ve güven ile inşa edileceğini belirterek, "Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulmasından toplumun temel direği olan ailenin sapkın akımlara korunmasına karşın her türlü adımı atacağız. Anayasa değişikliği teklifimizi meclisin takdirine yeniden sunacağız" dedi. Erdoğan, emekli maaşlarını ve bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceklerini ve bayram tatilinin 9 gün olacağını açıkladı. "Enflasyonu nasıl daha önce tek haneli rakamlara indirdiysek inşallah aynısını yine başaracağız" diyen Erdoğan, Toprak Mahsulleri Ofisi alım fiyatlarına ilişkin üreticilerin eline ton başına ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira, arpada ise 7 bin 500 lira geçeceğini ifade etti.