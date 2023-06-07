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Haberler Galeri Son dakika | İşte ikinci yüzyılın ilk kabinesinden çıkan mutlak parola: Enflasyonda tek hane
Giriş Tarihi: 07.06.2023 08:42 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 08:42

Son dakika | İşte ikinci yüzyılın ilk kabinesinden çıkan mutlak parola: Enflasyonda tek hane

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılının istikrar ve güven ile inşa edileceğini belirterek, "Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulmasından toplumun temel direği olan ailenin sapkın akımlara korunmasına karşın her türlü adımı atacağız. Anayasa değişikliği teklifimizi meclisin takdirine yeniden sunacağız" dedi. Erdoğan, emekli maaşlarını ve bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceklerini ve bayram tatilinin 9 gün olacağını açıkladı. "Enflasyonu nasıl daha önce tek haneli rakamlara indirdiysek inşallah aynısını yine başaracağız" diyen Erdoğan, Toprak Mahsulleri Ofisi alım fiyatlarına ilişkin üreticilerin eline ton başına ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira, arpada ise 7 bin 500 lira geçeceğini ifade etti.

BETÜL USTA
Son dakika | İşte ikinci yüzyılın ilk kabinesinden çıkan mutlak parola: Enflasyonda tek hane

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan ikinci yüzyılın ilk kabinesinden mutlak enflasyonla mücadele ve ekonomide kararlılık parolası çıktı. Yeni dönemin ilk kabinesinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan şunları söyledi:

Son dakika | İşte ikinci yüzyılın ilk kabinesinden çıkan mutlak parola: Enflasyonda tek hane

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİNİ MECLİSE SUNACAĞIZ

Aile ve gençlik bankasının kurulmasından toplunun temel direği olan ailenin sapkın akımlara korunmasına kadar her türlü adımı atacağız. Seçimlerden önce gündeme getirdiğimiz anayasa değişikliği teklifimizi Meclis'in takdirine yeniden sunacağız. Karadeniz gazıyla başladığımız Gabar petrolü ile ileriye taşıdığımız Akkuyu nükleer santrali ile yeni bir boyuta evrilen enerji hamlelerimizi devam ettireceğiz. Sağlıkta şehir hastanelerinin sembolü olduğu sağlık yatırımlarımızı artırarak devam ettireceğiz. Eğitimi son 21 yılda olduğu gibi yine listemizin en başında tutacağız.

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Son dakika | İşte ikinci yüzyılın ilk kabinesinden çıkan mutlak parola: Enflasyonda tek hane

Eğitim olmadan hiçbir şey olmaz öncelikle bunu başaracağız. Adalet hizmetlerinin çok hızlı etkin ve kaliteli şekilde sağlanmasına yönelik reformlarımızı artıracağız. Terör örgütlerine, zehir tacirlerine her türlü suç çetesine karşı verdiğimiz amansız mücadelemizi kararlılıkla yürüteceğiz. Cudi'de Gabar'da, Tendürek de yine biz olacağız buraları teröristlere asla bırakmayacağız. Sosyal politikalarda engelli yaşlı şehit yakınlarına ve gazilerimizin daha güçlü şekilde yanlarında olacağız.

Son dakika | İşte ikinci yüzyılın ilk kabinesinden çıkan mutlak parola: Enflasyonda tek hane

ÇİFTÇİNİN ELİNE BUĞDAYDA 9 BİN 250, ARPADA İSE 7 BİN 500 LİRA GEÇECEK

Toprak Mahsulleri ofisimizin alım fiyatlarını ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira, arpada ise 7 bin lira olarak kararlaştırdık. Bu fiyatlara ilave olarak bakanlığımız tarafından çiftçi kayıt sistemine kayıtlı tüm üreticilerimize buğday için ton başına bin lira, arpa için ton başına 500 lira hububat üretim primi destek olarak verilecektir.Bu rakamlarla üreticilerimizin eline ton başına ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira, arpada ise 7 bin 500 lira geçecektir. Yeni hasat döneminin ve açıkladığımız alım fiyatlarının çiftçilerimize, milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Son dakika | İşte ikinci yüzyılın ilk kabinesinden çıkan mutlak parola: Enflasyonda tek hane

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN

Emeklilerimizin maaşlarını ve bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Asgari ücret tespit komisyonumuz da çalışmalarına başlıyor. Kurban Bayramı ile ilgili özellikle turizm sektörümüzü hareketlendireceğine inandığım bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 Haziran-27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonları ile birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkânı bulacaktır.

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