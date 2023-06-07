ÇİFTÇİNİN ELİNE BUĞDAYDA 9 BİN 250, ARPADA İSE 7 BİN 500 LİRA GEÇECEK

Toprak Mahsulleri ofisimizin alım fiyatlarını ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira, arpada ise 7 bin lira olarak kararlaştırdık. Bu fiyatlara ilave olarak bakanlığımız tarafından çiftçi kayıt sistemine kayıtlı tüm üreticilerimize buğday için ton başına bin lira, arpa için ton başına 500 lira hububat üretim primi destek olarak verilecektir.Bu rakamlarla üreticilerimizin eline ton başına ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira, arpada ise 7 bin 500 lira geçecektir. Yeni hasat döneminin ve açıkladığımız alım fiyatlarının çiftçilerimize, milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.