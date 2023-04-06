Son dakika | İşte Meral Akşener’i kürsüden kurşun fırlatacak hale getiren asıl neden

Akşener gibi tecrübeli bir siyasetçinin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan partimizi kurşunlattı" gibi akıl almaz bir iddiayı ortaya atması için kırk kez düşünmesini beklersiniz. Diyelim ki ağzınızdan böyle korkunç bir iddia çıktı. Gerçeğini öğrenince haksız yere suçladığınız insandan özür dilersiniz.