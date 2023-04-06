Son dakika | İşte Meral Akşener’i kürsüden kurşun fırlatacak hale getiren asıl neden

Türkiye'de siyaset çevreleri İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ruh halini konuşuyor. Parti binasına isabet eden mermiyi Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde yapılan PKK/HDP anlaşmasıyla kaybettiği milliyetçi oyları geri almak için fırsat bilen Akşener'in meclise bir avuç mermiyle gelip kürsüden sağa sola mermi fırlatması komik bulunurken Mehmet Barlas bugünkü yazısında İYİ Parti liderine öfkesini yönlendirmesi gereken asıl noktayı gösterdi ve 'Her konuda CHP dayatmalarını kabul etmesinin' asıl sebep olduğunu açıkladı.