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Haberler Galeri Son dakika | İşte Meral Akşener'i kürsüden kurşun fırlatacak hale getiren asıl neden
Giriş Tarihi: 06.04.2023 07:46 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 07:46

Son dakika | İşte Meral Akşener'i kürsüden kurşun fırlatacak hale getiren asıl neden

Türkiye'de siyaset çevreleri İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ruh halini konuşuyor. Parti binasına isabet eden mermiyi Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde yapılan PKK/HDP anlaşmasıyla kaybettiği milliyetçi oyları geri almak için fırsat bilen Akşener'in meclise bir avuç mermiyle gelip kürsüden sağa sola mermi fırlatması komik bulunurken Mehmet Barlas bugünkü yazısında İYİ Parti liderine öfkesini yönlendirmesi gereken asıl noktayı gösterdi ve 'Her konuda CHP dayatmalarını kabul etmesinin' asıl sebep olduğunu açıkladı.

MEHMET BARLAS
Son dakika | İşte Meral Akşener’i kürsüden kurşun fırlatacak hale getiren asıl neden

Geçen hafta İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden bir mermi gündeme bomba gibi düşmüştü. İyi Parti Lideri Meral Akşener'in bu olayı siyasi istismara dönüştürmesi uzun sürmedi. Önce bu olaydan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sorumlu tuttu. İstismar bununla da bitmedi. Devamında Kılıçdaroğlu'na ve İyi Parti'ye oy istedi.

Son dakika | İşte Meral Akşener’i kürsüden kurşun fırlatacak hale getiren asıl neden

Sonrasını biliyorsunuz. İyi Parti'ye isabet eden bu merminin, inşaatta hırsız kovalayan bir özel güvenlik görevlisinin silahından çıktığı açıklandı. Güvenlik görevlisi ve silah da ele geçirildi.

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Son dakika | İşte Meral Akşener’i kürsüden kurşun fırlatacak hale getiren asıl neden

Akşener gibi tecrübeli bir siyasetçinin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan partimizi kurşunlattı" gibi akıl almaz bir iddiayı ortaya atması için kırk kez düşünmesini beklersiniz. Diyelim ki ağzınızdan böyle korkunç bir iddia çıktı. Gerçeğini öğrenince haksız yere suçladığınız insandan özür dilersiniz.

Son dakika | İşte Meral Akşener’i kürsüden kurşun fırlatacak hale getiren asıl neden

ONU HİÇ İYİ GÖRMEDİM

Akşener bunların hiçbirini yapmadı. İyi Parti Meclis Grup Toplantısı'nda kameraların karşısına geçti, özür dilemek yerine suçlamalarını daha ileri noktaya taşıdı. Akşener, kendisinden özür bekleyen kamuoyuna, "Hadi be oradan, çok beklersin" gibi tuhaf ifadeler kullandı.

Son dakika | İşte Meral Akşener’i kürsüden kurşun fırlatacak hale getiren asıl neden

Gerçek ortaya çıkmasına rağmen, kurşunlanma konusundaki iftiralarını sürdürdü ve "Tüm mermilere göğüs gereceksiniz, söz mü" şeklinde biten bir konuşma yaptı. Ardından da yanında getirdiği mermi kovanlarını etrafa fırlattı.

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