  • SON DAKİKA | İzmir'deki kooperatif yolsuzluğunda yeni detaylar: Vatandaşın parasını böyle hortumlamışlar!

İzmir'deki kooperatif davasında ortaya çıkan ayrıntılar vatandaşın parasının nasıl hortumlandığını gözler önüne serdi. Kooperatiften 29 Nisan 2022'de MDÇ şirketine "400 ton demir ödemesi' adı altında gönderilen 5 milyon 992 bin TL aynı tarihte vadeli hesaba yatırıldı. MDÇ, 05 Mayıs 2022'de bu tutar üzerinden kredi ödemelerini gerçekleştirdi. Kalan 1.5 milyon lira kooperatif başkanı Deniz'in sahibi olduğu şirkete gönderildi. Ayrıca kooperatif tarafından 50 bin liralık işe 850 bin lira ödeme yapıldı. Aradaki 800 bin liralık fark yine Deniz'in şirketine yatırıldı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK

Son dakika haberi... Aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da bulunduğu 9 şüphelinin tutuklandığı kooperatif yolsuzluğunda yeni detaylar ortaya çıktı. Ümit Erkol'un oğlu Fırat Erkol'un şirketi Ares Yapı'nın kooperatiflerle hemen hemen aynı zamanda kurulması dikkat çekti. Ares İzmir Yapı Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 28 Temmuz 2022'de Fırat Erkol tarafından 1 milyon sermaye ile kurulduğu öğrenildi.

Kooperatif tarafından 29 Nisan 2022'de MDÇ Demir Sanayi Ticaret Anonim Şirketine "400 ton demir ödemesi' işlem açıklamasıyla 5 milyon 992 bin TL gönderildi. MDÇ şirketi bu parayı vadeli mevduat hesaba yatırdı. 05 Mayıs 2022'de MDÇ bu tutar üzerinden kredi ödemelerini gerçekleştirdi. MDÇ şirketi kredi ödemelerini gerçekleştirdikten sonra kalan 1.5 milyon lirayı kooperatif başkanı Serdar Deniz'in sahibi olduğu 1453 Osmanlı Çay ve Kahve Evi Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne gönderdi.

50 BİN LİRALIK İŞE 850 BİN LİRA ÖDEME

İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi hesabından 10 Kasım 2022'de Burçin Atılgan'a 'hizmet bedeli' açıklamasıyla 849 bin 999 lira gönderildi. Atılgan bu paranın içinden 50 bin lirayı aldıktan sonra 800 bin lirayı Serdar Deniz'in Karen Bilişim isimli şirketine gönderdi. 50 bin liralık işe 850 bin lira ödenmiş oldu.

Görseldeki: Serdar Deniz

İZBETON SKANDALINDA İMZALAR YALANI ORTAYA ÇIKARDI

İzmir Belediyesi iştiraki İZBETON yolsuzluğunda tutuklanan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un tutuklanmasına itiraz eden Özgür Özel 'İmza yetkisi yok. Amaç partimizi yıpratmak' iddiasında bulunmuştu. Ancak SABAH'ın ulaştığı belgelerde Erkol'un yönetim kurulu başkanvekili olarak imza attığı ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 12 Nisan'da attığı tweet'te, "Adaletin yok sayıldığı bir kara günü daha yaşıyoruz. Ankara İl Başkanımız Ümit Erkol, yıllar önce İzmir'de bir kooperatifin yönetim kurulunda yer aldığı için tutuklandı. İmza yetkisi bile yoktu. Herkes biliyor ki Ümit Erkol, CHP Ankara İl Başkanı olmasaydı, tutuklanmayacaktı. Verilen karar, partimize yönelen saldırılardan bağımsız değildir. Ama ne yaparlarsa yapsınlar biz adaleti, hukuku ve demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz. Mücadeleyi veren millettir, galibi de millet olacaktır!" diye yazdı.

SABAH, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerini çürüten belgelere ulaştı. Ümit Erkol'un Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi'nin yönetim kurulu kararlarının hepsinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak ıslak imzalarının bulunduğu belgeler ortaya çıktı. Böylece Özel'in yalan söylediği belgelenmiş oldu.

