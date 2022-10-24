Giriş Tarihi: 24.10.2022 07:21
Güncelleme Tarihi: 24.10.2022
07:21
Son dakika | Kabine toplantısı bugün; Başkan Erdoğan açıklama yapacak
Son dakika haberler: Ekim ayının son Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak olan Kabinede başörtüsüne yasal güvence, aile düzenlemesi, Amasra'daki maden ocağı patlaması ve ekonomi gibi kritik konular görüşülecek. Kabinede yerli otomobille ilgili bir gelişme olup olmayacağı merak ediliyor. 29 Ekim'de ar-ge merkezinde bir programın gerçekleştirileceği TOGG konusunda gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da