Son dakika Kabine toplantısı haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün kabineyi topluyor. Toplantıda iç ve dış politika gündemindeki gelişmeler ele alınacak. Gündemin ilk sırasında ise başörtüsüne anayasal güvence getirecek değişiklik ile aile yapısına ilişkin teklif yer alıyor. Toplantıda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın anayasa değişikliği teklifinin içeriğine ilişkin bilgilendirme yapması ve teklifin hafta içinde Meclis gündemine getirilmesi bekleniyor. Ayrıca TOGG konusunda da bir gelişme olup olmayacağı merak ediliyor.