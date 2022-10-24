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Haberler Galeri Son dakika | Kabine toplantısı bugün; Başkan Erdoğan açıklama yapacak
Giriş Tarihi: 24.10.2022 07:21 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 07:21

Son dakika | Kabine toplantısı bugün; Başkan Erdoğan açıklama yapacak

Son dakika haberler: Ekim ayının son Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak olan Kabinede başörtüsüne yasal güvence, aile düzenlemesi, Amasra'daki maden ocağı patlaması ve ekonomi gibi kritik konular görüşülecek. Kabinede yerli otomobille ilgili bir gelişme olup olmayacağı merak ediliyor. 29 Ekim'de ar-ge merkezinde bir programın gerçekleştirileceği TOGG konusunda gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da

ANKARA
Son dakika | Kabine toplantısı bugün; Başkan Erdoğan açıklama yapacak

Son dakika Kabine toplantısı haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün kabineyi topluyor. Toplantıda iç ve dış politika gündemindeki gelişmeler ele alınacak. Gündemin ilk sırasında ise başörtüsüne anayasal güvence getirecek değişiklik ile aile yapısına ilişkin teklif yer alıyor. Toplantıda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın anayasa değişikliği teklifinin içeriğine ilişkin bilgilendirme yapması ve teklifin hafta içinde Meclis gündemine getirilmesi bekleniyor. Ayrıca TOGG konusunda da bir gelişme olup olmayacağı merak ediliyor.

Son dakika | Kabine toplantısı bugün; Başkan Erdoğan açıklama yapacak

DAR GELİRLİLERE YENİ ADIMLAR, TOGG VE BAŞÖRTÜSÜ GİBİ KRİTİK KONULAR MASADA

Dar gelirliye ve esnafa yönelik yeni adımlar için gözler bu hafta Kabine toplantısı kararlarında olacak. TOGG için geri sayım sürerken toplantı sonrasında yapılacak açıklamalarda Başkan Erdoğan'ın bu konuya ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.

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Son dakika | Kabine toplantısı bugün; Başkan Erdoğan açıklama yapacak

TEKLİF BAŞKAN ERDOAN'A SUNULDU

Başkan Erdoğan'ın "aileyi güçlendirecek şekilde başörtüsüne "anayasal güvence" getirileceğine yönelik sözleri sonrası çalışmalar tamamlandı. Erdoğan'a teklif sunuldu. Kabinede teklife dair sunum yapılması ve düzenlemeyle ilgili olarak Erdoğan'ın onay vermesinden sonra anayasa değişiklik teklifinin meclise gelmesi bekleniyor.

Son dakika | Kabine toplantısı bugün; Başkan Erdoğan açıklama yapacak

Anayasanın 41. maddesiyle aileye dair düzenlemeler yapılmasına ilişkin görüşler de değerlendirilecek. Bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin Mecliste tam kadro bulunması istenecek.

Son dakika | Kabine toplantısı bugün; Başkan Erdoğan açıklama yapacak

MADEN KAZASI DA GÜNDEMDE

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen patlamada 41 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Başkan Erdoğan, patlama hakkında son olarak "Raporların çıkmasıyla ihmali görünen hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak" mesajı vermişti.

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