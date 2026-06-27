SON DAKİKA… Kemal Kılıçdaroğlu ‘arınma’ mesajı vermişti! Süreç belediyelere dayandı: O isimler için özel inceleme

YENİ İHRAÇLAR YAŞANABİLİR

Söz konusu kurulda sabit bir üye sayısı olmadığını ve her toplantıda iddianamelerin kapsamına göre uzman sayısının değişiklik gösterdiğini dile getiren partili kaynaklar, "MYK'nın bu kurula hiçbir talimatı ya da direktifi yok. Bağımsız bir şekilde uzman isimler iddiaları inceleyip rapor haline getirecekler, değerlendirmelerini sunacaklar" bilgisini paylaştı. Söz konusu kurul değerlendirmeleri, ilerleyen süreçte partideki yeni disiplin sevkleri konusunda da belirleyici olacak.