SON DAKİKA… Kemal Kılıçdaroğlu ‘arınma’ mesajı vermişti! Süreç belediyelere dayandı: O isimler için özel inceleme
SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası sular durulmazken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajını verdiği 'arınma' süreci de başladı. MYK'dan Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Veli Ağbaba gibi isimlerin ihraç kararı çıktı, pek çok il başkanı görevden alındı. Partideki arınma ise belediyelere kadar uzandı. Hakkında iddianame hazırlanan tüm belediye başkanlarına yönelik özel bir inceleme kurulu oluşturulduğu ortaya çıktı. Kurulda belediyelerdeki mali hareketlilik, şüpheli işlemler, itirafçı beyanları, belgeler ve savunmalar tek tek incelenecek.