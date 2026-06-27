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  • SON DAKİKA… Kemal Kılıçdaroğlu ‘arınma’ mesajı vermişti! Süreç belediyelere dayandı: O isimler için özel inceleme

SON DAKİKA… Kemal Kılıçdaroğlu ‘arınma’ mesajı vermişti! Süreç belediyelere dayandı: O isimler için özel inceleme

SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası sular durulmazken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajını verdiği 'arınma' süreci de başladı. MYK'dan Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Veli Ağbaba gibi isimlerin ihraç kararı çıktı, pek çok il başkanı görevden alındı. Partideki arınma ise belediyelere kadar uzandı. Hakkında iddianame hazırlanan tüm belediye başkanlarına yönelik özel bir inceleme kurulu oluşturulduğu ortaya çıktı. Kurulda belediyelerdeki mali hareketlilik, şüpheli işlemler, itirafçı beyanları, belgeler ve savunmalar tek tek incelenecek.

01 SON DAKİKA… Kemal Kılıçdaroğlu ‘arınma’ mesajı vermişti! Süreç belediyelere dayandı: O isimler için özel inceleme
MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM

SON DAKİKA… Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP Genel Başkanlık koltuğuna oturmasıyla partide gerilim zirveye ulaştı.

02 SON DAKİKA… Kemal Kılıçdaroğlu ‘arınma’ mesajı vermişti! Süreç belediyelere dayandı: O isimler için özel inceleme

CHP adeta bölünmenin eşiğine gelirken, Kılıçdaroğlu "Yolsuzluklardan arınacağız" mesajı yayınladı. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen MYK'dan Özgür Özel'e yakın 9 isim için ihraç talebi çıktı.

03 SON DAKİKA… Kemal Kılıçdaroğlu ‘arınma’ mesajı vermişti! Süreç belediyelere dayandı: O isimler için özel inceleme

"Partiyi pavyon masalarına meze ettiler" diyerek Özel yönetimini hedef alan Kılıçdaroğlu, Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Özgür Karabat, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba ve Turan Taşkın Özer'i disipline yolladı.

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04 SON DAKİKA… Kemal Kılıçdaroğlu ‘arınma’ mesajı vermişti! Süreç belediyelere dayandı: O isimler için özel inceleme

İL BAŞKANLARI DA GÖREVDEN ALINDI…

Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma talimatı, il başkanlarına da uzandı. Öyle ki MYK ve PM toplantıları sonrası Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar, Adana İl Başkanı Anıl Tamburoğlu, Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, Ankara İl Başkanvekili Yüksel Işık ve İzmir İl Başkanı Çağatay Güç görevden alınan isimler arasındaydı.

05 SON DAKİKA… Kemal Kılıçdaroğlu ‘arınma’ mesajı vermişti! Süreç belediyelere dayandı: O isimler için özel inceleme

ARINMADA SON HAMLE: BELEDİYELER…

CHP'de son sürat devam eden arınma süreci kapsamında kritik bir adım daha atıldı. Partili kaynaklar, yolsuzluk şüphesiyle hakkında iddianame hazırlanan tüm belediyelere yönelik özel bir inceleme kurulu oluşturulduğunu belirtti. Geçen hafta itibarıyla mesaiye resmen başlayan kurulun bünyesinde siyasetçi olmadığı vurgulanırken, birçok ismin parti dışından olduğu da aktarıldı.

06 SON DAKİKA… Kemal Kılıçdaroğlu ‘arınma’ mesajı vermişti! Süreç belediyelere dayandı: O isimler için özel inceleme

YENİ İHRAÇLAR YAŞANABİLİR

Söz konusu kurulda sabit bir üye sayısı olmadığını ve her toplantıda iddianamelerin kapsamına göre uzman sayısının değişiklik gösterdiğini dile getiren partili kaynaklar, "MYK'nın bu kurula hiçbir talimatı ya da direktifi yok. Bağımsız bir şekilde uzman isimler iddiaları inceleyip rapor haline getirecekler, değerlendirmelerini sunacaklar" bilgisini paylaştı. Söz konusu kurul değerlendirmeleri, ilerleyen süreçte partideki yeni disiplin sevkleri konusunda da belirleyici olacak.

07 SON DAKİKA… Kemal Kılıçdaroğlu ‘arınma’ mesajı vermişti! Süreç belediyelere dayandı: O isimler için özel inceleme

İKİNCİ AŞAMA DA OLACAK
Kurulda öncelikle iddianamesi hazırlanan belediyeler il il masaya yatırılacak. Mali hareketlilik, şüpheli işlemler, itirafçı beyanları, belgeler ve savunmalar tek tek incelenecek. Nihai kanaati de içeren bir rapor oluşturulacak.

#KEMAL KILIÇDAROĞLU #CUMHURİYET HALK PARTİSİ #ALİ MAHİR BAŞARIR #GÖKHAN GÜNAYDIN #VELİ AĞBABA

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