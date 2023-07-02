Giriş Tarihi: 02.07.2023 07:50
Güncelleme Tarihi: 02.07.2023
07:50
Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu mutfaktan çıktı! Seçim şovu bitti lüks başladı
Son dakika haberler: Evladım dediği Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere birçok yakını tarafından koltuğu sallanan Kemal Kılıçdaroğlu parti içi savaşlara tatil arası verdi. Seçim döneminde mütevazı yaşam imajı verme gayretiyle evinin mutfağından şov yapan Kılıçdaroğlu, bayram tatilini ailesiyle birlikte Belek'te geceliği 316 bin lira olan lüks villada 5 gün geçirdi. Villanın bir haftalık ücretinin iki kişi için yaklaşık 2 milyon 216 bin lira olduğu belirtildi