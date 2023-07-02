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Haberler Galeri Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu mutfaktan çıktı! Seçim şovu bitti lüks başladı
Giriş Tarihi: 02.07.2023 07:50 Güncelleme Tarihi: 02.07.2023 07:50

Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu mutfaktan çıktı! Seçim şovu bitti lüks başladı

Son dakika haberler: Evladım dediği Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere birçok yakını tarafından koltuğu sallanan Kemal Kılıçdaroğlu parti içi savaşlara tatil arası verdi. Seçim döneminde mütevazı yaşam imajı verme gayretiyle evinin mutfağından şov yapan Kılıçdaroğlu, bayram tatilini ailesiyle birlikte Belek'te geceliği 316 bin lira olan lüks villada 5 gün geçirdi. Villanın bir haftalık ücretinin iki kişi için yaklaşık 2 milyon 216 bin lira olduğu belirtildi

Ümit Erkan DEMİRCAN
Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu mutfaktan çıktı! Seçim şovu bitti lüks başladı

Seçim sürecinde evinin 'mütevazı' mutfağından yayınlar yapıp 'halktan biri' olduğu imajını vermeye çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınlarının algı çalışmasından ibaret olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Seçim yenilgisinin ardından ortalarda görünmeyen ve halkın karşısına çıkmaya çekinen Kılıçdaroğlu, bayram tatilinde soluğu Antalya'da aldı.

Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu mutfaktan çıktı! Seçim şovu bitti lüks başladı

Kılıçdaroğlu ve ailesi, bayram tatilini Belek'te, geceliği 316 bin lira olan 1500 metrekarelik VIP konsept villada geçirdi. Bayram tatilinin başlamasıyla 24 Haziran Cumartesi günü, eşi, kızı ve torunlarıyla birlikte, Taşlıburun mevkiinde yer alan otele gelen Kılıçdaroğlu, otelin en lüks villası olan ve VIP hizmet verilen Villa Leo'ya yerleşti.

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Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu mutfaktan çıktı! Seçim şovu bitti lüks başladı

Korumaları ise başka bir villada kaldı. Lüks villada 5 gece geçiren Kemal Kılıçdaroğlu, bayramın ikinci günü dayısının hayatını kaybetmesi üzerine tatilini yarıda kesip Ankara'ya dönerek cenaze törenine katıldı.

Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu mutfaktan çıktı! Seçim şovu bitti lüks başladı

VİLLADA YOK YOK

1500 metrekare alan üzerine kurulu 2 katlı Villa Leo'nun kendisine ait özel bahçesi ve sıcak su havuzu bulunurken villanın giriş katında oturma odası, sinema odası, bar ve hobi odası, birinci katında çift ve tek kişilik yatak odaları, kral odasında ise jakuzili yatak odası ve çalışma odası bulunuyor.

Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu mutfaktan çıktı! Seçim şovu bitti lüks başladı

Kılıçdaroğlu'nun tatil yaptığı 120 bin metrekare alana kurulu otel, Türkiye'nin en lüks tatil otellerinden biri. 600 odası bulunan otelde, Twin, Presidental, King ve Leo adları verilmiş özel villalar da yer alıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaldığı Villa Leo ise en büyüğü ve en görkemlisi.

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