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  • SON DAKİKA… Kemal Kılıçdaroğlu talimat verdi! CHP’de ‘arınma’ operasyonu ilçelere uzandı: Tek tek rapor edilecek!

SON DAKİKA… Kemal Kılıçdaroğlu talimat verdi! CHP’de ‘arınma’ operasyonu ilçelere uzandı: Tek tek rapor edilecek!

SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası sular durulmadı. Göreve geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, partide 'arınma' operasyonuna başladı. Salı günü gerçekleştirilen MYK toplantılarında şimdiye kadar 36 il başkanı görevden alındı, 11'inin ise kesin ihraç talebi ile disipline sevk edilmesi kararlaştırıldı. "Partiyi pavyon masalarına meze edenlerden temizleyeceğiz" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilçe başkanları için de talimat verdiği ve genel merkeze isyan bayrağı açan tüm ilçe başkanlarının rapor edilerek görevlerinden alınacağı ortaya çıktı.

01 SON DAKİKA… Kemal Kılıçdaroğlu talimat verdi! CHP’de ‘arınma’ operasyonu ilçelere uzandı: Tek tek rapor edilecek!
MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM

SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partisi mutlak mutlan kararı sonrası adeta parçalanmanın eşiğine geldi. Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi "Arınacağız" mesajı ile göreve geri dönerken CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yeni parti hazırlıklarına başladı.

02 SON DAKİKA… Kemal Kılıçdaroğlu talimat verdi! CHP’de ‘arınma’ operasyonu ilçelere uzandı: Tek tek rapor edilecek!

ARINMA SIRASI İLÇE BAŞKANLIKLARINDA

Salı günü gerçekleştirilen MYK toplantılarında ise şimdiye kadar 36 il başkanı görevden alındı, 11'inin ise kesin ihraç talebi ile disipline sevk edilmesi kararlaştırıldı. Öyle ki arınma operasyonu ilçe başkanlıklarına kadar uzandı. Genel merkeze isyan bayrağı açan tüm ilçe başkanları rapor edilerek görevlerinden alınacak. Bu süreçte genel merkezin otoritesini kabul ederek parti yönetiminden yana saf tutan ilçe başkanlıklarıyla da yola devam edilecek.

03 SON DAKİKA… Kemal Kılıçdaroğlu talimat verdi! CHP’de ‘arınma’ operasyonu ilçelere uzandı: Tek tek rapor edilecek!

ÖZEL'DEN 'İŞBİRLİĞİ YAPMAYIN" TALİMATI

Diğer taraftan Özgür Özel'in, Sivas Milletvekili Ulaş Karasu üzerinden il başkanlarına "Yeni il başkanlarıyla işbirliği yapmayın" diyerek uyardığı öne sürülüyor. Partili kaynaklar, "Örgütün hiçbir kademesinde çift başlılığa ve otorite boşluğuna izin vermeyeceğiz" vurgusunu yapıyor.

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04 SON DAKİKA… Kemal Kılıçdaroğlu talimat verdi! CHP’de ‘arınma’ operasyonu ilçelere uzandı: Tek tek rapor edilecek!

SON MYK'DA 26 İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

CHP'de 26 il başkanı ve bazı illerdeki disiplin kurulu başkanları görevden alındı. Parti sözcüsü Müslim Sarı, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında o illeri açıkladı.

05 SON DAKİKA… Kemal Kılıçdaroğlu talimat verdi! CHP’de ‘arınma’ operasyonu ilçelere uzandı: Tek tek rapor edilecek!

Sarı, Ağrı ve merkez ilçesi, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce ve Akçakoca ilçesi, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde ve merkez ilçesi, Nevşehir, Osmaniye ve merkez ilçesi, Samsun, Sivas ve Tunceli'de il başkanları, il yöneticileri ve il disiplin kurulunun görevden alındığını aktardı.

06 SON DAKİKA… Kemal Kılıçdaroğlu talimat verdi! CHP’de ‘arınma’ operasyonu ilçelere uzandı: Tek tek rapor edilecek!

7 İL BAŞKANI DİSİPLİNE SEVK EDİLMİŞTİ

Sinop'ta yalnızca mevcut il başkanının görevden alındığını ifade eden Sarı, 7 il başkanı hakkında tedbirli ve kesin çıkarma yönünde disiplin uygulanmasına karar verdiklerini belirterek, bu isimlerin Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, Eskişehir İl Başkanı Talat Yıldız, Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı, Kars İl Başkanı Onur Ulaş Demir ve Tunceli İl Başkanı Berkay Gündoğan olduğunu bildirdi.

07 SON DAKİKA… Kemal Kılıçdaroğlu talimat verdi! CHP’de ‘arınma’ operasyonu ilçelere uzandı: Tek tek rapor edilecek!

6 İLE YENİ ATAMA

6 ilde ise yeni il başkanlarına görev verdiklerini dile getiren CHP'li Sarı, şöyle devam etti:

"Batman için Yılmaz Özkanat, Çanakkale için Koray Akkılıç, Mardin için Mahmut Duyan, Osmaniye için Rıza Tekerek, Niğde için Tevfik Caymaz ve Tunceli için de Kemal Özcan arkadaşımıza görev verdik. 26 ilimizde bir görevden alma söz konusu. Bunların 7'sinin il başkanı nezdinde disipline sevki söz konusu. 26 ilin 6'sında ise yeni görevlendirme söz konusu."

08 SON DAKİKA… Kemal Kılıçdaroğlu talimat verdi! CHP’de ‘arınma’ operasyonu ilçelere uzandı: Tek tek rapor edilecek!

ÖZEL'E YAKIN ÇOK SAYIDA İSİM DİSİPLİNE SEVK EDİLMİŞTİ

Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK ve PM'de alınan kararlara değinen CHP Parti Sözcüsü Müslim, Sarı Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un tedbirli olarak kesin ihraç cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edildiğini açıklamıştı.

09 SON DAKİKA… Kemal Kılıçdaroğlu talimat verdi! CHP’de ‘arınma’ operasyonu ilçelere uzandı: Tek tek rapor edilecek!

TEDBİR KARARI KALDIRILMIŞTI

18 Haziran 2026 tarihinde ise CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararının Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında kaldırılmasına karar verilmişti. Hakkındaki tedbir kararı kaldırılan Gökhan Günaydın CHP Grup Başkanvekilliği görevine iade edilmişti.

#KEMAL KILIÇDAROĞLU #CUMHURİYET HALK PARTİSİ

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