SON DAKİKA… Kemal Kılıçdaroğlu talimat verdi! CHP’de ‘arınma’ operasyonu ilçelere uzandı: Tek tek rapor edilecek!
SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası sular durulmadı. Göreve geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, partide 'arınma' operasyonuna başladı. Salı günü gerçekleştirilen MYK toplantılarında şimdiye kadar 36 il başkanı görevden alındı, 11'inin ise kesin ihraç talebi ile disipline sevk edilmesi kararlaştırıldı. "Partiyi pavyon masalarına meze edenlerden temizleyeceğiz" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilçe başkanları için de talimat verdiği ve genel merkeze isyan bayrağı açan tüm ilçe başkanlarının rapor edilerek görevlerinden alınacağı ortaya çıktı.