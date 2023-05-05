Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu’na DEŞİFRE! 40 milyon takipçili troll ordusu kurulmuş!

MANİPÜLATİF İÇERİKLER ÜRETİLİYOR

Belirlenen ağların bundan önce başta mülteci karşıtlığı olmak üzere, özellikle hassas dönemlerde birlikte hareket ederek manipülatif içerikler ürettiği tespit edildi. Pandemi dönemi, 2021'deki orman yangınlarında kullanılan #HelpTurkey etiketi ve 6 Şubat depremleri sürecinde de aktif rol alan bu ağlar üzerinden korku yayan ve halkı tedirgin edecek paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

Foto: Uğur Arslan