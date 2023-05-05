Giriş Tarihi: 05.05.2023 08:33
Güncelleme Tarihi: 05.05.2023
08:36
Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu'na DEŞİFRE! 40 milyon takipçili troll ordusu kurulmuş!
Son dakika haberler: HDP'nin de desteklediği Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında, 40 milyon sosyal medya kullanıcısına aynı anda ulaşabilen devasa bir trol ağı olduğu tespit edildi. Sandık güvenliğine gölge düşürmek ve toplumda güven sorunu oluşturmak için yüksek takipçili 121 hesap sürekli sahte içerik üretiyor.