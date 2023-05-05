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Haberler Galeri Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu'na DEŞİFRE! 40 milyon takipçili troll ordusu kurulmuş!
Giriş Tarihi: 05.05.2023 08:33 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 08:36

Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu'na DEŞİFRE! 40 milyon takipçili troll ordusu kurulmuş!

Son dakika haberler: HDP'nin de desteklediği Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında, 40 milyon sosyal medya kullanıcısına aynı anda ulaşabilen devasa bir trol ağı olduğu tespit edildi. Sandık güvenliğine gölge düşürmek ve toplumda güven sorunu oluşturmak için yüksek takipçili 121 hesap sürekli sahte içerik üretiyor.

Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu’na DEŞİFRE! 40 milyon takipçili troll ordusu kurulmuş!

CHP'nin beş ayaklı trol ordusunun deşifre olmasının ardından Twitter'da seçimlere gölge düşürmek için içerikler üreten yeni trol ağları belirlendi. Deşifre edilen 6 ayrı ağın toplamda eriştiği kullanıcı sayısı 40 milyonun üzerinde. Seçimlere günler kala sandık güvenliğine gölge düşürmek ve toplumda güven sorunu oluşturmak için üretilen sahte içerikler bu trol ağlarındaki yüksek takipçili 121 hesap üzerinden dolaşıma sokuluyor.

Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu’na DEŞİFRE! 40 milyon takipçili troll ordusu kurulmuş!

MANİPÜLATİF İÇERİKLER ÜRETİLİYOR

Belirlenen ağların bundan önce başta mülteci karşıtlığı olmak üzere, özellikle hassas dönemlerde birlikte hareket ederek manipülatif içerikler ürettiği tespit edildi. Pandemi dönemi, 2021'deki orman yangınlarında kullanılan #HelpTurkey etiketi ve 6 Şubat depremleri sürecinde de aktif rol alan bu ağlar üzerinden korku yayan ve halkı tedirgin edecek paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

Foto: Uğur Arslan

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Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu’na DEŞİFRE! 40 milyon takipçili troll ordusu kurulmuş!

Yenişafak'ın haberine göre ağlardaki hesaplar, birbirlerinin gönderilerini sürekli olarak yeniden paylaşım yaparak etkileşim ve takipçi kitlesi oluşturuyorlar. Çeşitli firma ve yatırım araçlarının reklamlarını yapan trol hesaplar ayrıca sıklıkla yasa dışı bahis siteleriyle de reklam iş birliği yapıyorlar.

Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu’na DEŞİFRE! 40 milyon takipçili troll ordusu kurulmuş!

İSİM VE KONSEPTLER DEĞİŞİYOR

Bu ağlardaki hesaplar, tek bir kitleyle sınırlı kalmamak ve paylaşımlarını tüm topluma yaymak amacıyla periyodik olarak kullanıcı isimlerini ve içerik konseptlerini değiştirme yöntemine başvuruyor. Ağlar bu sayede farklı demografik yapılara ulaşıyor.

Foto: Çağdaş Çelik

Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu’na DEŞİFRE! 40 milyon takipçili troll ordusu kurulmuş!

Seçim sürecinde muhalefet blokuna destek veren bu ağların yöneticileri arasında PKK propagandası yapmaktan yargılanan Übeyit Bartın, deprem sürecinde provokatif paylaşımlar yapan @HaberReport isimli hesabın sahibi Furkan Güngör, milliyetçi ve ulusalcı kitlelere hitap eden @Tonyukuk isimli hesabın yöneticisi Alican Bilgiç var.,

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