Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu’nun yenilgi yenilgi büyüttüğü koltuk ne olacak? İlk düşmanlar şimdiden belli

Hah şimdi taşlar yerine oturdu! Ben de Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi, dolar nasıl 30 TL olur diye merak ediyordum.

Ne yapayım... Daha ikinci tur gelmeden yenilgiye ortak olmamak için masadan kalkma sinyalleri veren binde birlik partilere 38 vekil kaptıran Kemal Bey'in nasıl bir hesap uzmanı olduğunu bazen unutuyorum.