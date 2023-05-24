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Haberler Galeri Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu'nun yenilgi yenilgi büyüttüğü koltuk ne olacak? İlk düşmanlar şimdiden belli
Giriş Tarihi: 24.05.2023 08:28 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 08:28

Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu'nun yenilgi yenilgi büyüttüğü koltuk ne olacak? İlk düşmanlar şimdiden belli

Kemal Kılıçdaroğlu'nun millete vadettiği sistem ve işleyişin neredeyse tamamen yalan olduğunu CHP'li Abdüllatif Şener'in itiraf etmesinin ardından CHP'nin değişen dili ve tehditkar politikasının neden-sonuç ilişkisi de değerlendirilmeye başladı. Bu kapsamda Melih Altınok bugün kaleme aldığı yazısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun girdiği her seçimi kaybetmesine rağmen daha da sağlamlaştırdığı CHP Genel Başkanlığı koltuğunu bu kez korumasının zor olduğunu belirtti ve Kılıçdaroğlu'nu ilk parçalayacak kişileri de okurlarıyla paylaştı.

MELİH ALTINOK
Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu’nun yenilgi yenilgi büyüttüğü koltuk ne olacak? İlk düşmanlar şimdiden belli

14 Mayıs'ta parlamento şekillendi. Cumhur İttifakı 323 milletvekili kazandı. Millet İttifakı ise 212. Bunların üzerine Kılıçdaroğlu'nu destekleyen HDP'nin ve TİP'in 65 vekilini eklesek bile çoğunluk Cumhur İttifakı'nda.
Peki ilk turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 puan gerisinde kalan Kılıçdaroğlu bir sürpriz yapıp kazanırsa, bu parlamento artimetiğiyle nasıl olacak?

Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu’nun yenilgi yenilgi büyüttüğü koltuk ne olacak? İlk düşmanlar şimdiden belli

Cevabı, CHP'li Abdüllatif Şener'den dinleyelim:

"Cumhurbaşkanı bir partide, Meclis çoğunluğu bir partide olursa denge denetim mekanizması kurulmuş oluyor. Fakat bu sefer de yönetimde ve ülkede istikrar kalmıyor. Dolayısıyla Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'ndayken açıkça şunu söyleyeyim: Kemal Bey'in seçimi kazanmasıyla birlikte cumhurbaşkanlığı da bir başka partiye gittiğinde bir kere verdiği sözlerden hiçbirini gerçekleştiremez.

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Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu’nun yenilgi yenilgi büyüttüğü koltuk ne olacak? İlk düşmanlar şimdiden belli

Meclis'ten hiçbir kanun geçiremez. Millet İttifakı'nın en büyük iddiası olan 6 partiyi bir araya getiren güçlendirilmiş parlamenter demokrasi artık hayal olur. Bunu gerçekleştiremezler. Maliye, ekonomik politikalar uygulayamazlar.

Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu’nun yenilgi yenilgi büyüttüğü koltuk ne olacak? İlk düşmanlar şimdiden belli

Neden? Vergi çıkaramazlar. Bütçe çıkaramazlar. Bakın bütçe çıkaramadıkları için AK Parti iktidarının yapmış olduğu bütçenin artırılması yoluyla uygulamaya başlarlar. Bütçe politikaları olmaz. Mali politika olmaz. Hatta bürokrat ataması yapamazlar."

Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu’nun yenilgi yenilgi büyüttüğü koltuk ne olacak? İlk düşmanlar şimdiden belli

Hah şimdi taşlar yerine oturdu! Ben de Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi, dolar nasıl 30 TL olur diye merak ediyordum.
Ne yapayım... Daha ikinci tur gelmeden yenilgiye ortak olmamak için masadan kalkma sinyalleri veren binde birlik partilere 38 vekil kaptıran Kemal Bey'in nasıl bir hesap uzmanı olduğunu bazen unutuyorum.

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