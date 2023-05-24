Giriş Tarihi: 24.05.2023 08:28
Güncelleme Tarihi: 24.05.2023
08:28
Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu'nun yenilgi yenilgi büyüttüğü koltuk ne olacak? İlk düşmanlar şimdiden belli
Kemal Kılıçdaroğlu'nun millete vadettiği sistem ve işleyişin neredeyse tamamen yalan olduğunu CHP'li Abdüllatif Şener'in itiraf etmesinin ardından CHP'nin değişen dili ve tehditkar politikasının neden-sonuç ilişkisi de değerlendirilmeye başladı. Bu kapsamda Melih Altınok bugün kaleme aldığı yazısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun girdiği her seçimi kaybetmesine rağmen daha da sağlamlaştırdığı CHP Genel Başkanlığı koltuğunu bu kez korumasının zor olduğunu belirtti ve Kılıçdaroğlu'nu ilk parçalayacak kişileri de okurlarıyla paylaştı.