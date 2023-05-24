Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu’nun Youtube yalanını bizzat muhatabı ifşa etti: Bize kumpas kurup görüntü aldı!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yöneltilen PKK sorularına karşılık söylediği yalanlara bir yenisi daha eklendi. Youtube kaydında dün SABAH'ın deşifre ettiği Sezgin Tanrıkulu yalanının ardından Diyarbakır Anneleri konusunda da garip cevaplara ve tarihi yalanlara başvurduğu ortaya çıktı. Kendisine yöneltilen son derece ciddi olan 'Diyarbakır Anneleri' sorusuna önce "Anneler annedir" diyen Kılıçdaroğlu salonu tatmin edemeyince de yalana başvurdu. Kılıçdaroğlu'nun yalanını bizzat muhatabı bakın nasıl ifşa etti.