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Haberler Galeri Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu'nun Youtube yalanını bizzat muhatabı ifşa etti: Bize kumpas kurup görüntü aldı!
Giriş Tarihi: 24.05.2023 11:19 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 11:19

Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu'nun Youtube yalanını bizzat muhatabı ifşa etti: Bize kumpas kurup görüntü aldı!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yöneltilen PKK sorularına karşılık söylediği yalanlara bir yenisi daha eklendi. Youtube kaydında dün SABAH'ın deşifre ettiği Sezgin Tanrıkulu yalanının ardından Diyarbakır Anneleri konusunda da garip cevaplara ve tarihi yalanlara başvurduğu ortaya çıktı. Kendisine yöneltilen son derece ciddi olan 'Diyarbakır Anneleri' sorusuna önce "Anneler annedir" diyen Kılıçdaroğlu salonu tatmin edemeyince de yalana başvurdu. Kılıçdaroğlu'nun yalanını bizzat muhatabı bakın nasıl ifşa etti.

M. FATİH GEDİMAN
Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu’nun Youtube yalanını bizzat muhatabı ifşa etti: Bize kumpas kurup görüntü aldı!

Son dakika haberler: Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı youtube yayınında cevapladığı iddia edilen PKK ve bununla ilintili sorularda nasıl bir algı yönetimi yaptığı ve gün gibi ortada olan yalanlarla karşısındaki gençleri nasıl manipüle ettiği bir kez daha ortaya çıktı. PKK'lıların cenazelerinde boy gösteren ve PKK'lıların "Dostum" dediği Sezgin Tanrıkulu'nun teröre karşı durduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu Diyarbakır anneleriyle ilgili de hiç çekinmeden yalan söyledi.

Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu’nun Youtube yalanını bizzat muhatabı ifşa etti: Bize kumpas kurup görüntü aldı!

TARİHE GEÇECEK YALAN VE CİDDİYETTEN UZAK İFADELER

Kendisine evlatları HDP tarafından kaçırılarak terör örgütü PKK'ya teslim edilen ve HDP binası önünde aylardır çocuklarını isteyen Diyarbakır annelerini neden ziyaret etmediği sorulduğunda Kılıçdaroğlu'nun verdiği kaçamak cevap ve yalan beyan tarihe geçecek cinsten.

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Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu’nun Youtube yalanını bizzat muhatabı ifşa etti: Bize kumpas kurup görüntü aldı!

İŞTE KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA YOUTUBE YAYININDA YÖNELTİLEN SORU

7'li koalisyon masasının adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na katıldığı youtube yayınında bir Kürt genci şu ifadeleri yöneltti:

"Diyarbakır ziyaretinizi takip ettim. Kürt halkı adına terör örgütüne başkaldıran Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret etmeden gidip de otelde danışmanlarınızın sizi yanıltmasına kurban gitmeniz bizi üzdü. Bu anneler kimsenin yapamadığı şeyi yaptı. Eli kanlı alçak örgüte başkaldırdılar"

Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu’nun Youtube yalanını bizzat muhatabı ifşa etti: Bize kumpas kurup görüntü aldı!

DERS GİBİ SORUYA CİDDİYETTEN UZAK CEVAPLAR: ANNELER ANNEDİR!

Kılıçdaroğlu bu soruya önce öznesi yüklemi belli olmayan bir kelimeler bütünüyle karşılık vermeye çalıştı. Kendisinden cevap beklenirken o "Anneler annedir. Ben bunu her yerde ifade ettim" diyebildi.

Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu’nun Youtube yalanını bizzat muhatabı ifşa etti: Bize kumpas kurup görüntü aldı!

"ANNELERİN SORUNU VARSA İLGİLENMEK GEREKİR"MİŞ!

Kılıçdaroğlu'nun verdiği tam olarak ne anlattığı belli olmayan manipülatif cevabının tamamı ise şöyleydi: Diyarbakır Anneleri'nin sorunlarını, ben sadece Diyarbakır Anneleri'nin değil Cumartesi Anneleri, Anneler Annedir. Ben bunu her yerde ifade ettim. Annelerin sorunu varsa annelerin sorunuyla ilgilenmek gerekiyor. Elbette hiçbir anne evladının dağda olmasını, teröre bulaşmasını istemez. Dolayısıyla annelerin bu duyarlılığını kabul etmemiz gerekir.

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