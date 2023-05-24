Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu’nun Youtube yalanını bizzat muhatabı ifşa etti: Bize kumpas kurup görüntü aldı!

Son dakika haberler: Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı youtube yayınında cevapladığı iddia edilen PKK ve bununla ilintili sorularda nasıl bir algı yönetimi yaptığı ve gün gibi ortada olan yalanlarla karşısındaki gençleri nasıl manipüle ettiği bir kez daha ortaya çıktı. PKK'lıların cenazelerinde boy gösteren ve PKK'lıların "Dostum" dediği Sezgin Tanrıkulu'nun teröre karşı durduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu Diyarbakır anneleriyle ilgili de hiç çekinmeden yalan söyledi.