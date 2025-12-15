SON DAKİKA | Kenan Tekdağ’dan Habertürk'teki taciz iddialarına karartma! Kadın mağdurları böyle susturmuş
SON DAKİKA | Kenan Tekdağ’dan Habertürk’teki taciz iddialarına karartma! Kadın mağdurları böyle susturmuş
Son dakika haberi: Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile ilgili daha önce kurum içinde ortaya atılan 'taciz' iddialarını, yönetici Kenan Tekdağ'ın yaptığı kurum içi duyuru ile örtbas etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Duyuruda, işten çıkarma tehdidi de yer aldı.
Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025 06:27Son Güncelleme: 15 Aralık 2025 07:11